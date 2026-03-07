Yucatán je v porovnání se zbytkem mexického území jiný. Po dlouhá staletí byl od ostatních regionů tohoto severoamerického státu geograficky odříznutý a vyvíjel se samostatně. Má trochu odlišnou kulturu, je o něco klidnější – a co nejspíš přivítáte, i bezpečnější a turisticky přívětivější. Proto se mu také někdy říká „Mexiko pro začátečníky“.
K objevování je toho více než dost. Rozlehlý poloostrov se pyšní rozmanitou přírodou, z níž jako třpytivé perly vyčnívají tzv. cenotes – tedy propasti či jeskyně krasového původu zatopené vodou, úchvatným pobřežím omývaným z jedné strany Mexickým zálivem a z druhé Karibským mořem, kde lze odpočívat v naprosto výjimečných letoviscích, i atraktivní historií spjatou s mayskou civilizací.
Po stopách Mayů
Začněme historií, památky, které tady zbyly po dávných Mayích, patří k těm největším yucatánským lákadlům. Vyspělá mayská civilizace, která vytvořila své vlastní písmo a kalendář a vyznala se v matematice i v astronomii, se na Yucatánu rozvíjela zhruba od roku 2500 před naším letopočtem do počátku 16. století.
První španělští dobyvatelé na poloostrov dorazili okolo roku 1520, a to byl počátek konce. Stavby starých Mayů ale přečkaly staletí a dochovaly se nám dodnes. Nejvýznamnější z nich je Chichén Itzá, ruiny města zapsané na novodobém seznamu sedmi divů světa i v UNESCO.
Prohlédnout si tam můžete Studnu obětí, kde – jak už napovídá název – Mayové prováděli lidské obětiny, Kukulkánovu pyramidu, observatoř nebo hřiště na pok-a-tok. Co to je? Zajímavá míčová hra, kterou byste si však asi zahrát nechtěli, končila totiž obětováním kapitána či celého družstva bohům. A neví se, jestli to byl tým, který prohrál, nebo ten vítězný.
Další mayský architektonický klenot naleznete asi 80 kilometrů od metropole Mérida. Jsou jím pozůstatky města Uxmal, také zapsané na seznamu světového dědictví. Dochovala se tu rozlehlá náměstí, pyramidy i palác.
Koupání v cenotes i moři
Za návštěvu rozhodně stojí i samotná Mérida, hlavní město regionu Yucatán, a to hlavně díky hezké koloniální architektuře. Tu ale můžete obdivovat i ve Valladolidu, který je možná ještě krásnější než Mérida. Má upravené uličky lemované barevnými domky, spoustu svěží zeleně, katedrálu či trh a navíc příjemně poklidnou atmosféru.
Hodí se i jako základna, z níž budete vyrážet na výlety do okolí, vždyť i vyhledávané Chichén Itzá je odsud pouhých 60 kilometrů.
Poblíž natrefíte také na četné cenotes. Návštěvu Chichén Itzá lze spojit s osvěžením v Ik-Kil, leží jen kousek od sebe, tato cenote je navíc jedna z nejkrásnějších. Pár kilometrů od města narazíte na „přírodní bazény“ Suytum, X-Kekén i Oxmal a přímo ve Valladolidu je cenote Zaci.
A kam k moři? Třeba na severní či západní pobřeží, k Mexickému zálivu. Tato oblast je obecně klidnější, mezi poloprázdnými plážemi s jemným bílým pískem se dají stále najít i autentické rybářské vesničky. Na nejhezčí místa k opalování a ke koupání natrefíte v okolí města Progreso.
Pokud ovšem chcete prvotřídní letoviska s nefalšovanou karibskou atmosférou, nechte Mexický záliv být a vydejte se tam, kde šplouchá Karibik. Proslulý je obzvláště Cancún, místo, kde je možné dělat snad vše. Zatoužíte-li zde po klidu, zajeďte si na některý z blízkých ostrůvků – Isla Mujeres, Cozumel či Holbox, které kromě plážové pohody nabízejí i skvělé podmínky pro šnorchlování a potápění.
Pomyslnou třešničkou na dortu bude pak Mayská riviéra rozprostírající se jižně od Cancúnu – tady si můžete vybírat z nejluxusnějších resortů i dostupnějších hotýlků, velkého množství restaurací i zábavních podniků, z široké nabídky služeb a pláží, z jejichž krásy přechází zrak.
Může se hodit
Článek vznikl pro časopis Tina.