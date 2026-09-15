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Od lebek a kostí k žampionům. Vyhlášená pochoutka Paříže měla děsivé tajemství

Radomír Dohnal

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Tma, vlhko a stálá teplota. Právě podmínky, které by člověku nebyly příliš příjemné, vytvořily v pařížských lomech ideální prostředí pro pěstování žampionů. | foto: Documents Mairie de Paris-Inspection générale des Carrières

Pod Paříží leží miliony lidských ostatků. Ale také svět, který s mrtvými neměl původně nic společného. Stovky kilometrů podzemních chodeb, které pradávno vznikly těžbou vápence, se postupně proměnily ve sklady a úkryty. A ideální prostředí pro pěstování žampionů.

Lidské kosti. Spousta kostí vyskládaných na sebe. Tak moc a tak důkladně, že v podzemních hlubokých kavernách nechávají kolem sebe jen úzké průchody, jinak ale prostor vyplňují bezezbytku, od podlahy ke stropu. Obestupují všechny stěny. Je to zprvu mrazivá podívaná, hluboký dojem z ní však nepřetrvá dlouho. Morbidní senzace totiž rychle vyčerpává sama sebe.

Nedá se skrýt, že kosterní pozůstatky, které se zde nacházejí v tak ohromném množství, jsou deklasovány na jednoduché stavebnice. Tak trochu jiné skládačky, v nichž se stále tytéž dílky pravidelně opakují.

Když se 30. května 1780 zřítila opěrná zeď u hřbitova, vyvalila se do sklepení masa hnijících, nedávno pohřbených těl.

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