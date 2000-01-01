náhledy
Stálé obyvatele tu spočítáte na prstech, okolo nic jiného než divoké pustiny nebývá. Osady na ostrovech a ztracené v horách právě tím lákají. Turisté sem chodí hledat klid, nerušeně tiché rozjímání. Jenže ten samý nápad obvykle nedostanou jen oni. Vede to k paradoxu přelidněné samoty.
Autor: kallerna, Creative Commons
Nádherný obraz ostrovní vesnice, kde končí silnice a začíná Atlantik. Počet obyvatel Tjørnuvík činí podle posledního sčítání osmačtyřicet osob. Takže samota, jako když vyšije? Ne. Téměř každý roadtrip po Faerských ostrovech se ubírá sem. Na jednoho starousedlíka tu za sezonu připadne 800 batůžkářů.
Autor: Profimedia.cz
Lofotské Reine vypadá, jako kdyby za ním už končil celý svět. Nic než pár rybářských domků, fjord a scenérie osvětlené arktickým světlem tu prý není. Tuto samotu ovšem ohraničuje spíš skutečnost, že na každého z tří stovek zdejších obyvatel připadá po jedné tisícovce turistů za sezonu.
Autor: Ximonic (Simo Räsänen), Creative Commons
Rakousko má k izolované ostrovní pustině daleko, ale cestovatelé stejně chtějí věřit tomu, že malebný Hallstatt u jezera se jim ukáže neposkvrněný. Je to krutý omyl. Na každého zde zdejších 750 obyvatel tu připadá až 2 000 turistů za rok. Z alpské nádhery tu uvidíte hlavně přeplněné parkoviště.
Autor: Dimitry Anikin, Creative Commons
Na Faerské ostrovy budeme při hledání přeplněných samot narážet často. Vesnice Saksun je totiž rekordmanem v přeplněnosti. Starousedlíků tu žije všehovšudy dvanáct. Ovšem na každého z nich připadá 3 000 turistů, kteří tu v sezoně hledají tu zaručeně pravou severskou samotu.
Autor: Pjt56, Creative Commons
Nizozemský Giethoorn představy typické samoty vybočuje. Ale přeci: nejezdí tu auta, doprava je lodní po říčních kanálech. A sídlo s 2 800 obyvateli působí na fotkách v průvodcích malebně. V čem je háček? Že se na tu typickou vesnici přijede podívat milion lidí ročně, tedy 350 turistů na jednoho obyvatele.
Autor: Profimedia.cz
Ne, netoužíme po davech přeplněného Santorini, volají turisté. A místo modrobílé perly Egejského moře se proto vydávají na poklidný Kykladský ostrov, Amorgos, aby se podivovali kráse nezahlcených měst a větrných mlýnů. Výsledek? Jen další davy a až 800 turistů na každého starousedlíka.
Autor: Stathis24, Creative Commons
Faerský Gasadalur platil za jednu z nejizolovanějších obcí Atlantiku. Žádné silniční spojení, přístup jen horskou stezkou. Jenže pak sem nechali vystavět tunel a zrodil se kult vodopádu Múlafossur. Pro bzučení dronů tu dnes neslyšíte zpívat vítr. Dnes tu připadá 4 000 turistů na každého z patnácti obyvatel.
Autor: Ekrem Canli, Creative Commons
Ticho hor, tradiční architektura vesnice a trocha té zimní melancholie. Zádrhel spočívá v tom, že tu pravou japonskou zimu v Shirakawa-go chce zažít každý. Autobusy sem přijíždějí v přesném taktu po minutách, aby se příliv turistů – tisícovka na jednoho obyvatele – rozmělnil, než roztaje sníh.
Autor: Profimedia.cz
Ušetřeno nezůstalo ani francouzské Île-de-Bréhat. Místo, které vypadá, jako by na něj zapomněl čas. Sem Pařížané utíkají, aby nalezli klid. Ale většinou zjišťují už cestou, že i jejich sousedé měli ten samý nápad. Na každého ze čtyř stovek obyvatel ostrovní vesnice připadá tisícovka turistů.
Autor: JLPC, Creative Commons
Žádná silnice. Jen pěší útrpná pouť pouští. Anebo se do arizonského Supai-Havasupai můžete dopravit vrtulníkem, pokud máte permit. Obojí by mělo představovat solidní filtr přeplněnosti. Opuštěný ráj ale v izolovaném kaňonu Cataract přesto nenajdete. Turistů jsou tu pořád stovky.
Autor: Profimedia.cz
Nádech, výdech. Stejně jako když se chystáte potopit. V Monemvasia, vsazené mezi skály a moře, se ovšem budete potápět mezi lidmi. Stálých obyvatel je tu jen pár desítek, ale snášet musí stovky tisíc návštěvníků ročně. Všichni sem jedou obdivovat „tajný“ romantický kout Řecka.
Autor: Long lasting memories, Creative Commons
„Vážně tam nejsou žádní turisté? Tak to musíme vidět, hned balíme kufry!“ Zhruba tak lze popsat příběh přístavního městečka Portree a vlastně i celého severu ostrova Skye. Dnes tudy projde 650 000 výletníků za sezonu, tedy asi tisícovka turistů na jednoho každého zdejšího obyvatele.
Autor: John Allan, Creative Commons
Že si s těmi Faerskými ostrovy už nedáme pokoj, viďte? Ale ono to nejde. Maják Kallur na výběžku Kalsoy přitahuje turisty podobně jako světlo noční lampy mušky. Hřebeny útesů jsou obsypané fotografy a každý tu tvoří záběry „nejodlehlejšího místa světa“. Tisícovka turistů na obyvatele.
Autor: Ekrem Canli, Creative Commons
Kdy je Castelluccio di Norcia nejkrásnější? Soudě podle doporučení na jaře, když se zdejší vysokohorské louky Piano Grande pokryjí barevným kobercem květů. Anebo taky ne. Tehdy totiž do „samoty“ zamíří desetitisíce turistů. Stovka místních se po dobu květu radši přesouvá do údolí.
Autor: PaolaLunaPh, Creative Commons
Stojí na skále a skladbou architektury připomíná středověk. Je to město téměř vybydlené a zapomenuté lidmi. Alespoň tak se to tvrdí. Ve skutečnosti tu musí deset starousedlíků z Civita di Bagnoregio přetrpět 700 000 turistů za sezonu, kteří se přijedou podívat, jak se jim tu vymírá.
Autor: Sidvics, Creative Commons
Pro milovníky samoty hledající únik z digitálního světa a ty, které zajímá život v kráteru sopky, je pacifické Aogashima ohromným lákadlem. Výsledkem je řídká instagramová polévka, kterou každý rok navaří 150 000 turistů pro 170 zdejších obyvatel.
Autor: Soica2001, Creative Commons
Chorvatský Dubrovník tu uvádíme co do počtu. A možná i proto, že z těch 6,5 milionů turistů, kteří navštíví zdejší Stari Grad, nemálo mluví česky. Pro dvě tisícovky stálých obyvatel kamenného hradebního města je to extrémní nápor. Zlatý Český Krumlov.
Autor: ČTK
Tulum útočí z obálek katalogů a je pochopitelné, že je tam plno. Proto lidé dávají přednost nedalekému Bacalar. To lagunové městečko je propagováno coby „klidnější Tulum“. Turistika zde roste explozivně právě díky pověsti místa bez davů a útěk před overturismem tu dělá zase overturismus.
Autor: Profimedia.cz
Ushguli v gruzínské soutěsce Enguri je jednou z nejvýše položených trvale obydlených vesnic Evropy. Co tu turisté pohledávají? Přeci nedotčený Kavkaz. Najdou tu karavany džípů a přeplněné hostely v kamenných věžích. Na každého z dvou stovek obyvatel připadá až pět stovek turistů ročně.
Autor: Florian Pinel, Creative Commons
Mlhy, ticho „chrámu pod širým nebem“, klid, plovoucí brána torii. A taky roztomilí jelínci. Co se na této pohlednici z posvátného ostrova Miyajima může pokazit? Že na každého z místních připadají tři tisícovky turistů. A pak si tu v klidu máte meditovat…
Autor: Jakub Hałun, Creative Commons