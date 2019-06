Jak se připravit na požár v letadle? Odpoví vedoucí výcviku letušek

Mnoho lidí si stále neuvědomuje, že instrukce, které nám dávají letušky před odletem, mají svůj smysl. A důležité jsou i drobné detaily, na které možná všichni zapomínáme. V případě nečekané události během letu nebo při tragické nehodě přitom můžou zachránit život nejen nám, ale i ostatním cestujícím.

První květnovou neděli tohoto roku nouzově přistálo na moskevském mezinárodním letišti Šeremetěvo ruské letadlo Suchoj Superjet společnosti Aeroflot a po nárazu začalo hořet. Hašení trvalo 45 minut, 41 lidí nehodu nepřežilo. Psali jsme: V Moskvě přistálo letadlo v plamenech.

Podle serveru Vesti.ru cestující v zadní části zůstali uvězněni, protože pasažéři vepředu zdržovali evakuaci vyndáváním zavazadel. Tím zpomalovali jak celou skupinu, tak ohrožovali i sebe.

„Když se letadlo zastavilo, okamžitě začala evakuace,“ řekla zpravodajské televizi Rossija-24 letuška Taťána Kasatkinová. „Všichni křičeli, že jsme v plamenech. V té chvíli v kabině ale ještě žádný oheň nebyl,“ vyprávěla s tím, že lidi i popadala za límec, aby evakuaci urychlila. „Bylo to tak rychlé. Byl tam hustý černý dým. Poslední lidé se už jen plazili, aby se dostali ven,“ pokračovala.

„Děkuji Bohu a letuškám, že nás zachránili,“ uvedl jeden z cestujících. „Byly vždy s námi, pomáhaly lidem vylézt na skluzavku a opustit kabinu plnou kouře,“ dodal.

Na jaké extrémní situace jsou vlastně letušky proškolované? Co všechno musí stevardi a stevardky umět? A do kterých zemí létají palubních průvodčí nejraději a proč? I na to se budeme ptát hosta úterního pořadu Rozstřel, kterým bude Richard Kubelka, vedoucí výcviku palubních průvodčí ČSA.