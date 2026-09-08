První vlaky veřejné dopravy vyjely na trať už přede dvěma sty lety a v druhé polovině předminulého století probíhal zvlášť v Evropě opravdový železniční boom. Právě v té době vznikala i ta nejodvážnější železniční přemostění propojující klíčové tratě i uzly a překonávající hluboká údolí i zurčící říční toky.
Úchvatné mosty se ale samozřejmě staví dodnes a společně s ohromujícími technickými památkami „století páry“ patří k tomu nejatraktivnějšímu z romantického světa železnic. Který ze slavných evropských železničních mostů je pro vás tím nejkrásnějším?
1 Göltzschtalbrücke v Sasku
Nejblíž českým hranicím je v našem výčtu most Göltzschtalbrücke v německé spolkové zemi Sasko. Je součástí železniční tratě vedoucí z Lipska do Hofu a rozkládá se v údolí řeky Göltzsch poblíž stanice Netzschkau v zemském okrese Fojtsko.
V době svého dokončení se pyšnil titulem nejvyšší a nejdelší železniční most na světě, dnes se musí spokojit s tím, že je největším cihlovým mostem planety.
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OBRAZEM: Na stavbu největšího cihlového mostu se použilo 26 021 000 cihel
Na výstavbu tohoto čtyřpatrového viaduktu s téměř stovkou oblouků bylo v letech 1846–1851 spotřebováno závratných šestadvacet milionů cihel a v průběhu šesti let nepřetržité a značně riskantní práce při tom zahynulo přes třicet dělníků.
Most měří na délku 574 metrů a v jeho nejvyšším bodě se koleje nacházejí až v závratné výšce 78 metrů nad okolním terénem.