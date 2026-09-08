Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Železniční skvosty Evropy. Hlasujte, který most je podle vás nejkrásnější

  8:30
Jsou majestátními pomníky bouřlivého rozvoje železnice v devatenáctém století i moderními technickými divy, harmonickou a velkolepou součástí krajiny i velkoměst. Nad krásou některých železničních mostů se každopádně tají dech.
Část 1/6
Železniční most Göltzschtalbrücke, největší cihlový most na světě
Železniční most Göltzschtalbrücke, největší cihlový most na světě
Železniční most Göltzschtalbrücke, největší cihlový most na světě
Železniční most Göltzschtalbrücke, největší cihlový most na světě
Během zhruba dvouhodinové cesty tam a o něco kratší cesty zpátky projíždí vlak po slavném viaduktu Glenfinnan, kolem impozantního monumentu jakobitů, po nichž dostala souprava jméno, i stříbřitých pláží jezera Morar.
23 fotografií

První vlaky veřejné dopravy vyjely na trať už přede dvěma sty lety a v druhé polovině předminulého století probíhal zvlášť v Evropě opravdový železniční boom. Právě v té době vznikala i ta nejodvážnější železniční přemostění propojující klíčové tratě i uzly a překonávající hluboká údolí i zurčící říční toky.

Úchvatné mosty se ale samozřejmě staví dodnes a společně s ohromujícími technickými památkami „století páry“ patří k tomu nejatraktivnějšímu z romantického světa železnic. Který ze slavných evropských železničních mostů je pro vás tím nejkrásnějším?

1 Göltzschtalbrücke v Sasku

Železniční most Göltzschtalbrücke, největší cihlový most na světě

Nejblíž českým hranicím je v našem výčtu most Göltzschtalbrücke v německé spolkové zemi Sasko. Je součástí železniční tratě vedoucí z Lipska do Hofu a rozkládá se v údolí řeky Göltzsch poblíž stanice Netzschkau v zemském okrese Fojtsko.

V době svého dokončení se pyšnil titulem nejvyšší a nejdelší železniční most na světě, dnes se musí spokojit s tím, že je největším cihlovým mostem planety.

OBRAZEM: Na stavbu největšího cihlového mostu se použilo 26 021 000 cihel

Na výstavbu tohoto čtyřpatrového viaduktu s téměř stovkou oblouků bylo v letech 1846–1851 spotřebováno závratných šestadvacet milionů cihel a v průběhu šesti let nepřetržité a značně riskantní práce při tom zahynulo přes třicet dělníků.

Most měří na délku 574 metrů a v jeho nejvyšším bodě se koleje nacházejí až v závratné výšce 78 metrů nad okolním terénem.



Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

KVÍZ: Zvládnete 25 otázek z vlastivědy? Pokud toto nevíte, vraťte se zpátky do lavic

Česko

Myslíte si, že máte české dějiny a zeměpis v malíku? Pak si můžete troufnout na náš kvíz z vlastivědy. Čeká vás 25 otázek o českých řekách, panovnících, pověstech, městech i důležitých datech. Kolik...

Cestovatel našel Mirečka z Básníků. Česky neumí, na natáčení vzpomíná nerad

Premium
Tomáš Vaňourek a Joseph Dielle alias Mireček

Když se řekne Afrika, naskočí Tomáši Vaňourkovi automaticky mozoly na hýždích. „Najeli jsme po stopách Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda osmdesát pět tisíc kilometrů,“ vysvětluje se smíchem...

Strastiplná cesta dětí do školy. Přebrodí řeky, hory zdolávají po chatrných žebřících

Pro některé děti začíná cesta do školy obyčejnou procházkou. Jiné však musí...

Pro některé děti začíná cesta do školy obyčejnou procházkou. Jiné však musí překonávat řeky po lanech, šplhat po žebřících nebo se vydat lanovkami. Podívejte se na místa, kde je cesta za vzděláním...

Česká Ďáblova věž jako z amerického Wyomingu. Bořeň je hora z kamene a žáru

Dojem obrovitosti Bořeně vyvolávají až sto metrů vysoké znělcové sloupy, díky...

Nad Bílinou se zvedá hora, která jako by sem přiletěla z úplně jiného světa. Bořeň nedominuje svou výškou, přesto z něj jeho mohutné skalní stěny dělají jednu z nejvýraznějších dominant Českého...

Ostrov bez zeleně býval nejhustěji osídleným místem. Lidé tu nebyli dobrovolně

Malý ostrov Hašima, běžně označovaný také jako Gunkanjima (Ostrov bojových...

Kdysi tu v nelidských podmínkách žily tisíce horníků, dnes je Hašima opuštěným městem duchů. Betonový ostrov u Nagasaki láká turisty svou apokalyptickou atmosférou a zaujal i filmaře. Natáčel se tu...

Železniční skvosty Evropy. Hlasujte, který most je podle vás nejkrásnější

Zastávka číslo 1: Landwasser viadukt u Filisuru

Jsou majestátními pomníky bouřlivého rozvoje železnice v devatenáctém století i moderními technickými divy, harmonickou a velkolepou součástí krajiny i velkoměst. Nad krásou některých železničních...

8. září 2026  8:30

Cestovatel našel Mirečka z Básníků. Česky neumí, na natáčení vzpomíná nerad

Premium
Tomáš Vaňourek a Joseph Dielle alias Mireček

Když se řekne Afrika, naskočí Tomáši Vaňourkovi automaticky mozoly na hýždích. „Najeli jsme po stopách Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda osmdesát pět tisíc kilometrů,“ vysvětluje se smíchem...

8. září 2026

Malá země s velkými zážitky. Prozkoumejte města, soutěsky i hory Slovinska

Příjemná procházka po dřevěných chodnících soutěskou Vintgar trvá zhruba dvě...

Slovinskem Češi spoustu let jen projížděli na cestě za svou dovolenou v Chorvatsku. S tím je teď ale konec. I tato země má totiž co nabídnout – od koupání až po turistiku. A řada z nás jí začíná...

7. září 2026  8:30

KVÍZ: Zvládnete 25 otázek z vlastivědy? Pokud toto nevíte, vraťte se zpátky do lavic

Česko

Myslíte si, že máte české dějiny a zeměpis v malíku? Pak si můžete troufnout na náš kvíz z vlastivědy. Čeká vás 25 otázek o českých řekách, panovnících, pověstech, městech i důležitých datech. Kolik...

vydáno 7. září 2026

Na co zírá mašinfíra: Vlakem do elektráren Tušimice a Prunéřov po neveřejné trati

Hurvínek M131.1513 spolku LOKO-MOTIV ve stanici Březno u Chomutova

Jak víte, vlečky obvykle neprojíždíme. Když jsme se ovšem dozvěděli, že spolek LOKO-MOTIV pojede se svým Hurvínkem do elektráren Tušimice a Prunéřov, bylo rozhodnuto. Dnes tak uvidíte 26 kilometrů...

6. září 2026

Dodávkou s dětmi: Na střeše Lipna. Na Vítkův Hrádek a k unikátnímu kanálu

Vítkvův Hrádek, mocná jihočeská fortifikace, kde byl zadržován český král...

Jižní břeh Lipna má své kouzlo. Drsný kraj, kde se příroda s lidmi nikdy příliš nemazlila, nabízí výhledy na Šumavu, romantické zříceniny i technické památky. Na kole se tu dá vyrazit podél...

6. září 2026

Jeden z divů světa i polibek dvou moří. Řecký Rhodos překvapí pestrostí

Premium
Hlavní město ostrova Rhodos stojí za návštěvu především kvůli historickému...

Rhodos nabízí mnohem víc než jen slunce a moře. Za mohutnými hradbami jeho hlavního města se skrývá labyrint středověkých uliček, jih je zase ideálním místem pro milovníky vodních sportů a ve...

5. září 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  4. 9. 21:03

Pod kolmou skálou ukrývá Bosna klášter dervišů. Stojí nad pramenem řeky Buny

Tiskne se ke skále a stojí přímo nad místem, kde z podzemí vyvěrá mohutná řeka....

Tiskne se ke skále a stojí přímo nad místem, kde z podzemí vyvěrá mohutná řeka. Dervišský klášter Tekija Blagaj patří k nejpodivuhodnějším místům Bosny. Je starý stovky let a dodnes ho obestírá...

4. září 2026  8:30

Uranové peklo na Jáchymovsku. V Rudé věži umírali vězni při práci pro SSSR

Rudá věž je zapsána na seznamu UNESCO v rámci hornického regionu...

Patří mezi nejmladší památky na seznamu UNESCO, přesto její historie nahání hrůzu. Rudá věž smrti v Ostrově na Karlovarsku byla místem, kam komunistický režim posílal vězně k likvidaci. Dřeli tu ve...

4. září 2026

Kaple nad anglickým pobřežím. Přežila Jindřicha VIII. i rozpuštění klášterů

Na kopci nad anglickým Abbotsbury stojí kaple svaté Kateřiny, která pamatuje...

Na kopci nad anglickým Abbotsbury stojí kaple svaté Kateřiny, která pamatuje středověké poutníky, mnichy i lodě plující podél pobřeží. Jako jedna z mála staveb přežila i vládu Jindřicha VIII. a jeho...

3. září 2026  8:30

Česká Ďáblova věž jako z amerického Wyomingu. Bořeň je hora z kamene a žáru

Dojem obrovitosti Bořeně vyvolávají až sto metrů vysoké znělcové sloupy, díky...

Nad Bílinou se zvedá hora, která jako by sem přiletěla z úplně jiného světa. Bořeň nedominuje svou výškou, přesto z něj jeho mohutné skalní stěny dělají jednu z nejvýraznějších dominant Českého...

3. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×