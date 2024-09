Lidé dnes mají právo na všechno. Pohlreich naplno o overturismu i migraci

Na konci osmdesátých let jste emigroval do Nizozemska. Proč právě tam?

Já tam měl kamarády a měl jsem k Nizozemsku vždycky dobrý vztah. Řídí to tam chytří lidé, je to tam malebné a v těch osmdesátých letech to tam bylo lepší než teď. Teď jsem tam dlouho nebyl, ale je to dobré místo k životu. Byl jsem tam naposledy na nějakém koncertě před deseti lety a tenkrát si to tam ještě zachovávalo svůj ráz. Teď už je to tam všechno namíchané a v Amsterdamu to úplně příjemné není, ale na venkově je to asi ještě v pořádku.

Vy jste tam tehdy dělal v čínské restauraci…

Chvíli a načerno. Za mých časů se tam pracovat nesmělo, takže jsem tam dělal načerno, protože jsem potřeboval peníze na letenku do Austrálie.