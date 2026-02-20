Malý ráj na zemi, kde mizí moře. Objevte kouzlo romantického Zanzibaru

Tropický ráj, ležící co by kamenem dohodil od východních břehů Afriky, má vše, co je ke správné dovolené potřeba – hřejivé slunce, bělostný písek a tyrkysové moře. A ještě spoustu věcí navíc.
Hledáte-li dovolenkovou destinaci, kde si dny trávené na plážích, mezi vlnícím se mořem a v jemném vánku tiše ševelícími palmami, budete moct zpestřit dobrodružnějšími zážitky či poznáváním cizokrajné kultury a atraktivní historie, pak jste tady správně.

Zanzibar je totiž naprosto okouzlující místo, cestovateli z celého světa označované za malý ráj na zemi, ze kterého si kromě opálení přivezete i neuvěřitelné zážitky a hlavně povznášející vědomí toho, že jste byli opravdu někde.

Chatrče z trusu, tajné rituály. Češka našla lásku a žije v buši jako bílá Masajka

Největší zanzibarskou atrakcí jsou pláže, které se vám dokážou díky své kráse nesmazatelně vrýt do paměti. Ovšem pozor, i když jde o ostrov kolem dokola obklopený vodou, ne všude najdete vhodné podmínky ke koupání.

Vodní radovánky totiž do značné míry komplikuje velmi výrazný odliv, ke kterému dochází hlavně na východním pobřeží. Dvakrát denně tu moře ustoupí o stovky metrů až kilometry daleko, mokrý písek pokryjí chaluhy a vás namísto dovádění ve vlnách čekají procházky mezi mělkými jezírky. Snad jedinou výhodou je, že lze v těchto tůňkách pozorovat pestrý podmořský život. Ale plavat tady? To během odlivu nejde...

Sever je na tom úplně jinak, odliv tu není tak výrazný, a tak zde najdete nejen mnohem lepší podmínky ke koupání, ale i velmi pěkné pláže. Skutečným lákadlem západního pobřeží je Nakupenda Sandbank, písečná duna uprostřed moře. No, a jih? Tam byste si neměli nechat ujít Kizimkazi, napůl letovisko, napůl ospalou rybářskou vesnici, kde je mimo jiné možné pozorovat delfíny.

Město jako z pohádky

Až vám začnou být chvíle trávené na pláži dlouhé, můžete se vydat za poznáváním historie a kultury. Obojí je možné v hlavním městě, které nese stejný název jako celý ostrov: Zanzibar.

Během historie se v něm vystřídalo několik národů, několik rozdílných kultur – na počátku 16. století to byli například portugalští kolonialisté, později si město přivlastnil sultán z Ománu... To vše samozřejmě zanechalo na tváři Zanzibaru nesmazatelné stopy.

Jeho nejcennější částí je Stone Town čili Kamenné město, zapsané na seznamu UNESCO. Tvoří ho bludiště úzkých uliček, které lemují domy postavené z korálových útesů. Při toulkách městem nezapomeňte navštívit například římskokatolickou nebo anglikánskou katedrálu (před ní, na místě bývalého otrokářského trhu, stojí památník otroctví), sultánův Palác zázraků, starou pevnost či centrální tržnici.

A z novějších pamětihodností pak nevynechte rodný dům Farrokha Bulsary. Že nevíte, kdo to je? Ale jistě, že to víte, jenom ho znáte pod jeho „světovým“ pseudonymem Freddie Mercury.

Za vůní koření

Není to ale jen legendární Freddie a pláže jako z katalogu, čím se Zanzibar proslavil. Patří mezi významné světové producenty koření – pěstuje se tu především hřebíček, skořice, muškátový oříšek, vanilka, pepř, kardamom nebo zázvor. A tuto voňavou tradici je zajímavé poznat...

Na ostrově najdete spoustu malých i větších farem, které organizují komentované prohlídky pro veřejnost, tzv. Spice tour, mnohé z nich si můžete domluvit rovnou v hotelu, kde budete ubytovaní, případně také přes cestovku.

Podíváte se na plantáže, kde uvidíte koření v „přírodním“ stavu, jak teprve roste na stromech a rostlinách, všechno si očicháte, ochutnáte, někde pořádají dokonce i ukázky vaření tradičních kořeněných pokrmů.

Všude se dozvíte spoustu zajímavostí a na závěr si budete moct čerstvé koření přímo od farmářů i nakoupit. Kam se na takový suvenýr hrabe magnetka na ledničku!

Může se hodit

  • Letenku na Zanzibar pořídíte za cenu kolem 20 000 Kč, létá se minimálně s jedním přestupem (nejčastěji v Istanbulu) a cesta trvá nejméně 12 hodin.
  • Je nezbytné mít vízum. Zažádat o něj můžete online na webu visa.immigration.go.tz/ nebo na letišti, poplatek činí 50 dolarů (zhruba tisíc korun).
  • Teploty na ostrově se celoročně pohybují mezi 28 a 32 °C, bývá převážně slunečno, pouze v listopadu a prosinci hrozí přeháňky a v dubnu a květnu souvislejší déšť.
  • Měnou je tanzanský šilink, na většině míst se dá platit ale i americkými dolary. V některých hotelových resortech přijímají dokonce i eura.
  • Ne všude jsou běžně přijímány platební karty, bankomaty najdete jen ve větších městech nebo na letišti. Proto je vhodné mít u sebe hotovost. Tanzanské šilinky si vyměňte přímo na Zanzibaru, na směnění mějte americké dolary.
  • Úředním jazykem je svahilština a místní velice ocení, budete-li znát alespoň pár základních slovíček. Dohovoříte se ale i anglicky.
  • Ostrov je značně ovlivněný islámem, pamatujte na to a respektujte tamní kulturu, hlavně co se týká oblečení mimo pláže a chování na veřejnosti.

Článek vznikl pro časopis Tina.

