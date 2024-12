Z Prahy přímo k polskému Baltu. Prozkoumejte železniční novinky roku 2025

Část 1/3

Z Prahy za osm a půl hodiny. Historický Gdaňsk na pobřeží Baltského pobřeží je nyní po kolejích snáze dostupný.

Letošní 15. prosinec znamená nejen „stříbrnou“ předvánoční neděli, ale také datum, kdy se v celé Evropě mění železniční grafikony. Pro Čechy mířící do zahraničí po kolejích přináší změna zásadní vylepšení cestování do Polska i třeba konec některých omezení na klíčových tratích v Německu.

Vyjíždí Baltic Express

Zvyšující se turistická poptávka v Česku po pobytech u polského Baltu, technická vylepšení na polských tratích i lepší provázání spojů v tamních železničních uzlech. To jsou motivy či důvody, proč v neděli poprvé vyjede vlak zvaný Baltic Express spojující přímo Prahu s Gdyní přes Vratislav, Poznaň a Gdaňsk.

Byť se při pohledu na mapu jeví trasa vlaku jako poněkud „klikatá“, nabízí spojení, které je co do času i ceny dobře konkurenční cestě automobilem i při více cestujících dohromady. Úsek z Prahy do Vratislavi souprava urazí za necelé čtyři hodiny, na pobřeží do Gdaňsku za osm a půl hodiny. Při včasné rezervaci přijde jednosměrná jízdenka Praha–Gdaňsk zhruba na 750 korun.

Pro Baltu chtivé výletníky bude vlak bezpochyby nejlépe použitelný v letním období, kdy se baltské pláže zaplňují, po celý rok však nabízí spojení do řady atraktivních nácestných stanic. Vedle jmenované Vratislavi jsou to například Poznaň či Hnězdno – všechna tři sídla se řadí mezi nejvýznamnější historická sídla v Polsku.

Mírnou nevýhodou je absence lůžkových/lehátkových vozů, které nejsou zařazeny ani do nočních spojů. Poslední Baltic Express ve směru z Prahy navíc do Gdaňsku přijíždí v poněkud nepohodlný čas, před pátou hodinou ranní.

Komfortněji do Berlína, rychleji do Norimberku

Na frekventovanou linku z Prahy do Berlína nasadí České dráhy to nejlepší z vozového parku, co po českých kolejích jezdí, tedy soupravy Comfort Jet. To se, jak název napovídá, projeví na kvalitě cestování, zatím však nikoli na rychlosti jízdy. Jízda mezi hlavními nádražími české a německé metropole stále potrvá asi čtyři hodiny a dvacet minut. Významné zkrácení jízdní doby na tomto rameni přinese až magistralizace úseku mezi Drážďany a Berlínem, jejíž ukončení je plánované na rok 2029 a která zkrátí cestu asi o dvacet minut.

Berlin Hauptbahnhof

Na západní větvi železničního spojení z Prahy do Německa odpadá kritizovaná nutnost přestupu v úseku Cheb–Norimberk. Z české metropole tak po kolejích dojedete do Norimberka nově s jediným přestupem (v Chebu) asi o čtvrt hodiny rychleji než dosud, byť cestovní doba (4:45 hod) stále není dvakrát oslnivá.