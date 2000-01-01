Podle průzkumů se 74 procent všech vícedenních dovolených v zahraničí odehrává za účelem rekreace a patřičné wellness zázemí v takových případech rozhoduje v 53 procentech o volbě ubytování. Nebudeme teď dělat reklamu lázeňským hotelům, ale poukážeme na ty nejpodivnější kúry z nabídky.
Věčně hladová ústa rybiček, která vás polechtají mezi prsty na nohou? Lázeňská kúra, která počítá s využitím sladkovodních gar rudohněných (Garra rufa), je už dnes klasika. Jako první s ní začali pracovat v Turecku, dnes už ji nabízejí všude, kde mají místo pro akvária.
Jen pozor, v jihovýchodní Asii se moc s určováním konkrétních rybek neobtěžují a pro rybí „Chin-Chin“ masáže využívají kdejaký dostupný druh. V čem je problém? Některé mohou kousat víc, než je příjemné. Jiné se mezi vašimi prsty žerou navzájem a zanáší vám do kůže infekci. Nepříjemná pedikúra.
Posílení krevního oběhu, snížení bolestivosti, podpora imunitního systému. A též snaha „zbavit své tělo jedů a nečistot“, abychom nezapomněli. Toho všeho je prý možné dosáhnout snadno skrze přikládání pijavic. V medicíně to svůj význam jistě má, ovšem jako wellness je to dost krvavý zážitek.
A když už zmiňujeme krvavé zážitky, nesmíme zapomenout ani na „krvavý facelift“. Na lázeňské klinice vám odborníci odeberou krev, centrifugou oddělí plazmu bohatou na krevní destičky a tu pak mikrojehličkami vracejí zpět do obličeje. Začali s tím v Los Angeles a ještě donedávna to byl hit Dubaje.
Má vás zbavit stresu a napětí. Ale upřímně, nezdá se vám, že pořádný stres a napětí spíše vyvolává? Masáže, při nichž se vaše tělo potýká s dotykem plazících se hadů, byť nejedovatých, je velkým lákadlem indonéských wellness.
A proč to, co už dobře funguje jako turistické lákadlo v Indonésii, nezužitkovat i na Filipínách, že? Tamní hadí masáže se neprovádí na nahém lidském těle. Roli masérů tu přejímají obří krajty tmavé. Jeden takový miláček váží až dva metráky a dosahuje délky 3,5 metru. A prý je před masáží nakrmený.
Japonská specialitka, která vám má ušetřit za cestu k Mrtvému moři. Ležíte v absolutní tmě, uvnitř regeneračního boxu, v extrémně slané vodě prohřáté na teplotu vašeho těla. Váš mozek tedy po určité době začne ztrácet orientaci v prostoru. Zážitek možná uvolňující, ale skoro jistě psychedelický.
Zavřete oči, uvolněte se. A nemyslete na to, že na znavené pokožce vašeho obličeje začínají „pracovat“ živí šneci. Specialitka korejského beauty-wellness staví na tom, že šnečí sliz je sliz bohatý na proteiny a kyselinu hyaluronovou a přirozeně omladí vaši pleť.
Nápad se šnečím slizem je starý jako medicína sama, přikládat zábaly z drcených hlemýžďů doporučoval už Hippokrates. A ve formátu luxusních lázeňských procedur se setkáte i s druhem Lissachatina fulica, africkou oblovkou žravou. Je masivní a slizu má spoustu pro celotělovou masáž.
To není mučení, ale hřejivě-hojivá masáž horkým pískem. Člověka při ní zahrabou až po krk a nechají ho proležet, aby si vyléčil klouby. Začali s tím v Japonsku a dnes jde o docela běžnou wellness praxi.
Je určitou ironií osudu, že zahrabání do písku a následné „upečení sluncem zaživa“ považovali v egyptské oáze Siwa ještě před pár staletími jako ten nejkrutější trest smrti. Dnes ovšem celou praxi trochu adaptovali a udělali z ní lázeňskou proceduru. Snad tu na vás nezapomenou.
Zní to podobně jako nechutná sexuální praktika s fekálním podtextem, ale „caviar facelift“ je ve světě wellness skutečná věc. Tato lázeňská praxe vám předkládá luxus kaviáru nikoliv jako pochoutku na toustu, ale jako součást výživné pleťové masky.
Pivní lázně? V Evropě nic až tak mimořádného. Lázeňský resort v japonském Hakone proto ten výběr podivností, do nichž se můžete naložit, dále rozšiřuje. Chcete koupel v polévce, víně, sojové omáčce, kávě, horkém saké anebo mezi nudlemi ramen? Jak je libo.
O „šťastném konci“ se u tradičních asijských masáží navyprávělo mnoho. Jak ale vypadá šťastný konec v sanfranciském „thajském“ masážním salónu, kde se odehrává procedura fackování? Prý je to zdravé pro pleť obličeje, tvář poté vypadá štíhlejší, lépe prokrvená a s menšími póry. Snímek je ilustrační.
Chcete na dovolené udělat i něco speciálního pro své vlasy? Tak to se porozhlédněte po chovném býkovy z plemene Angus a kořeni rostliny katera. Obojí, tedy výluh z kořene a býčí ejakulát, se využívají ve wellness proteinových kúrách pro dokonalejší, lesklejší a vyživené vlasy.
Vyvážit barevný tón vaší pleti, lákavě vypnout pokožku obličeje a ošetřit místa stižená hyper-pigmentací. Japonské gejši věděly už dávno, jak toho dosáhnout. Na dokonalé kráse si zakládaly. Jejich tajným receptem byla Uguisu no fun, tedy pleťová maska z trusu ptáků, slavíků. Dnes je to znovu hit.
Strach z jehel umocněný wellness procedurou tedy máme zdárně za sebou. Jakou další fobii teď probudíme? Třeba apifobii, chorobný strach ze včel. Takové procedury stojí na tom, že včelí jed má schopnost napnout pokožku. Je to takový přírodní botox. Medový zábal už je jen takový bonus.
Proti tomu působí bahno z vulkanického popela jako docela normální věc. Však to také wellness na celém Islandu či Novém Zélandu ve velkém propagují. To bahno je bohaté na síru, minerály a vulkanické sedimenty. Problém najdeme snad jen v tom, že intenzivně zapáchá sirovodíkem, tedy po zkažených vejcích.
Na pohřbení v písku zaživa je pořád ještě cosi tradičního, důstojného. Ovšem u kúry, při níž budete nakládání do kravského hnoje, se pozitiva hledají těžko. I když jde o hnůj sušený a sterilizovaný. Začali s tím v Indii, kde jsou krávy posvátné. Tato lázeňská praxe se počítá k metodám detoxikace pokožky.
Co tu z nabídky okázalého luxusu chybět nemůže, je pleťová maska či celotělová kúra s využitím kolagenu a zlata. Jestli třiadvacetikarátového nebo rovnou čtyřiadvacetikarátového, na tom už nesejde. Až budete mít cestu do Londýna a zbytných 25 000 korun, dejte vědět, jak se vám to líbilo.
Jestli nemůžeme Mexiku upřít dostatek něčeho, pak kaktusů. A nejspíš proto v mexickém resortu Four Seasons Resort Punta Mita se počítá k nejvyhledávanějším procedurám masáž kaktusy. Nebojte, jsou bez ostnů a nahřáté, napuštěné alkoholem.
Mezi lázeňské a wellness podivnosti se už napevno zařadily i kryokomory. Jedna taková je třeba v Karlových Varech. Díky tekutému dusíku dosáhnou teploty až minus 160 stupňů Celsia. Aplikace chladu trvá dvě až tři minuty a po ní dochází k následnému masívnímu prokrvení celého těla.
