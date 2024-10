Je libo štolu, piroh nebo lokše? Na adventní trhy k sousedům se vyplatí jet vlakem

Se stále stoupající oblibou adventních trhů v Linci, Vídni či třeba Drážďanech samozřejmě stoupají i nároky návštěvníků na města samotná. Pokud se tedy vyhnete zácpám na dálnicích, což na přelomu listopadu a prosince není nic neobvyklého, můžete spoustu času strávit hledáním toho správného místa na zaparkování.

Mnoho milovníků adventního času tak do svých oblíbených, světýlky vyzdobených měst míří veřejnou dopravou. A pokud nejste zrovna příznivci organizovaných autobusových zájezdů, jeví se jako ideální způsobvlak. Jednak se tak vyhnete zmíněným zácpám, jednak vlaky obvykle míří na hlavní nádraží, tedy přímo do srdce předvánočně vyzdobených měst. A ruku na srdce, není lepší trávit cestu do vyzdobené sousední metropole plánováním nákupů než se vztekat někde u krajnice za volantem?

S včasnou jízdenkou ušetříte

Právě na ty, kdo do vánočních měst míří po kolejích, je zacílená čerstvě spuštěná kampaň Českých drah s mottem „Pojeďte vlakem na adventní trhy – čím dříve si jízdenku koupíte, tím levnější bude“.

„Slogan jasně prozrazuje, proč spouštíme kampaň už teď. Chceme našim zákazníkům dopřát co nejklidnější advent a umožnit jim pohodlné cestování na předvánoční trhy,“ vysvětluje Jakub Otava, ředitel odboru komunikace Českých drah. „Z tohoto důvodu běží kampaň už od října, aby byl dostatek času na to, si jízdenky pořídit,“ upřesňuje. Kdo má tedy o trávení předvánočního času v některém městě ze sousedních států jasnou představu, neměl by s nákupem jízdenek váhat.

Vánoční zázraky a vesničky plné překvapení

A co letos tamní osvědčené trhy nabízejí? Ve Vídni bude opět k dispozici Vánoční vesnička na náměstí Marie Terezie, plná tradičních řemeslných výrobků a dalších překvapivých dárků. Další vesničku najdete přímo pod katedrálou svatého Štěpána a Karlovo náměstí (Karlsplatz) láká na Umělecký advent, tedy nabídku uměleckých řemeslných výrobků. A kdo si nepotrpí na klasiku, najde nonkonformní vánoční program na zimním trhu u ruského kola v Prateru.

Vlakem na trhy Na vyhlášené vánoční trhy do Drážďan pořídí zákazníci jízdenku z Prahy již od 256 korun, z Českých Budějovic do Salcburku od 320 korun, z Brna do Vídně od 179 korun a při cestě z Ostravy do Krakova začínají ceny na 230 korunách. Předprodej jízdenek je zahájen 45–90 dní předem, v závislosti na konkrétní destinaci. Jízdenku se vyplatí poříditonline, místenku k ní má cestující zdarma.

V hornorakouském Linci se letos vedle tradičního trhu na hlavním náměstí uskuteční adventní program na Domplatz. Návštěvníky zde čeká společná výroba adventních věnců nebo chaloupka Wunderhütte. Jaké ukrývá „zázraky“, se už musíte přesvědčit sami.

Drážďany vedle turistické klasiky kostela Frauenkirche lákají na slavný Striezelmarkt, údajně nejstarší vánoční trh v celém Německu. A nese i další rekordy. Najdete zde největší Schwibbogen – vánoční oblouk –, po kterém se můžete i projít, nebo největší krušnohorskou vánoční pyramidu měřící téměř patnáct metrů. Ochutnat zde samozřejmě musíte pečené vánočky zvané Stollen či kynutou dobrotu Kräppelchen.

Pro někoho se bude možná zdát překvapivá adventní pozvánka do Bratislavy. Ovšem i tato metropole na Dunaji láká na vánoční atmosféru. Vybrat si můžete z programu a nabídky hned na třech náměstích: Hlavním, Františkánském a Primaciálním. Co by byla návštěva Slovenska bez zdejších specialit? Pagáče, lokše na desítky způsobů nebo medovina? To vše tu najdete.

Za nejkrásnější vánoční město v Polsku je dlouhodobě považován Krakov. Město pod hradem Wawel před Vánoci ovládne vůně svařeného vína, pečených kaštanů, ale stejně tak pirohů či grilovaného oscypeku. Rynek Główny navíc letos zaplní stánky i od kostelíka sv. Vojtěcha.

Vánoční klasikou je samozřejmě i rakouský Salcburk. Jeho slavný Ježíškův trh patří k nejstarším v Evropě, v současné podobě jej lidé procházejí už padesát let. Sto prodejních stánků, ručně vyráběné ozdoby na stromeček, lahůdky místních sedláků… Není divu, že trh neláká jen obvyklé cizince, ale že se sem ve velkém chystají i samotní obyvatelé města.

Je zkrátka z čeho vybírat. A čím dříve se rozhodnete, kam jet, tím levněji vás to vyjde.