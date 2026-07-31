V článku se dále dozvíte
- Proč aerolinky nabízejí voucher místo peněz?
- Kdy může být voucher opravdu výhodnější?
- Kdy je lepší trvat na finanční částce?
- Pozor na dokumenty, které podepisujete!
Proč aerolinky nabízejí voucher místo peněz?
Při zrušení letu nabízí dopravci nejen vrácení ceny letenky, ale také alternativu v podobě poukázky, kterou je možné využít na budoucí let nebo jiné služby konkrétního dopravce. Aby cestující dal voucheru přednost před penězi, může aerolinka na doporučení Evropské komise nabídnout poukaz ve vyšší hodnotě, než byla původní cena letenky, případně jej doplnit dalšími výhodami.
Pro aerolinku je voucher výhodnější především proto, že nemusí cestujícímu ihned vracet peníze. Hodnota zrušené letenky zůstane dočasně u dopravce a cestující ji využije až při nákupu budoucího letu. Jak vysvětluje International Air Transport Association (Mezinárodní asociace leteckých dopravců) v dokumentu, který vznikl v souvislosti pandemií covidu, „mohou být vouchery jedním z důležitých nástrojů, které aerolinkám a prodejcům pomáhají řídit krátkodobou likviditu,“ a aerolinka si tak chrání hotovost a krátkodobou platební schopnost.
Doporučení Evropské komise i dokument IATA vznikly v mimořádném kontextu pandemie a nejde o obecná doporučení, aby aerolinky nabízely hodnotnější vouchery místo peněz. I nadále se však jedná o legální formu nabízeného vypořádání, jakým může společnost oddálit výplatu peněz a zároveň si udržet zákazníka pro budoucí cestu.
Kdy může být voucher opravdu výhodnější?
Pro zákazníka může být tato varianta na první pohled lákavá. Neznamená to ale automaticky, že je pro něj výhodnější.
„Voucher může být pro někoho vhodná alternativa. Zejména pokud je vystaven na vyšší částku než je nárok dle evropského nařízení. Každý cestující by si však měl vyhodnotit podmínky přijetí takového plnění,“ uvádí právník společnosti Refundio Jakub Urban a doplňuje: „Voucher je totiž zpravidla možné uplatnit pouze u daného dopravce, a s časovou platností většinou po dobu jednoho roku.“
Před přijetím nabídky je proto důležité zjistit, u kterého dopravce lze voucher uplatnit a jak dlouho platí.
Kdy je lepší trvat na finanční částce?
Vzhledem k tomu, že je voucher většinou vázán na konkrétního dopravce a jeho platnost může být časově ohraničená, nemusí být výhodný pro všechny: „Cestující, kteří využívají zájezdových pobytů, tak nebudou moci voucher uplatnit u své cestovní kanceláře,“ doplňuje Jakub Urban ze společnosti Refundio.
Peníze tak mohou být praktičtější pro cestující, kteří nevědí, zda se stejnou aerolinkou v dohledné době znovu poletí. Proto je na místě předem vyhodnotit, zda je v daném případě vyšší nominální hodnota voucheru skutečně přínosem, nebo zda budou užitečnější peníze bez omezení na konkrétní společnost a termín.
Pozor na dokumenty, které podepisujete!
Při nabídce voucheru nebo jiného náhradního řešení je nutné pozorně přečíst všechny podmínky. Dokument může obsahovat ustanovení, podle kterého se cestující přijetím poukazu vzdává dalších nároků.
Před přijetím voucheru si proto ověřte:
- jak dlouho poukaz platí,
- u koho jej lze využít,
- na jaké lety nebo služby se vztahuje,
- zda jeho přijetím nepřicházíte o další nároky.
Vyšší částka uvedená na voucheru sama o sobě neznamená lepší nabídku. Rozhodující je, zda jej dokážete skutečně využít a jaká omezení jsou s jeho přijetím spojena.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Refundio.cz