Někdo si z dovolené přiveze stovky fotografií západů slunce, jiný nezapomenutelné setkání s místními obyvateli, výhled z horského vrcholu nebo skrytou pláž, kterou neznají ani turističtí průvodci.
Podělte se o příběh své nejkrásnější dovolené
Pochlubte se místy, která vás okouzlila, a inspirujte ostatní k jejich příštím cestám. Pošlete nám deset svých nejlepších fotografií z dovolené a doplňte je popisky a příběhem.
Napište, kde byly fotografie pořízeny, co zachycují a proč pro vás mají zvláštní význam. Nemusí jít jen o exotické destinace – rádi uvidíme i snímky z českých hor, rybníků, měst nebo vesnic.
Nejzajímavější příspěvky vybereme a představíme v samostatném článku. Autoři vybraných fotografií navíc získají jako odměnu cestovatelskou knihu.