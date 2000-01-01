Na první pohled vypadají jako zapomenuté pyramidy uprostřed čínské pouště. Monumentální hrobky dávné říše Xixia, ukryté na úpatí pohoří Helan, loni vstoupily na seznam UNESCO. Místo, kde se potkávaly karavany Hedvábné stezky, dnes láká cestovatele hledající historii mimo hlavní turistické trasy.
Západně od města Jin-čchuan se krajina zvedá k suchým svahům nedalekých hor a přechází v otevřenou step a polopoušť. V tomto zhruba dvanáctikilometrovém pásu vznikalo mezi 11. a 13. stoletím pohřebiště vládců tangutské říše Xixia.
Areál tvoří devět císařských mauzoleí, stovky menších hrobek příbuzných a hodnostářů i pozůstatky staveb, které kdysi rámovaly pohřební ceremonie.
Nechybějí ani technické prvky, například sofistikovaný systém pro odvodnění, jenž měl chránit monumenty před přívalovými dešti z hor.
Celek tak nepředstavuje jen soubor hrobů, ale promyšleně koncipovanou krajinu moci a víry.
Tangutové, původně kočovný národ, zde roku 1038 vybudovali stát, který se stal významným článkem na Hedvábné stezce.
Díky kontaktům s obchodníky, mnichy i dalšími etniky vytvořili svébytnou kulturu inspirovanou čínským císařským modelem, ale pevně zakotvenou v buddhismu.
Tato kulturní syntéza je v architektuře nekropole patrná. Dispoziční řešení připomíná tradiční čínské hrobky, zatímco výzdoba a nálezy odkazují k náboženské symbolice i tangutskému písmu.
Jednotlivá mauzolea mají podobné uspořádání: obvodové zdi, vstupní věže, pavilony se stélami a centrální mohylu nad pohřební komorou.
Dnešní podoba je torzem někdejší monumentality. Archeologové předpokládají, že jádra z udusané hlíny byla původně obložena cihlami, zdobena glazovanými taškami a doplněna dřevěnými konstrukcemi.
I tak ale dosahují některé mohyly výšky přes dvacet metrů a v pouštní krajině působí téměř jako pyramidy.
Říše Xixia existovala necelá dvě století. Roku 1227 ji zničila vojska Čingischána a s pádem metropole zanikla i politická moc Tangutů.
Nekropole leží mimo hlavní urbanistické zásahy a její vizuální i duchovní vazba na pohoří Helan zůstává zachována.
Právě mimořádná celistvost a schopnost vyprávět příběh o kulturní výměně mezi Čínou, Střední Asií a tibetským světem vedly k zápisu na seznam světového dědictví UNESCO.
Ochranu lokality zajišťuje několik úrovní správy, od centrálních orgánů až po regionální instituce v Ning-sia, a dlouhodobé plány počítají s regulací turismu i s adaptací na klimatické změny.
Pro cestovatele představují hrobky Xixia jiný typ čínského zážitku než slavné císařské komplexy východní části země. Tady nejde o zdobené paláce, ale o ticho a prostor.
Stačí chvíli stát mezi mohylami, pozorovat vítr zvedající prach a uvědomit si, že právě zde se kdysi odehrávaly pohřební rituály říše, která spojovala světy.
Monumentální hliněné mohyly dnes působí téměř nadčasově. Vyrůstají z roviny jako mlčenlivé relikty dávno zaniklé civilizace.
UNESCO tak v roce 2025 nepřidalo na seznam jen další památku, ale i zapomenutou kapitolu dějin Hedvábné stezky.
