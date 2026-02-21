|
Italský Oblouk lásky není jediný. Zázraky přírody, které zničil člověk i čas
Sem jezdili i umělci. To nejlepší z italských vesniček, na které zapomněl čas
Hned v úvodu poprosíme o zdrženlivost. Do italského prestižního sdružení I Borghi più belli d’Italia, tedy Nejkrásnějších historických sídel v Itálii, je v současné době zařazeno více než 350...
KVÍZ: Lehčí už to být nemůže. Vyznáte se na slepé mapě Evropy?
Evropa se může zdát známá, ale poznali byste ji i na slepé mapě? Vyzkoušejte si jednoduchý kvíz a otestujte si, jak dobře znáte evropské státy, moře, ostrovy i zálivy – jednodušší už to být nemůže.
Kálející hoch či hlavoun z korporátu. Bizarní sochy z celého světa děsí i matou
Prší vám štěstí na hlavu? Pozor na to. Proslaveného Čurajícího chlapečka z Bruselu už lidé tak nějak strávili, ale Dukatenmännchen z německého Goslar rozpaky vzbuzuje dodnes, a to už od roku 1484,...
Drsné i něžné zároveň. Vydali jsme se brdskými lesy na nejvyšší vrchol Tok
Tok je se svou výškou 865 metrů nejvyšším vrcholem Brd, Středočeského kraje i užšího vnitrozemí Čech. Zdolání střechy Brd není zadarmo, v zimě vám však bude odměnou klid a horský charakter krajiny...
Skalní Oblouk lásky v Itálii, který zničila bouře, není jediný přírodní útvar, který byl trvale zlikvidovaný. Příroda i lidé zničili mnoho dalšího, od skalních útvarů přes vzácné stromy po ikonické...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Které destinace nově potáhnou v letošním roce? Ty evropské to nejsou
Evropa zůstává nejnavštěvovanějším regionem světa, její obliba ale zdaleka neroste tak rychle jako u jiných zemí. Největšími skokany jsou nově destinace mimo tradiční turistické cíle jako Etiopie...
Skalní Oblouk lásky v Itálii, který zničila bouře, není jediný přírodní útvar, který byl trvale zlikvidovaný. Příroda i lidé zničili mnoho dalšího, od skalních útvarů přes vzácné stromy po ikonické...
Prší vám štěstí na hlavu? Pozor na to. Proslaveného Čurajícího chlapečka z Bruselu už lidé tak nějak strávili, ale Dukatenmännchen z německého Goslar rozpaky vzbuzuje dodnes, a to už od roku 1484,...
Malý ráj na zemi, kde mizí moře. Objevte kouzlo romantického Zanzibaru
Tropický ráj, ležící co by kamenem dohodil od východních břehů Afriky, má vše, co je ke správné dovolené potřeba – hřejivé slunce, bělostný písek a tyrkysové moře. A ještě spoustu věcí navíc.
Velký Javor: Alpský zážitek na dosah ruky aneb Šumava, jak ji neznáte
Když se řekne Velký Javor na Šumavě, může se vám vybavit Světový pohár v lyžování, alpská kuchyně, jeden z nejmodernějších dětských parků nebo v neposlední řadě také titul nejvyšší hory Šumavy. To...
Připravte se na jízdu. V Číně otevřeli téměř kilometr dlouhý eskalátor
V horském terénu jihozápadní Číny začal fungovat téměř kilometr dlouhý eskalátor, který překoná výšku 80patrové budovy. Nová atrakce ve městě Čchung-čching slibuje nejen rychlejší dopravu, ale i...
Tok je se svou výškou 865 metrů nejvyšším vrcholem Brd, Středočeského kraje i užšího vnitrozemí Čech. Zdolání střechy Brd není zadarmo, v zimě vám však bude odměnou klid a horský charakter krajiny...
Přetížená stehna, výhled na Matterhorn. Jak se lyžuje na nejdelším svahu Evropy
Hledáte místo, kde se pořádně svezete? Ve švýcarském Zermattu se nachází nejdelší sjezdovka v Evropě, která vede z vrcholu Klein Matterhorn až dolů do údolí. Délka je přes 25 kilometrů, převýšení...
Hned v úvodu poprosíme o zdrženlivost. Do italského prestižního sdružení I Borghi più belli d’Italia, tedy Nejkrásnějších historických sídel v Itálii, je v současné době zařazeno více než 350...
Věznice v sudu a perníkový chodník slávy. Co skrývá skvost na mapě Polska
Toruň přitahuje svou krásou turisty z celého světa. V roce 1997 byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO a kromě nejznámějších památek tu najdete mnoho skrytých atraktivních míst. Řadí se...
Zátoka DiCapria a dar pro princeznu. Nejkrásnější thajské pláže vás dostanou
Království jihovýchodní Asie láká turisty hlavně na krásnou přírodu a úchvatné pláže. Ideální sezona je v Thajsku od listopadu do března. S nákupem letenek tedy neotálejte.