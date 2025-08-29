První mě nepřekvapil. Jenže pak přišel další: „Hele, támhleten leze po sloupku!“ a „Dívej, kominík!“. I když si v telefonu otevřete speciální aplikaci Wrocławskie krasnale nebo si v infocentru pořídíte mapu, která vás provede po jejich stopách, stejně je podle mě nemáte šanci najít všechny. Řeč je o bronzových soškách trpaslíků, vysokých dvacet až třicet centimetrů (jsou tu i větší), které se staly novodobým symbolem Wrocławi – či chcete-li česky Vratislavi – třetího největšího polského města.
Jsou nám, lidem, zatraceně podobní. Zatímco jedni pracují, jiní se prostě jen baví.