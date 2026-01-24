Mráz je jejich šancí na přežití. Do kanadských osad musí kamiony přes jezera

Radomír Dohnal
O přežití lidí tu rozhoduje mráz, který by jinde označili za vražedný. Jen díky němu je ale možné vybudovat silnici na ledu, po níž se dopravují do izolovaných komunit na severu zásoby na celý rok. Osada Wrigley je každou zimu výchozím bodem logistického závodu s časem.
Část 1/3
Číslo to není z nejpřesnějších, protože podoba sezónní sítě ledových silnic je v kanadském Severozápadním teritoriu proměnlivá a závisí na počasí. Velmi obecně se dá hovořit o 1400 kilometrech délky.
Ty nejkratší ledové cesty jsou často jen trasou, která spojuje sídla na protilehlých březích jednoho jezera. Takových, co délkou nepřesahují ani deset kilometrů, je v Kanadě většina.
Z toho skromného průměru ovšem některé sezónní silnice na ledu silně vybočují. Například ta z Inuviku do Aklaviku měří 117 kilometrů. A ta z Wrigley do Fort Good Hope měří 482 kilometrů.
Na ledovou silnici mezi Wrigley a Fort Good Hope navazují nejrůznější odbočky a větvící se trasy. Třeba ty vedoucí do osad Délįne a Colville Lake, které přidávají další desítky kilometrů vedoucích zamrzlou pustinou.
V ledu umí obyvatelé Severozápadních teritoriích číst. Není to žádná super-schopnost, jen velmi věcná a praktická záležitost. Která v drsném severském klimatu rozhoduje o jejich přežití.
19 fotografií

Popis zimy ve Wrigley se příliš neliší od podoby, jakou nabývá v kterémkoliv z dalších izolovaných sídel Severozápadního teritoria. V kanadském vnitrozemí panuje tuhý mráz, s teplotami mezi dvaceti až čtyřiceti stupni pod nulou. Krátkodobě mohou udeřit i padesátky, ale ty už běžný venkovní teploměr nezměří, a tak místním starosti nedělají.

Jejich den je krátký, vzhledem k blízkosti polárního kruhu mají od prosince do února jen pár hodin světla. Ani krásy zelenkavé polární záře příliš nevnímají, zevšedněla jim. Na její obdivování stejně nemají čas. Ta nejtužší zima pro ně totiž rozhodně není dobou klidu a spánku. Žádná hibernace v dobře vytopených srubech na ně nečeká. Naopak, je to pro ně období horečné dřiny.

Okolní lesnatá krajina vězí pod mnohametrovými závějemi sněhu, kmeny starých stromů pod ledovou krustou praskají. Jenže právě v takových mrazech, které by jinde spolehlivě umrtvily jakoukoliv aktivitu, celé Wrigley ožívá. Osada, volně rozložená podél toku řeky Mackenzie a vzdálená přibližně patnáct kilometrů od ranvejí bývalého vojenského letiště, totiž musí zabojovat o svou existenci. A také o přežití všech svých vzdálených sousedů. Tím, že jako každý rok musí znovu postavit silnici.

Velryby, tuleni a spousta humrů. Liduprázdný cíp Kanady si zamilujete

Zaslouží si to vysvětlení. Celá oblast kanadských Severozápadních teritorií je jednou velkou mozaikou jezer, řek a mokřin, překrytých hustými jehličnatými porosty. Absolutní divočinou, dalo by se říct. Konkrétně Wrigley a jeho 119 stálých obyvatel žije na pomezí řeky a rozsáhlých bažin, na vyvýšených ostrůvcích souše, které ani každoroční tání nezaplaví.

Jinak na tom místní vlastně nejsou vůbec špatně. Blízkost řeky představuje příležitost pro lodní spojení a čistě teoreticky mají k dispozici i slavnou Highway 1. Jen pokud byste odtud chtěli někam do civilizace, například do hlavního správního centra teritorií, dvacetitisícového města Yellowknife, leží vzdušnou čarou o 400 kilometrů dál. Anebo o 850 kilometrů dál, pokud to vezmete po asfaltu. A pokud byste náhodou měřítka civilizace nepojímali tak skromně, ta nejbližší skutečná metropole, milionový Edmonton v Albertě, leží od Wrigley o necelé 3 000 kilometrů jižněji.

Ty obtížně představitelné vzdálenosti a fakt, že od ordinace lékaře vás v případě zdravotních komplikací dělí dobře patnáct hodin za volantem, velmi názorně ilustrují, proč se tu v rámci osobní mobility sází především na leteckou přepravu. Jenže i ta má v tuhé zimě, metrových závějích na ranveji a nekončících sněhových bouřích své limity.

V hlavním městě a správním středisku Severozápadních teritorií, Yellowknife, ukazuje digitální teploměr nad ránem jen kousíček do minus čtyřiceti stupňů. Zní to zvláštně, ale místní takové zprávy vítají. Znamenají, že zásoby na sever budou moci proudit.

Od počátku října do konce dubna se odtud zkrátka snadno nedostanete. A to se lidé z Wrigley pořád počítají k těm šťastnějším. Jejich nejbližší severní sousedé, obyvatelé 250 kilometrů vzdálené Tulity, totiž na kanadskou dálnici napojeni nejsou.

Komfort silniční infrastruktury, využitelné alespoň po část polovinu roku, nemají. Totéž platí i pro, o dalších 250 kilometrů za nimi následující, obyvatele Fort Good Hope. Sídla, které široké údolí řeky Mackenzie uzavírá. A i ti se mají lépe, než obyvatelé osad jako Délįne a Colville Lake. Ty leží kousek od polárního kruhu, ale fakticky uprostřed jezer, bažin a ničeho.

Podstatné je, že právě to všudypřítomné „nic“, všechny ty bažiny, mokřiny, jezera, potoky a malé říčky, rozeseté v absolutní kanadské divočině Severozápadních teritorií, při extrémních mrazech zimy překryje silný led, který – na krátký čas – vyznačí možné pozemní spojení těch v mapě ztracených míst.

Číslo to není z nejpřesnějších, protože podoba sezónní sítě ledových silnic je v kanadském Severozápadním teritoriu proměnlivá a závisí na počasí. Velmi obecně se dá hovořit o 1400 kilometrech délky.
Ty nejkratší ledové cesty jsou často jen trasou, která spojuje sídla na protilehlých březích jednoho jezera. Takových, co délkou nepřesahují ani deset kilometrů, je v Kanadě většina.
Z toho skromného průměru ovšem některé sezónní silnice na ledu silně vybočují. Například ta z Inuviku do Aklaviku měří 117 kilometrů. A ta z Wrigley do Fort Good Hope měří 482 kilometrů.
Na ledovou silnici mezi Wrigley a Fort Good Hope navazují nejrůznější odbočky a větvící se trasy. Třeba ty vedoucí do osad Délįne a Colville Lake, které přidávají další desítky kilometrů vedoucích zamrzlou pustinou.
19 fotografií


Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

KVÍZ: Šípy, Uhlíře, Svěráky. Poznáte vtipné názvy českých obcí?

Mrchojedy

Vyznáte se v názvech českých obcí, nebo vás dokážou pěkně zmást? Některá místa znějí, jako by patřila spíš do pohádky, kuchyně nebo seznamu jazykových přesmyček. Otestujte se v kvízu a zjistěte,...

Lyžovačka s ROH. Zavzpomínejte, jak vypadala zimní dovolená v socíku

Zimní dovolená na horách měla v době socialismu pevný řád, ale i své kouzlo....

Zimní dovolená na horách měla v době socialismu pevný řád, ale i své kouzlo. Rekreace ROH, plné vlaky pracujících, děti na sáňkách a hory bez přeplněných sjezdovek, to vše patřilo k pravé...

Sedm důkazů, že Česko umí světový design. A můžete v něm i přespat

Vinařství Gurdau

Máte rádi architektonické perly, které na první pohled oslní elegantním a jedinečným řešením? Takové, jejichž krása se přirozeně snoubí s působivými panoramaty okolní krajiny? Těchto sedm staveb...

Zapomeňte na běžné hotely. Usínat a hodovat můžete tam, kde aristokraté

Co je na každé dovolené stejné? Zpravidla to bývá ubytování. Jenže i to se dá...

Co je na každé dovolené zpravidla stejné? Většinou to bývá ubytování. Jenže i to se dá pojmout jinak. Třeba když si zvolíte nocleh v jednom z hotelů, které fungují ve starých hradech a honosných...

Zapomeňte na Santorini i Řím. Tunisko skrývá památky, které vám vyrazí dech

Pokud jste viděli film Gladiátor nebo Angelika a sultán, možná vás překvapí, že...

Když se řekne Tunisko, mnoha lidem se vybaví především slunce, moře a hotelové resorty s all inclusive. Tato severoafrická země ale nabízí mnohem víc. Starověké římské amfiteátry, živé arabské medíny...

Mráz je jejich šancí na přežití. Do kanadských osad musí kamiony přes jezera

Číslo to není z nejpřesnějších, protože podoba sezónní sítě ledových silnic je...

O přežití lidí tu rozhoduje mráz, který by jinde označili za vražedný. Jen díky němu je ale možné vybudovat silnici na ledu, po níž se dopravují do izolovaných komunit na severu zásoby na celý rok....

24. ledna 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  23. 1. 10:51

Nejkrásnější vyhlídka za Prahou. Vydejte se nejstarší trampskou osadou na Zadku

Zadka sice neleží tak vysoko nad vodní hladinu jako Máj, ale z jiné perspektivy...

Nedaleko od jižního okraje Prahy leží Štěchovice – místo, za kterým začíná romantická krajina hlubokého vltavského kaňonu, trampských osad a zatopených Svatojánských proudů. Zima sem přináší ještě...

23. ledna 2026

Lyžovačka s ROH. Zavzpomínejte, jak vypadala zimní dovolená v socíku

Zimní dovolená na horách měla v době socialismu pevný řád, ale i své kouzlo....

Zimní dovolená na horách měla v době socialismu pevný řád, ale i své kouzlo. Rekreace ROH, plné vlaky pracujících, děti na sáňkách a hory bez přeplněných sjezdovek, to vše patřilo k pravé...

23. ledna 2026

Cestování za ponožkami? Z kusu oblečení se stal důvod, proč navštívit Japonsko

FamilyMart ponožky

Zatímco ve většině světových měst slouží samoobsluhy hlavně jako záchrana při nočním hladu nebo místo, kde koupíte zapomenutou zubní pastu, v Japonsku se z nich stal fenomén. Místní konbini totiž...

22. ledna 2026

Zapomeňte na Santorini i Řím. Tunisko skrývá památky, které vám vyrazí dech

Pokud jste viděli film Gladiátor nebo Angelika a sultán, možná vás překvapí, že...

Když se řekne Tunisko, mnoha lidem se vybaví především slunce, moře a hotelové resorty s all inclusive. Tato severoafrická země ale nabízí mnohem víc. Starověké římské amfiteátry, živé arabské medíny...

22. ledna 2026

Krása, kterou nelze popsat. Božská Madonna lyžařská láká na adrenalin do Dolomit

Madonna di Campiglio, horské turistické středisko v severní Itálii v autonomní...

Dříve byla milována habsburskou šlechtou, dnes je zbožňována šlechtou lyžařskou. Italská Madonna di Campiglio nabízí dokonalou kombinaci výzev, historie a malebné přírody, která okouzlí každého....

21. ledna 2026

Zapomeňte na běžné hotely. Usínat a hodovat můžete tam, kde aristokraté

Co je na každé dovolené stejné? Zpravidla to bývá ubytování. Jenže i to se dá...

Co je na každé dovolené zpravidla stejné? Většinou to bývá ubytování. Jenže i to se dá pojmout jinak. Třeba když si zvolíte nocleh v jednom z hotelů, které fungují ve starých hradech a honosných...

21. ledna 2026

Kam jet v Česku na hory? Propojené lyžařské areály nabízejí mnohem více pohodlí

Komerční sdělení
Tanvaldský špičák

Zimní střediska se spojují, aby poskytla návštěvníkům skutečně plnohodnotný zážitek díky jednotnému skipasu nebo lepšímu využití společné infrastruktury. Například Skiaréna Jizerky propojuje...

20. ledna 2026

Madeira zpřísňuje pravidla pro turisty. Už nestačí zaplatit, musíte zamluvit čas

Hory a moře. Ostrov Madeira vyrůstá z Atlantiku do bezmála dvoukilometrové...

Madeira dlouhodobě patří k evropským rájům pěší turistiky. Levády vinoucí se zelenými svahy, dramatické horské hřebeny i stezky nad oceánem každoročně lákají statisíce návštěvníků. S rostoucí...

20. ledna 2026

Legendární plavba po Nilu. Připravte se na koupání s krokodýly a týrání velbloudů

Zapomeňte na idylický Nil z detektivek Agathy Christie. Místo romantiky vás při...

Zapomeňte na idylický Nil z detektivek Agathy Christie. Místo romantiky vás čeká spíš pořádná dávka reality. Proč se v slzách bohyně Isis nedá plavat, kde sídlí krokodýlí bůh a jak vypadá tradiční...

20. ledna 2026

Vstáváte hned po přistání letadla? Pro ostatní jste „vši“, hrozí vám pokuta

Vstáváte ze sedadla hned po přistání letadla? Pro ostatní cestující jste...

Zvedáte se ze sedadla hned po přistání letadla, berete batoh a cpete se do uličky, ještě než zhasne ikona zapnutého pásu? Možná si myslíte, že jste praktičtí. Podle části cestujících i letušek jste...

19. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.