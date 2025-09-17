Když se Evropa začala lámat na dvě části. Vševěd ví, kde jsou nejmladší sopky

Chceme-li v Evropě vidět činnou sopku, zamíříme nejspíše do Itálie na Vesuv či Etnu, případně na Island či na řeckou Théru, byť ta má svoji největší slávu už za sebou. Ale vždy tomu tak nebylo.
Maďarská vulkanická pohoří byla naposledy aktivní před několika miliony let. Stejně tak naposledy na konci třetihor soptilo v rakouském východním Štýrsku a v polských Kačavských horách nedaleko od Liberce. Nejmladší slovenská sopka Putíkov vŕšok u Žarnovice chrlila lávu naposledy asi před 100 tisíci lety.
Geologická měření určila dobu exploze na rok 10 930 před naším letopočtem. Stopy zaznamenáváme na rašeliništích až v severním Polsku, více než 1 000 km od místa výbuchu