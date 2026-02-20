Hledáte-li dovolenkovou destinaci, kde si dny trávené na plážích, mezi vlnícím se mořem a v jemném vánku tiše ševelícími palmami, budete moct zpestřit dobrodružnějšími zážitky či poznáváním cizokrajné kultury a atraktivní historie, pak jste tady správně.
Zanzibar je totiž naprosto okouzlující místo, cestovateli z celého světa označované za malý ráj na zemi, ze kterého si kromě opálení přivezete i neuvěřitelné zážitky a hlavně povznášející vědomí toho, že jste byli opravdu někde.
Největší zanzibarskou atrakcí jsou pláže, které se vám dokážou díky své kráse nesmazatelně vrýt do paměti. Ovšem pozor, i když jde o ostrov kolem dokola obklopený vodou, ne všude najdete vhodné podmínky ke koupání.
Vodní radovánky totiž do značné míry komplikuje velmi výrazný odliv, ke kterému dochází hlavně na východním pobřeží. Dvakrát denně tu moře ustoupí o stovky metrů až kilometry daleko, mokrý písek pokryjí chaluhy a vás namísto dovádění ve vlnách čekají procházky mezi mělkými jezírky. Snad jedinou výhodou je, že lze v těchto tůňkách pozorovat pestrý podmořský život. Ale plavat tady? To během odlivu nejde...
Sever je na tom úplně jinak, odliv tu není tak výrazný, a tak zde najdete nejen mnohem lepší podmínky ke koupání, ale i velmi pěkné pláže. Skutečným lákadlem západního pobřeží je Nakupenda Sandbank, písečná duna uprostřed moře. No, a jih? Tam byste si neměli nechat ujít Kizimkazi, napůl letovisko, napůl ospalou rybářskou vesnici, kde je mimo jiné možné pozorovat delfíny.
Město jako z pohádky
Až vám začnou být chvíle trávené na pláži dlouhé, můžete se vydat za poznáváním historie a kultury. Obojí je možné v hlavním městě, které nese stejný název jako celý ostrov: Zanzibar.
Během historie se v něm vystřídalo několik národů, několik rozdílných kultur – na počátku 16. století to byli například portugalští kolonialisté, později si město přivlastnil sultán z Ománu... To vše samozřejmě zanechalo na tváři Zanzibaru nesmazatelné stopy.
Jeho nejcennější částí je Stone Town čili Kamenné město, zapsané na seznamu UNESCO. Tvoří ho bludiště úzkých uliček, které lemují domy postavené z korálových útesů. Při toulkách městem nezapomeňte navštívit například římskokatolickou nebo anglikánskou katedrálu (před ní, na místě bývalého otrokářského trhu, stojí památník otroctví), sultánův Palác zázraků, starou pevnost či centrální tržnici.
A z novějších pamětihodností pak nevynechte rodný dům Farrokha Bulsary. Že nevíte, kdo to je? Ale jistě, že to víte, jenom ho znáte pod jeho „světovým“ pseudonymem Freddie Mercury.
Za vůní koření
Není to ale jen legendární Freddie a pláže jako z katalogu, čím se Zanzibar proslavil. Patří mezi významné světové producenty koření – pěstuje se tu především hřebíček, skořice, muškátový oříšek, vanilka, pepř, kardamom nebo zázvor. A tuto voňavou tradici je zajímavé poznat...
Na ostrově najdete spoustu malých i větších farem, které organizují komentované prohlídky pro veřejnost, tzv. Spice tour, mnohé z nich si můžete domluvit rovnou v hotelu, kde budete ubytovaní, případně také přes cestovku.
Podíváte se na plantáže, kde uvidíte koření v „přírodním“ stavu, jak teprve roste na stromech a rostlinách, všechno si očicháte, ochutnáte, někde pořádají dokonce i ukázky vaření tradičních kořeněných pokrmů.
Všude se dozvíte spoustu zajímavostí a na závěr si budete moct čerstvé koření přímo od farmářů i nakoupit. Kam se na takový suvenýr hrabe magnetka na ledničku!
Může se hodit
Článek vznikl pro časopis Tina.