Italský Oblouk lásky není jediný. Zázraky přírody, které zničil člověk i čas

Autor:
Skalní Oblouk lásky v Itálii, který zničila bouře, není jediný přírodní útvar, který byl trvale zlikvidovaný. Příroda i lidé zničili mnoho dalšího, od skalních útvarů přes vzácné stromy po ikonické vodopády a jezera. Podívejte se na další příklady se smutným koncem, kdy úřadoval člověk, čas a eroze.
Skalní útvar známý jako Oblouk lásky. (23. srpna 2023) Zřícení italského Oblouku lásky způsobily bouře a silné deště. Pro vápencový... Strom Robina Hooda byl významný javor klen, který rostl nedaleko Hadriánova... V noci na čtvrtek někdo pokácel zřejmě nejznámější strom v Británii. Ze zachráněných semen a větviček stromu se vědcům z National Trust Centre... Azurové okno bylo chloubou ostrova Gozo. Očekávalo se, že nakonec podlehne... K čemu se hodí aktualizované cestovní průvodce? Třeba k tomu, abyste na Maltě... Nádherný skalní útvar, kterému se říkalo Azurové okno, byl jednou z největších... I přes přísný zákaz mnozí turisti šplhali na útes a procházeli až na 50metrové... Po Azurovém okně na druhém největším maltském ostrově Gozo už není ani památky.

Sem jezdili i umělci. To nejlepší z italských vesniček, na které zapomněl čas

Hned z úvodu poprosíme o zdrženlivost. Do italského prestižního sdružení I...

Hned v úvodu poprosíme o zdrženlivost. Do italského prestižního sdružení I Borghi più belli d’Italia, tedy Nejkrásnějších historických sídel v Itálii, je v současné době zařazeno více než 350...

KVÍZ: Lehčí už to být nemůže. Vyznáte se na slepé mapě Evropy?

Ilustrační snímek

Evropa se může zdát známá, ale poznali byste ji i na slepé mapě? Vyzkoušejte si jednoduchý kvíz a otestujte si, jak dobře znáte evropské státy, moře, ostrovy i zálivy – jednodušší už to být nemůže.

Kálející hoch či hlavoun z korporátu. Bizarní sochy z celého světa děsí i matou

Prší vám štěstí na hlavu? Pozor na to. Proslaveného Čurajícího chlapečka z...

Prší vám štěstí na hlavu? Pozor na to. Proslaveného Čurajícího chlapečka z Bruselu už lidé tak nějak strávili, ale Dukatenmännchen z německého Goslar rozpaky vzbuzuje dodnes, a to už od roku 1484,...

Drsné i něžné zároveň. Vydali jsme se brdskými lesy na nejvyšší vrchol Tok

Špičky smrků se bělají jinovatkou a zamrzlé kaluže se ve vřesovištích lesknou...

Tok je se svou výškou 865 metrů nejvyšším vrcholem Brd, Středočeského kraje i užšího vnitrozemí Čech. Zdolání střechy Brd není zadarmo, v zimě vám však bude odměnou klid a horský charakter krajiny...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Dolní Lipka. Vlevo Ventilovka 431 032, vpravo Němka 555 0153, kterou vlaková...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  21. 2. 13:41

Které destinace nově potáhnou v letošním roce? Ty evropské to nejsou

Buddhistický klášter Tygří hnízdo v Bhútánu

Evropa zůstává nejnavštěvovanějším regionem světa, její obliba ale zdaleka neroste tak rychle jako u jiných zemí. Největšími skokany jsou nově destinace mimo tradiční turistické cíle jako Etiopie...

21. února 2026

21. února 2026

Kálející hoch či hlavoun z korporátu. Bizarní sochy z celého světa děsí i matou

Prší vám štěstí na hlavu? Pozor na to. Proslaveného Čurajícího chlapečka z...

Prší vám štěstí na hlavu? Pozor na to. Proslaveného Čurajícího chlapečka z Bruselu už lidé tak nějak strávili, ale Dukatenmännchen z německého Goslar rozpaky vzbuzuje dodnes, a to už od roku 1484,...

20. února 2026  8:30

Malý ráj na zemi, kde mizí moře. Objevte kouzlo romantického Zanzibaru

Zanzibar

Tropický ráj, ležící co by kamenem dohodil od východních břehů Afriky, má vše, co je ke správné dovolené potřeba – hřejivé slunce, bělostný písek a tyrkysové moře. A ještě spoustu věcí navíc.

20. února 2026

Velký Javor: Alpský zážitek na dosah ruky aneb Šumava, jak ji neznáte

Velký Javor. Alpský standard jen pár minut za českými hranicemi

Když se řekne Velký Javor na Šumavě, může se vám vybavit Světový pohár v lyžování, alpská kuchyně, jeden z nejmodernějších dětských parků nebo v neposlední řadě také titul nejvyšší hory Šumavy. To...

19. února 2026  12:01

Připravte se na jízdu. V Číně otevřeli téměř kilometr dlouhý eskalátor

V čínském Chongqingu dokončili nejdelší eskalátor na světě

V horském terénu jihozápadní Číny začal fungovat téměř kilometr dlouhý eskalátor, který překoná výšku 80patrové budovy. Nová atrakce ve městě Čchung-čching slibuje nejen rychlejší dopravu, ale i...

19. února 2026  8:30

Drsné i něžné zároveň. Vydali jsme se brdskými lesy na nejvyšší vrchol Tok

Špičky smrků se bělají jinovatkou a zamrzlé kaluže se ve vřesovištích lesknou...

Tok je se svou výškou 865 metrů nejvyšším vrcholem Brd, Středočeského kraje i užšího vnitrozemí Čech. Zdolání střechy Brd není zadarmo, v zimě vám však bude odměnou klid a horský charakter krajiny...

19. února 2026

Přetížená stehna, výhled na Matterhorn. Jak se lyžuje na nejdelším svahu Evropy

Ve švýcarském Zermattu se nachází nejdelší sjezdovka v Evropě, která vede z...

Hledáte místo, kde se pořádně svezete? Ve švýcarském Zermattu se nachází nejdelší sjezdovka v Evropě, která vede z vrcholu Klein Matterhorn až dolů do údolí. Délka je přes 25 kilometrů, převýšení...

18. února 2026  8:30

Sem jezdili i umělci. To nejlepší z italských vesniček, na které zapomněl čas

Hned z úvodu poprosíme o zdrženlivost. Do italského prestižního sdružení I...

Hned v úvodu poprosíme o zdrženlivost. Do italského prestižního sdružení I Borghi più belli d’Italia, tedy Nejkrásnějších historických sídel v Itálii, je v současné době zařazeno více než 350...

18. února 2026

Věznice v sudu a perníkový chodník slávy. Co skrývá skvost na mapě Polska

Nádherné panorama středověké Toruně vynikne při nočních plavbách na řece Visle.

Toruň přitahuje svou krásou turisty z celého světa. V roce 1997 byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO a kromě nejznámějších památek tu najdete mnoho skrytých atraktivních míst. Řadí se...

17. února 2026

Zátoka DiCapria a dar pro princeznu. Nejkrásnější thajské pláže vás dostanou

Ko Lipe je jeden z nejmenších obydlených ostrovů v Thajsku – projít ho můžete...

Království jihovýchodní Asie láká turisty hlavně na krásnou přírodu a úchvatné pláže. Ideální sezona je v Thajsku od listopadu do března. S nákupem letenek tedy neotálejte.

17. února 2026

