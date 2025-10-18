Marfa Lights (česky Světla u Marfy nebo Marfská světla) jsou světelný jev pozorovaný v odlehlé pouštní oblasti západního Texasu, nejčastěji na východ od města Marfa, ve směru na Alpine. Nejde o ojedinělé záblesky, ale o fenomén, který je součástí místního folklóru.
Pozorovatelé je popisují jako koule či skvrny světla, která se na obzoru objevují, mizí a mění své chování, jako by šlo o živé bytosti. Jejich barva bývá nejčastěji žlutá nebo oranžová, ale někteří svědci uvádějí i odstíny zelené, modré nebo červené.
Tanec duchů
Co je na jevu nejzáhadnější, je jejich pohyb. Světla zdánlivě „tančí“, dělí se na menší orby (kruhovité tvary), splývají a někdy se zdá, že se pohybují proti směru silnice nebo bez zjevného účelu. Pro snazší pozorování byla dokonce u silnice US-90, asi 14 km východně od města, zřízena veřejná vyhlídková plošina.
Od indiánských ohňů po turistickou atrakci
První písemné záznamy o neobvyklých světlech se datují již k roku 1883. Rančer Robert Reed Ellison tehdy pozoroval blikající světlo v krajině a spekuloval, že by mohlo jít o oheň indiánských táborů Apačů. Místní osadníci ovšem brzy zjistili, že při snaze o přiblížení k těmto světlům nenašli žádné fyzické stopy – žádné ohniště, dým, trosky ani zbytky tábora. Světla prostě zmizela.
Právě tato absence fyzického vysvětlení dala vzniknout legendě. Po celé 20. století fenomén postupně přitahoval stále větší pozornost a stal se součástí místního folklóru. Dnes je záhada Marfa Lights jednou z hlavních turistických atrakcí západního Texasu, což dokládá i každoroční Marfa Lights Festival, konaný na přelomu srpna a září.
Různé pohledy na světla přináší různá vysvětlení
Původ Marfa Lights dodnes rozděluje společnost i vědeckou obec.
Vědecké a skeptické vysvětlení
Nejčastější a nejlépe doložené vysvětlení nabízí optika a atmosféra.
- Světlomety automobilů: Jedna z nejcitovanějších studií z roku 2004, kterou provedli studenti z University of Texas v Dallasu, ukázala silnou korelaci mezi pozorováním světel a provozem na vzdálené silnici US 67. Během experimentu bylo mnoho světel vysvětleno jako odrazy či lomy světla z automobilových světlometů vzdálených vozidel.
- Atmosférická refrakce: V horkém pouštním prostředí může docházet k teplotní inverzi, kdy se vzduch liší hustotou v různých výškách. Světlo z automobilů, ale i z ohýnků či malých světel v dálce se pak láme a zakřivuje přes obzor, což vytváří iluzi, že se světla „vznášejí“ nebo „tančí“. Spektrální analýzy z roku 2008 tento původ u většiny pozorovaných jevů potvrdily.
Skeptický přístup sice vysvětlil většinu „pravidelných“ pozorování, ale existují i hlášení, která těmto jednoduchým teoriím odporují:
- Anomální pohyb: Svědectví uvádějí, že se světla někdy dělí, slévají, mění směr, nebo se dokonce pohybují proti směru silnice. Takové chování nelze vysvětlit pouhým lomem světla z automobilových světlometů.
- Historická pozorování: Zastánci záhady navíc poukazují na záznamy tajemného jevu z 19. století, kdy v oblasti nebyla automobilová doprava ani elektrická světla.
Paranormální a folklórní spekulace
Pro ty, kteří věří v nevysvětlené jevy, jsou Marfa Lights ztělesněním pouštního mystéria a nejsou ochotni se spokojit s vysvětlením o lomu světla z automobilů. Oblast západního Texasu s jeho odlehlostí a blízkostí k hranici s Mexikem je ideální líhní pro různé tajuplné teorie, které se předávají z generace na generaci.
Duchové a energie
Nejpopulárnější místní folklór mluví o jevu „ghost lights“ (světla duchů). Podle starých indiánských legend by mohlo jít o duše padlých válečníků z dob osidlování, kteří stále putují krajinou.
Jiné verze uvádějí, že světla představují ztracenou duši rančera, který před lety při hledání dobytka zabloudil a zemřel.
Mimo folklór se objevují i spekulace o přírodní energii, například o piezoelektrickém efektu, kdy se světlo uvolňuje ze země kvůli tlaku a tření křemenných hornin v geologickém podloží oblasti.
Světla duchů po celém světě
Záhada Marfa Lights není v měřítku světových nevysvětlitelných jevů osamocená. Fenomén takzvaných Ghost Lights – anomálních světelných jevů, které se objevují v odlehlých oblastech, často v údolích nebo v bažinách, a jejichž původ věda dosud uspokojivě nevysvětlila, se vyskytuje po celém světě:
- Hessdalen Lights (Norsko): Jde o jeden z nejprozkoumanějších světelných jevů na světě. Tyto jasné, někdy pulzující koule světla jsou pozorovány v údolí Hessdalen od 80. let 20. století. Nadšenci i vědci zde zřídili monitorovací stanici, a přestože se objevily teorie o plazmatu či neobvyklých chemických reakcích, jejich původ je stále předmětem výzkumu.
- Min Min Lights (Austrálie): Fenomén pozorovaný v odlehlém australském vnitrozemí se silně váže k domorodým legendám. Světla jsou popisována jako tančící modrobílé koule, které pronásledují cestovatele, ale vždy si udržují bezpečnou vzdálenost. Vědecká vysvětlení zde často mluví o tepelné refrakci světel z velmi vzdálených osad nebo vozidel, podobně jako u Marfy, ale místní folklór si trvá na nadpřirozeném původu.
- Brown Mountain Lights (USA): Tato světla, pozorovaná v Severní Karolíně, jsou aktivní již stovky let. Podle legend jde o duchy domorodých bojovníků. I zde se vědci přiklánějí k atmosférické refrakci světel z hluboko položených údolí, ale stejně jako u Marfy, ne všechna pozorování se daří jednoduše replikovat.
Mimozemský původ?
V kontextu západního Texasu a Nového Mexika, kde je téma UFO populární kvůli proslulému Roswellu, se v případu Marfa Lights samozřejmě objevují i teorie o mimozemském původu.
Světelné orby se perfektně hodí do scénáře průzkumných sond z jiných planet, které monitorují odlehlou pouštní oblast. Podle těchto teorií je pohyb, rozdělování a slévání světel důkazem inteligentního, nikoli optického fenoménu.
Tyto konspirační teorie jsou často motorem turistického zájmu a důvodem, proč lidé přijíždějí k vyhlídkové plošině a doufají, že uvidí „pravá“ Marfská světla, která nelze vysvětlit. Legendy, i když nejsou podloženy vědou, tak paradoxně drží celý fenomén stále při životě.
Město Marfa ze své záhady žije
Zatímco vědci vedou spory o to, zda světla pocházejí z atmosféry, aut nebo něčeho neznámého, pro samotné město Marfa je fenomén čistou realitou a hlavním turistickým tahákem. Místní obchodníci i řadoví obyvatelé si záhadu osvojili a aktivně ji propagují.
Každý rok na přelomu srpna a září, o víkendu předcházejícím Dni práce (Labor Day), pořádá Marfa velký Marfa Lights Festival. Tato událost přitahuje davy návštěvníků, kteří přijíždějí nejen kvůli nočnímu pozorování anomálií, ale i kvůli hudbě, procházkám, trhům a dalším společenským aktivitám.
Marfa Lights tak i v 21. století zůstávají fascinujícím fenoménem, který sedí na hranici mezi vědeckou optickou iluzí a tajuplným pouštním mýtem.
