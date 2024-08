Já na to mám! V Tatrách přibývá rodičů, kteří riskují životy svých dětí

Kilka dni temu głośno było o wypadku dziecka na Świnicy i apel Jana Krzysztofa Naczelnika Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - TOPR

Tymczasem taki obrazek mogłem oglądać w poniedziałek, schodząc z Przełęczy Krzyżne do Pięć Stawów Absolutnie nie jest to szlak spacerowy i takie zachowanie (chyba ojca) jest mocno dyskusyjne.

Mało tego, to co absolutnie źle robi wielu turystów, ostre niezabezpieczone kijki z grotami do góry, dodatkowo narażały na poważny wypadek. Przygl...ądałem się tej sytuacji przez dłuższą chwilę i widziałem kilkakrotny poślizg na rumoszu tego człowieka z dzieckiem "na barana". To nie są stabilne kamienne stopni, a luźne kamienie z piaskiem, gdzie łatwo o utratę równowagi i upadek... do dna Doliny Roztoki jest ok 700 przewyższenia.

Tatrzański Park Narodowy 29.07.2024

Przy okazji apel do wszystkich idących, chodzących, jadących w góry, w autobusach, busach itp z kijkami - NIE NOŚCIE KIJKÓW z niezabezpieczonymi grotami do góry !!! To aż się prosi o wypadek. Potknięcie i nabicie się na takiego kijka może być tragiczne w skutkach i będzie to WASZA wina.