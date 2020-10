Lidské dílo, nebo přírodní úkaz? Vědci spekulují nad původem Adamova mostu

Pás mělčin a korálových útesů vystupuje nad hladinu moře, kterému se říká Adamův, někdy také Rámův most (Rama Setu). Táhne od ostrova Manar u Srí Lanky až k indickému ostrovu Raméšvaráma a jedná se o útvar zřetelně viditelný i z vesmíru. Říká se o něm, že byl už dávno používán jako spojovací most mezi oběma zeměmi, a podle dochovaných zpráv je to nejspíš pravda. Fungoval, dokud nebyl v roce 1480 zasažen cyklonem a většina jeho částí neskončila pod vodou.