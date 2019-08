Písečné pláže, pohoda a kávička. V Zadaru objevíte to, co v Chorvatsku hledáte

„Without espresso i feel depresso.“ Tímto hravým mottem se podle průvodkyně, která nám ukázala centrum Zadaru, řídí zejména místní mladí obyvatelé. Proto se každý den před polednem zaplní rozpálené ulice pečlivě upravenými ženami, jež využívají obědovou pauzu k promenádě. Udělat si uprostřed pracovního dne čas na siestu s kávou, je oblíbenou kratochvílí mnohých Zadařanek i Zadařanů.

Zadaru se někdy přezdívá „malý chorvatský Řím“. Kamenné dlaždice, po kterých se tu lidé prochází, pamatují ještě Římany na koních. Pozůstatky antiky i renesance jsou zde viditelné téměř na každém rohu.

Jednou z historických pamětihodností je kostel svatého Donáta, který stojí na někdejším římském fóru, poblíž katedrály svaté Anastázie, a jde o o nejzachovalejší stavbu předrománské architektury v Chorvatsku.



Komu historie zrovna moc neříká, najde si i tak v Zadaru své. Město se pyšní dvěma technicky unikátními atrakcemi. Mořské varhany, které se nachází na pobřeží v nejzápadnější části města, vydávají díky vlnám specifické zvuky. V jejich těsné blízkosti se nachází Pozdrav slunci, který zase vytváří soubor zajímavých vizuálních efektů.

Kdyby vám někdo zavázal oči a přivezl vás do tržnice v Zadaru, velice záhy po otevření očí by vám došlo, že se nacházíte v přímořském městě. Množství čerstvého ovoce, zeleniny, místních sýrů a pochopitelně ryb a mořských plodů na pultech by bylo jasnou nápovědou.

Středomořské pokrmy tu samozřejmě umí náležitě připravit, a tak by bylo chybou neochutnat rybu nebo jiný dar moře. Za takovými pochoutkami můžete vyrazit třeba do restaurace 2Ribara, která se nachází kousek od ikonického zadarského náměstí Narodni trg.

„Nejlepší je černé rizoto. Nelze přijet do Zadaru a neochutnat černé rizoto. Jde o rizoto s plody moře, do kterého se přidává přírodní barvivo ze sépie, a rizoto je pak černé. Cizincům to může připadat příšerné, ale přitom krásně voní a je velmi kvalitní,“ poradil nám Pero Pejaković, obyvatel nedalekého ostrova Nin.

Návštěvníky Zadaru pochopitelně zajímá, kde je nejlepší koupání. Za kultovní se prý považuje pláž Kolovare, která se nachází za hotelem Kolovare. „Dále je tu pláž Borik, tam je nádherně, a letovisko Sukošan. Ten je od Zadaru vzdálen zhruba pět kilometrů. Pro rodiny s dětmi a špatné plavce je to fantazie, protože jsou tam samé písčité pláže, kde voda není hlubší než sto šedesát centimetrů, a je tedy ideální pro začátečníky, malé děti a pro špatné plavce,“ radí pan Pejaković.



Ostrovy kolem Zadaru jsou perly

Místní nazývají ostrovy kolem Zadaru perlami. V jeho okolí se jich nachází hned 116. „Existuje legenda, která se nejvíce týká souostroví Kornati. Podle ní, když Bůh tvořil Zemi, zůstalo mu několik kamínků, které byly překrásné a nevěděl, co s nimi. Uviděl pak nejkrásnější, nejvíce azurové moře a hodil je do něj. Řekl, že tyto nejkrásnější kamínky si zaslouží být v nejkrásnějším moři. A tak se říká, že vzniklo Kornati. A proto se tyto ostrovy nazývají perlami Jadranu,“ vysvětlila nám redaktorka lokálního deníku Matea Gubić.

Blízký Ugljan, na jehož vrcholku se nachází Benátčany postavená pevnost sv. Michala, je ostrovem rybářů a zemědělců. Rostou na něm tisíce olivovníků a vinná réva. Ugljan se Zadarem spojuje trajekt. Dostat se na něj můžete i přes ostrov Pašman. Ostrovy totiž spojuje most.

VIDEO: Chorvatsko: Pag je ostrovem soli, ovčího sýru, jehněčího masa a krajky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pag má písečné pláže i chorvatskou tradici

Chorvatský ostrov Pag patří k Severodalmatským ostrovům a je pátým největším na Jadranu vůbec. Od Zadaru je vzdálen zhruba 50 kilometrů.

Je to ostrov soli, ovčího sýra, jehněčího masa a krajky, která byla před deseti lety prohlášena za chráněnou kulturní památku a zapsána do seznamu nehmotného dědictví UNESCO.

Pažské krajky, které se šijí jehlou, vznikly už v období renesance. Mladé krajkářky se začínaly učit krajkářskému umění už ve velmi útlém věku. Jedním ze základních tvarů pažských krajek je takzvaná retičela, tedy šitá krajka s geometricky tvarovanými vzory. Cena krajky o průměru 10 cm se pohybuje v přepočtu okolo 1 700 korun.

Pag vyhledávají zejména lidé, kteří dávají přednost čistým písečným plážím, levnějšímu ubytování a klidu. Výjimkou je pláž Zrće, která zajímá mladé lidi, protože je vyhlášená svými plážovými bary a hudebními festivaly.

Do Zadaru z Prahy jen za hodinu a půl

Zadar má velmi dobré dopravní spojení s okolními městy a dostupný je i z řady evropských destinací. Letiště se nachází asi osm kilometrů od centra města. Cesta do Zadaru tak může být velmi rychlá a pohodlná.

Od jara navíc létá do Zadaru dvakrát týdně z Prahy společnost Ryanair. Let trvá přibližně hodinu a půl, a tak se vám může lehce stát, že ve dvě hodiny odpoledne doobědváte čerstvou rybu v Zadaru a před šestou už budete shánět taxík nebo hledat autobus, který vás odveze z Letiště Václava Havla, což je o poznání příjemnější představa než mnohahodinové pachtění se po přeplněných chorvatských dálnicích.