Nejkrásnější železnice světa: Luxusní cestování „sjednotitelkou“ Austrálie

Kuranda. Od pobřeží Velkého bariérového útesu v queenslandském Cairns šplhá do hor v Kurandě populární vyhlídkový vláček džunglí kolem velkolepých vodopádů. | foto: archiv P. Čermáka

12:00 , aktualizováno 12:00

Spojit všechny kolonie na území australského kontinentu do jednoho státu, to byl dějinný úkol pro železnici, píše magazín Víkend. Nebýt vlaků, dost možná by dnešní Austrálie neexistovala.