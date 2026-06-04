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Přelidněné samoty. Tady cestovatelé hledají konec světa, narážejí na davy
KVÍZ: Jakou známku byste dostali? 40 otázek prověří vaše znalosti zeměpisu
Myslíte si, že byste dnes zvládli zeměpis ze základní školy na jedničku? Vyzkoušejte si velký kvíz plný otázek o Česku, světě, mapách, sopkách, vesmíru, národních parcích i krasových jeskyních....
Jak soudruzi budovali frontu na maso. Kolos za miliony vydržel jen pár let
Byl symbolem kultu osobnosti i jedním z největších monumentů své doby. Stalinův pomník na pražské Letné, kterému Pražané přezdívali „fronta na maso“, vydržel stát jen sedm a půl roku. Jeho místo dnes...
Švýcaři už stany nestaví. Za elektrokolem si vozí celý obytný přívěs
Nechat se vézt tak dlouho, až dorazíte na samý konec světa. A pak? Noc můžete strávit pod vlastní střechou. Ne ve stanu, ale v bydlení, které do cíle přijelo s vámi. Zapřažené za e-kolo. Takový je...
Přelidněné samoty. Tady cestovatelé hledají konec světa, narážejí na davy
Stálé obyvatele tu spočítáte na prstech, okolo nic jiného než divoké pustiny nebývá. Osady na ostrovech a ztracené v horách právě tím lákají. Turisté sem chodí hledat klid, nerušeně tiché rozjímání....
Podmořská galerie prehistorického umění, kterou už nikdo neměl spatřit
Tisíce let zůstávala skrytá. Jeskyně s pravěkými malbami tuleňů, bizonů i otisky lidských rukou měla navždy zmizet, zapomenutá pod hladinou Středozemního moře. Pak ji ale náhodou objevil potápěč z...
Nejkrásnější letoviska země Pohádek tisíce a jedné noci. Objevte perly Maroka
Kraj prostírající se na severozápadě černého kontinentu, to není jen „obyčejná“ Afrika. V Maroku se totiž proplétá berberský svět s arabským a to vše je okořeněné evropskými vlivy. Dohromady to...
Přelidněné samoty. Tady cestovatelé hledají konec světa, narážejí na davy
Stálé obyvatele tu spočítáte na prstech, okolo nic jiného než divoké pustiny nebývá. Osady na ostrovech a ztracené v horách právě tím lákají. Turisté sem chodí hledat klid, nerušeně tiché rozjímání....
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Ostrov barevných domků a kanálů. Burano patří k pokladům benátské laguny
Jen půl hodiny lodí od ruchu Benátek leží Burano, ostrov pastelově barevných domků, tichých kanálů a proslulého krajkářství. Místo, kde kdysi žili rybáři a zručné krajkářky, dnes láká návštěvníky...
Vypněte svět, zapněte hory: Objevte letní pohodu v rakouském Salcbursku
Hledáte nezapomenutelné letní zážitky, a přitom nechcete trávit dlouhé hodiny na cestách? Salcbursko máte doslova na dosah ruky! Jen něco málo přes čtyři hodiny jízdy z Prahy vás dělí od srdce...
Léto v Salcbursku: Dokonalý mix horské turistiky, cyklistiky a jezer
Hledáte nezapomenutelné letní zážitky, a přitom nechcete trávit dlouhé hodiny na cestách? Salcbursko máte doslova na dosah ruky! Jen něco málo přes čtyři hodiny jízdy z Prahy vás dělí od srdce...
Utajené vyhlídky i sýr od pasačky. Poznejte Salcbursko, jak ho ještě neznáte
Hledáte nezapomenutelné letní zážitky, a přitom nechcete trávit dlouhé hodiny na cestách? Salcbursko máte doslova na dosah ruky! Jen něco málo přes čtyři hodiny jízdy z Prahy vás dělí od srdce...
Proč Češi milují Salcbursko? Léto tu chutná po horách a jezerech
Hledáte nezapomenutelné letní zážitky, a přitom nechcete trávit dlouhé hodiny na cestách? Salcbursko máte doslova na dosah ruky! Jen něco málo přes čtyři hodiny jízdy z Prahy vás dělí od srdce...
Mezi ohněm a ledem. Nejkrásnější trek Islandu vás provede přes ledovce i vodopády
Na Islandu se říká, že když projdete tento trek, projdete celý ostrov. Jeden den stojíte v horkých pramenech pod Duhovými horami, další brodíte řeku uprostřed černé pustiny. A když už si myslíte, že...
Sídlo kolaborantské vlády s vodou, která léčí. Vichy má temnou minulost
Na hladině řeky Allier se zrcadlí koruny kaštanů. Na konci května jsou ještě obsypané květy a jejich bílé svíce stoupají vzhůru podél promenád i lázeňských parků. Terasy restaurací se pomalu...
Prostorný cihlový byt 2+1, 68m2 s balkonem, Vsetín
Generála Klapálka, Vsetín
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KVÍZ: Jakou známku byste dostali? 40 otázek prověří vaše znalosti zeměpisu
Myslíte si, že byste dnes zvládli zeměpis ze základní školy na jedničku? Vyzkoušejte si velký kvíz plný otázek o Česku, světě, mapách, sopkách, vesmíru, národních parcích i krasových jeskyních....
Řecké „dvanáctiostroví“ v Egejském moři. Objevte nedotčené ostrovy boha slunce
Dodeka v řečtině znamená dvanáct a původně název souostroví Dodekanésy nebo Dodekany opravdu označoval jen tucet ostrovů poblíž tureckého pobřeží. Ve skutečnosti jich však je více než stovka a zhruba...