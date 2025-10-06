Svatý Koloman leží v Melku přes 1 000 let. Přitom v rakouském městečku tento irský princ za svého života nikdy nebyl. Až když ho oběsili v Jeruzalémě jako údajného špiona a šibeniční strom náhle rozkvetl, což i Jindřich I. Babenberský považoval za zázrak, nechal jeho mrtvolu rakouský markrabě převézt v roce 1014 do svého kraje na břeh Dunaje. Tak se Ir dostal do Rakous. V roce 1089 u jeho hrobu založili klášter, který dnes obdivují turisté z celého světa. A z Kolomana je patron celé země
V rozlehlém klášteře v Melku by se dal strávit skoro celý den – Mramorový sál, Císařská chodba nebo kostel patří mezi skvosty barokního komplexu, jenže nás zajímají spíš světské zážitky: víno, jídlo a meruňky. Melk leží v západním cípu dolnorakouského údolí Wachau, které je zapsáno na seznamu UNESCO. Dunaj se za městem musí vměstnat mezi načechrané strmé kopečky obsypané vinicemi. Speciální klima v těsném údolí přeje bílému vínu, místní veltlínské zelené a ryzlink rýnský patří ke světové extratřídě.
Až do Kremže, vzdálené necelých 40 kilometrů na druhém konci Wachau, se můžete posouvat různými způsoby. Na kole, lodí po řece či vlakem. Možností je i auto, ve kterém vás sice místní atmosféra tolik neofoukne, přesto může mít své výhody.
1 800 hodin práce
V celém údolí prý kdysi bylo až 200 klášterů. Buď kvůli klidu, který tu panuje, nebo kvůli vínu. Bůh ví. Prakticky na každém kopečku je zřícenina, pozůstatek z dob, kdy tu řádili Švédové. Zatímco budovy už nikdo neopravil, vinohrady jsou v perfektním stavu.
Převažují menší, rodinná vinařství lákající na heurigen – pohoštění s domácím vínem a studenou kuchyní. V prvním větším městečku po proudu – ve Spitzu – usedáme do podniku rodiny Gritschových.
Ujímá se nás mladý Andreas z nastupující generace vinařů. Vypráví o práci na šesti hektarech, kdy mu starost o vinice na strmých terasách vezme ročně 1 800 hodin práce, zatímco na rovině je to pohoda, stačí kolem 300 hodin.
V rodinné restauraci se ohání jeho sestra Christina a servíruje studenou kuchyni s vynikajícím tatarákem, šunkou a dalšími delikatesami. Andreas vysvětluje, že ve Wachau mají tři úrovně vín podle obsahu alkoholu – nejslabší Steinfeder, střední Federspiel a nejsilnější Smaragd.
Dunaj líně teče mezi zelenými bochánky. Podobně pomalu si vychutnáváme víno. Ve Wachau se nespěchá. Degustujeme, pochutnáváme si a Andreas vykládá, jak je odmala ochutnávačem rodinného sklepa. „Vždyť máme doma šedesát tisíc lahví, tak co bych pil jiného?“ Další zastávkou je Dürnstein. Místní klášter s modrou věžičkou dominuje vesnici s úzkými uličkami a mnoha obchůdky.
Někteří vinaři se ani neobtěžují s obsluhou a produkty mají jen vystavené přede dveřmi. Víno tu koupíte i v automatu.
Na pozdní oběd se nabízí Schloss Greisslerei. Byť má v názvu zámek, jde o bistro s místními specialitami. Krámku s posezením dominuje kráječ šunky, kterou obsluha podává příchozím. Skromné menu nabízí domácí těstoviny na několik způsobů a jednu rakouskou past na turisty – párek v gulášovce.
Protažení po jídle zajistí výšlap na zříceninu Dürnstein. Kdysi tu byl uvězněn Richard I. Lví srdce. Anglického krále zajali u Vídně, když se vracel z křižácké výpravy a v jeho domovině řádil Robin Hood. Dürnstein později také zdevastovali Švédové.
Na kraji vsi je dobré navštívit další vinařství. Domäne Wachau je sdružením menších vinařů. Společně dali dohromady 440 hektarů. Spolupracují s univerzitami, testují novinky a zkoumají, jak udělat ještě lepší víno. I díky tomu loni bylo Domäne Wachau vyhlášeno Vinařem roku 2024 gurmánským časopisem Falstaff.
Hořčice versus meruňky
Na východní konec údolí je to jen kousek. Dunaj se brzy vymaní ze sevření. Kremže nabízí kromě Dolnorakouské galerie současného a moderního umění také jmenný seznam na zdi místní věznice, který vytvořila původem íránská umělkyně Ramesh Daha, aby připomněla politické vězně zavražděné nacisty na sklonku druhé světové války.
Stopy po kremžské hořčici, která tu má kořeny, byste tu hledali marně. Místní o ní nechtějí příliš povídat. Zato se rozvypráví o oranžovém pokladu – meruňkách z Wachau, jež jsou chráněnou značkou.
Za těmi nejlepšími jedeme do obce Angern, asi sedm kilometrů od Kremže na druhém břehu Dunaje, do meruňkového ráje rodiny Aufreiterových. Zdejší sladké knedlíky nebo dortík s meruňkovým přelivem jsou nejlepší tečkou za dnem. Z terasy restaurace se kocháme kýčovitým západem slunce nad údolím.
Hlava rodiny Ilse Tanzer-Aufreiter ochotně rozdává recept na meruňkové knedlíky. Dokonce ho tu tisknou i na pohlednice: „Důležité je nechat těsto přes noc odstát!“ Jenže moc dobře ví, že bez jeho meruněk nikdy nebudou tak dobré. Za těmi se prostě musí dojet.
Dunaj líně teče mezi zelenými bochánky. Podobně pomalu si vychutnáváme víno. Ve Wachau se nespěchá.