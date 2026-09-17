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Vesnici museli obětovat smíru a přehradě. Vidět ji po třiceti letech bolí

Radomír Dohnal
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Měla vyřešit problémy se suchem a vyrovnání mezi Španělskem a Portugalskem.... Pyrenejský poloostrov a sucho už dávno patří k sobě. Stejně jako marný boj... Jednou z takových vodních nádrží, které měly zvrátit hydrologickou a... Z pohledu klimatických změn, regionální ekologie a především úrovně širších... Mělo to samozřejmě jeden pořádný háček. Ta 108 kilometrů dlouhá řeka totiž... K tomu, jak má být s řekou nakládáno, tak měly co říct vlády obou zemí.... Jejich debata o vodohospodářském a energetickém využití sdílené řeky se po léta... V těch bilaterálních dohodách se nerozhodovalo jen o využití řeky Limia, ale... Tím, že se v okolí příhraniční oblasti Limia nachází mimořádně hodnotná... Portugalské přehradě Barragem do Alto Lindoso stojící na portugalské straně,... Přesto byla stavba zahájena až po patnácti letech. Proč? V Portugalsku proběhla... Obě země pak měly v následujících letech docela jiné starosti než se věnovat...
Měla vyřešit problémy se suchem a vyrovnání mezi Španělskem a Portugalskem. Cena za to se nezdála vysoká. Jen připravit pár stovek lidí o střechu nad hlavou. Jenže vodní dílo Alto Lindoso k naplnění těch cílů nepomohlo. Naopak. Stalo se symbolem prohlubující se hydrologické krize a diplomatického napětí.

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