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Znáte tato úžasná místa? Česko má Ústa pravdy i viadukt Harryho Pottera
Na výlet nemusíte daleko za hranice. Česko ukrývá řadu pozoruhodných míst, která jako by vypadla z jiného kouta světa, nebo rovnou z filmového plátna. Vydejte se s fotografkou Kristýnou Turynovou za...
Vesnici museli obětovat smíru a přehradě. Vidět ji po třiceti letech bolí
Měla vyřešit problémy se suchem a vyrovnání mezi Španělskem a Portugalskem. Cena za to se nezdála vysoká. Jen připravit pár stovek lidí o střechu nad hlavou. Jenže vodní dílo Alto Lindoso k naplnění...
V 91 letech dokázal nemožné. Šedý vous zdolal legendární Apalačskou stezku
Dale Sandersovi je 91 let a právě dokončil jednu z nejznámějších dálkových turistických tras světa. Během 3 530 kilometrů dlouhé cesty Apalačskou stezkou 71krát upadl, několikrát se zranil a jednou...
Dali byste dvacet miliard korun za pláž? Nebojte, v Evropě jsou i lacinější
Cenovku dnes můžete dát na všechno. Včetně pláží. Ty totiž netvoří jen jemný písek a pozvolný vstup do prohřáté vody. Mají potenciál i pro trh s nemovitostmi. Alespoň teoreticky. Některá místa na...
Bývala tu zábava, zůstala jen deprese. Opuštěný zábavní park Six Flags zmizí
Opuštěný zábavní park Six Flags v New Orleans v americké Louisianě byl v srpnu 2005 zdevastován hurikánem Katrina a následně zůstal téměř dvě desetiletí opuštěný. Z kdysi rušného areálu se stala...
Poznejte zelený řecký ostrov Pythagora. Samos ukrývá antický zázrak
Samos leží ve východní části Egejského moře a v nejužším místě jen necelé dva kilometry od tureckého pobřeží. Právě blízkost Malé Asie tvořila jeho historii po celá tisíciletí a dnes tu jsou k vidění...
Vesnici museli obětovat smíru a přehradě. Vidět ji po třiceti letech bolí
Měla vyřešit problémy se suchem a vyrovnání mezi Španělskem a Portugalskem. Cena za to se nezdála vysoká. Jen připravit pár stovek lidí o střechu nad hlavou. Jenže vodní dílo Alto Lindoso k naplnění...
Hainan je ostrov, který připlul k Číně. Podobu „čínské Havaje“ určovali i Češi
Přezdívá se mu čínská Havaj. Ostrov Hainan sice patří Číně, ale působí jako svět sám pro sebe. Překvapí vás široké pláže s jemným pískem, azurové moře lákající ke koupání po celý rok, tropické deštné...
Čechy láká podzimní dovolená. Co je letošním hitem a kde se vyhnete davům?
Podzimní dovolenou na Šumavě, v Krkonoších, Českém Švýcarsku a dalších místech v ČR letos plánuje sedm z deseti lidí a místo honby za kilometry stále častěji hledají kombinaci přírody, lehčí...
Bývala tu zábava, zůstala jen deprese. Opuštěný zábavní park Six Flags zmizí
Opuštěný zábavní park Six Flags v New Orleans v americké Louisianě byl v srpnu 2005 zdevastován hurikánem Katrina a následně zůstal téměř dvě desetiletí opuštěný. Z kdysi rušného areálu se stala...
Pletou se vám Žebrák a Točník? Vydejte se na oba hrady i na bájný Velíz
Zveme vás k výletu, který míří na významné památky Berounska: největší a nejlépe dochované české souhradí Žebrák-Točník a mystický vrch Velíz. Mezi těmito místy se ale od historie snadno odpoutáte,...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Sudy se naklánějí, lidé zůstávají rovně. Švýcarská lanovka drží světový rekord
Na první pohled připomínají obří gyroskopické sudy. Když se ale dají do pohybu, šplhají po svahu, který by pěšího turistu pořádně potrápil. Švýcarská Stoosbahn zdolává sklon až 110 procent, tedy 47...
Od lebek a kostí k žampionům. Vyhlášená pochoutka Paříže měla děsivé tajemství
Pod Paříží leží miliony lidských ostatků. Ale také svět, který s mrtvými neměl původně nic společného. Stovky kilometrů podzemních chodeb, které pradávno vznikly těžbou vápence, se postupně proměnily...
České „moře“ zblízka i z výšky. Vydejte se od Lipna až do korun stromů
Dlouhá promenáda, písečné pláže, cyklostezky, turistické trasy i výhledy na Šumavu. Lipno připomíná přímořské letovisko, za kterým nemusíte dlouze cestovat. Na Lipně však nemusíte jen ležet na pláži....
Prodej pozemky - trvalý travní porost, 49 051 m2 - Hodkovice nad Mohelkou
Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec
2 624 229 Kč
Dali byste dvacet miliard korun za pláž? Nebojte, v Evropě jsou i lacinější
Cenovku dnes můžete dát na všechno. Včetně pláží. Ty totiž netvoří jen jemný písek a pozvolný vstup do prohřáté vody. Mají potenciál i pro trh s nemovitostmi. Alespoň teoreticky. Některá místa na...
V 91 letech dokázal nemožné. Šedý vous zdolal legendární Apalačskou stezku
Dale Sandersovi je 91 let a právě dokončil jednu z nejznámějších dálkových turistických tras světa. Během 3 530 kilometrů dlouhé cesty Apalačskou stezkou 71krát upadl, několikrát se zranil a jednou...