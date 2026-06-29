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Podělte se o svou dovolenou. Pošlete nám fotografie z cest a vyhrajte knihu

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Každá dovolená skrývá jedinečné příběhy, neopakovatelné zážitky a místa, na která se nezapomíná. Ať už se letos chystáte objevovat krásy Česka, zdolávat horské vrcholy v Evropě nebo se vydat na druhý konec světa, podělte se o své cestovatelské zážitky s ostatními čtenáři.

Někdo si z dovolené přiveze stovky fotografií západů slunce, jiný nezapomenutelné setkání s místními obyvateli, výhled z horského vrcholu nebo skrytou pláž, kterou neznají ani turističtí průvodci.

Podělte se o příběh své nejkrásnější dovolené

Pochlubte se místy, která vás okouzlila, a inspirujte ostatní k jejich příštím cestám. Pošlete nám deset svých nejlepších fotografií z dovolené a doplňte je popisky a příběhem.

Napište, kde byly fotografie pořízeny, co zachycují a proč pro vás mají zvláštní význam. Nemusí jít jen o exotické destinace – rádi uvidíme i snímky z českých hor, rybníků, měst nebo vesnic.

Nejzajímavější příspěvky vybereme a představíme v samostatném článku. Autoři vybraných fotografií navíc získají jako odměnu cestovatelskou knihu.

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Podělte se o svou dovolenou. Pošlete nám fotografie z cest a vyhrajte knihu

ilustrační snímek

Každá dovolená skrývá jedinečné příběhy, neopakovatelné zážitky a místa, na která se nezapomíná. Ať už se letos chystáte objevovat krásy Česka, zdolávat horské vrcholy v Evropě nebo se vydat na druhý...

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