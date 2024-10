Čech po sedmdesátce dobyl oba póly a nekončí. Chystá expedici na Aljašku

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Zapálený fyzik a cestovatel Zdeněk Chvoj si po sedmdesátce splnil sen a v rozmezí dvou let zdolal severní i jižní pól. Zapsal se tak do Guinnessovy knihy rekordů jako nejstarší člověk, který stanul na obou pólech. „Jižní byl náročnější i psychicky,“ konstatuje. Jaký je to pocit stát na hraně světa? Z čeho měl během expedice největší strach a co chystá do budoucna?