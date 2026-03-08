Přinášíme manuál, jak si užít Tatry v naprostém klidu, bezpečně a s bonusem v podobě mimosezónních výhod.
Vysoké Tatry jsou symbolem zimní dovolené, která dokáže uspokojit každého – od milovníků adrenalinu až po ty, kteří hledají ticho a regeneraci. Pokud patříte do druhé skupiny, najdete v nejmenších velehorách světa místa, kde uslyšíte jen vlastní dech a praskání sněhu pod botami.
Tajemství termínu pro dovolenou v Tatrách
Pokud hledáte opravdové soukromí a chcete si užít hory v jejich nejčistší podobě, vsaďte na termíny mimo hlavní svátky. Ideální volbou je druhá polovina ledna, kdy se hory po vánočním shonu nadechnou a vy si můžete vychutnat pohodové sjezdovky v Tatranské Lomnici.
Další skvělou volbou, kterou ještě stíháte, je březen. Slunce už má sílu, viditelnost je díky jiskřivému vzduchu nejlepší a vy si můžete užívat vysokohorská panoramata z terasy horské chaty v příjemném klidu.
Kam jít, když ostatní jedou nahoru?
Zatímco 20 moderních lanovek a vleků vyváží tisíce lidí k oblakům, vy zůstaňte při zemi. Doslova. Vysoké Tatry nabízejí úchvatné doliny, které masový turismus míjí.
- Javorová dolina: Na severní straně hor najdete klid, který je v centrální části nevídaný. Je to místo pro ty, kteří nepotřebují bufet každých sto metrů.
- Velická dolina: Sice tudy vede cesta k Sliezskemu domu, ale stačí vyrazit brzy ráno. První sluneční paprsky na zamrzlém plese uvidíte pravděpodobně sami.
- Lesní stezky pod Lomnicí: Místo na Skalnaté pleso se vydejte směrem na Tatranské Matliare. Les je tu hluboký, tichý a běžkařské stopy jsou tu často jen vaše.
Strategie ranního ptáčete nebo noční sovy
Pokud nutně musíte na populární místa, jako je Štrbské Pleso, hrajte hru s časem. Buďte u pokladny v 8:15, nebo si nechte procházku kolem jezera na pozdní odpoledne. Když poslední lanovka odveze turisty dolů, hory se nadechnou. Západ slunce nad Kriváněm je nejlepší divadlo na světě a lístek na něj je zdarma. Stačí jen vydržet o hodinu déle než ostatní.
Mimosezónní výhody: víc zážitků za méně peněz
Vysoké Tatry mimo špičku nejsou jen o klidu. Jsou o kvalitě. Obsluha v restauracích není v takovém presu, na wellness v Popradě nemusíte čekat ve frontě a instruktoři v lyžařských školách mají na vaše děti víc času i prostoru. Zimní dovolená v březnu vám navíc umožní zažít to nejlepší z obou světů – ráno lyžování na zmrzlém manšestru a odpoledne opalování na terase chaty pod Soliskem.
Hory jsou tu pro všechny, ale jen někteří si je umí vychutnat v jejich syrové a tiché kráse. Stačí jen nekráčet s davem.
Jarní regenerace v Popradu
Když v březnu utichne hlavní sezóna a Vysoké Tatry se nadechnou k jarnímu klidu, je ideální čas navštívit termální aquapark v Popradu. Zatímco v únoru praskaly bazény ve švech, teď si horkou vodu z hloubky 1 300 metrů vychutnáte v mnohem komornější atmosféře.
Voda bohatá na 20 minerálů je balzámem pro dýchací cesty i unavené svaly a v areálu s 13 bazény o teplotě až 38 °C najdete svůj soukromý kousek klidu pro regeneraci po túře či lyžování.
Zima v Tatrách má duši – chuť dobrodružství, klid hor a nezapomenutelné okamžiky pod zasněženými vrcholky.
Realizováno s podporou Ministerstva cestovního ruchu a sportu SR.
Obsah vznikl ve spolupráci s Regiónom Vysoké Tatry.