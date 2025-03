Island, láska na celý život. Z půlročního pobytu na ostrově se stal druhý domov

Když spolu dnes mluvíme, jste zrovna v Česku. Souvisí to s tím, že na Islandu je teď jen velmi málo denního světla?

Je to tak. I my musíme občas přes zimu někam odjet, protože tma je tu neúprosná a světlo nám občas chybí.

Některé roky se to dá vydržet, ale jiné, když na to nejsem úplně naladěná, je to horší. A dělá to tak většina lidí z Islandu. Na druhou stranu zima na Islandu nemusí být tak hrozná, jak se může zdát. Stmívá se postupně s koncem léta a zase tak šokující to pak není. Často bývá polární záře a také napadne sníh, to dá zimě hned pozitivnější nádech.

Když se řekne Island, vybaví se mi led, gejzíry, láva, kouzelné bytosti a polární záře. Co vám? Neromantizujeme si to?

Mně se vybaví polární záře a zima. Ale máte pravdu, do určité míry je to taková romantická představa života daleko na severu. Je to ale život jako všude jinde, kde dlouho žijete. Zajdete si do fitka, nakoupit jídlo a podobně. I když polární záře se neokouká asi nikdy. Rozdíl může být možná v tom, že na Islandu panují mezi městy velké vzdálenosti, proto musíme víc plánovat nákupy jídla a podobně.