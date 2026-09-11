Společnost Economist Intelligence Unit (EIU) zveřejnila svůj nejnovější index kvality života (Global Liveability Index 2026). Každoroční hodnocení podrobně zkoumá celkem 173 světových měst napříč pěti klíčovými kategoriemi: stabilita, zdravotní péče, kultura a životní prostředí, vzdělávání a infrastruktura.
První pětka letošního žebříčku odráží jak dlouhodobou dominanci Evropy, tak neotřesitelnou pozici Austrálie v oblasti vysokého standardu bydlení a volnočasového vyžití. Aby nezůstalo jen u čísel, místní ukázali svá oblíbená zákoutí, restaurace, trhy i místa, která turisté často přehlížejí.
1 Kodaň
Dánská metropole se na první příčce umístila druhým rokem za sebou. Plný počet bodů získala za stabilitu, vzdělávání a infrastrukturu, vysoko bodovala také v oblasti kultury a životního prostředí. Její obyvatelé si pochvalují především to, že pohodlná doprava, čisté okolí i možnosti trávení volného času jsou běžnou součástí života ve městě.
„Můžete jet do práce na kole, cestou domů skočit do městského přístavu a ještě stihnout teplou večeři. Pro nás to není svátek ani výjimečná událost, je to prostě obyčejné úterý,“ popsala serveru BBC lékařka a doktorandka Laura Amira Kassemová, která v Kodani žije osm let.
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Několik světů uvnitř města. Kodaň láká na anarchistickou komunu i letní lyžování
Podle ní se v dánské metropoli podařilo propojit kvalitní cyklistickou infrastrukturu, čistou vodu ke koupání přímo v centru a vzdálenosti, které lze pohodlně zvládnout pěšky. Podobnou kombinaci prý v žádném jiném městě nenašla.
Den obvykle začíná kolem městských kanálů. Poté následuje snídaně, káva a v létě často také koupání. Návštěvám Kassemová nejprve ukazuje svou domovskou čtvrť Nørrebro. Vedle zelinářství, kebabů a zlatnictví tam fungují řemeslné pekárny, bary s přírodními víny i malé restaurace.
Odtud doporučuje pokračovat na půjčeném kole do přístavní čtvrti Nordhavn, kde se dá zajít na kávu nebo se vykoupat. Na tradiční dánský smørrebrød, tedy obložený žitný chléb, chodí do restaurace Det Lille Apotek. Večer se lze připojit ke komunitnímu běhu Loopet. Tříkilometrový okruh kolem parku Fælledparken místní často zakončují společnou večeří pod širým nebem.