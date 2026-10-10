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Vězni plánovali zabít esesáky i ukrajinské strážné. Treblinka byla továrnou na smrt

Pavla Apostolaki

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Cedule symbolicky připomíná železniční vlečku, která vedla do vyhlazovacího tábora. | foto: POT – Pavel Trojan

Respekt, úcta, pieta a poznání historie, to jsou hlavní atributy dark tourismu, který přivádí návštěvníky na místa spojená se smrtí. Jednou z hlavních destinací temné turistiky je Polsko, které během druhé světové války zažilo obrovské utrpení. Nacisté zde vybudovali několik vyhlazovacích táborů. K nejhrůznějším patřila Treblinka, nacházející se jen sto šest kilometrů od Varšavy.

„Bylo to to nejhorší, co jsem za celou dobu třetí říše viděl. Bylo to Dantovo peklo. Nevěděl jsem, kam se obrátit, kam jít. Brodil jsem se bankovkami, drobnými, drahými kameny, šperky, šatstvem,“ napsal SS-Hauptsturmführer Franz Stangl, když 28. srpna 1942 převzal velení ve vyhlazovacím táboře Treblinka II.

V té době už „továrna na smrt“ fungovala přes měsíc a v rámci operace Reinhard sloužila k vyhlazování převážně polských Židů. Ti sem byli transportováni vlakem z varšavského ghetta nebo z jiných ghett a koncentračních táborů v okupovaném Polsku. Původně Treblinka I vznikla jako tábor nucených prací v létě 1941. Za rok však nacisté areál rozšířili a vybudovali Treblinku II.

Některým se podařilo v nastalém zmatku uprchnout a přežít. Byli mezi nimi také Češi Richard Glazar a Karel Unger.

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