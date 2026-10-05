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Na bramboru čekají turisté přes noc. Virální fronty mění britské restaurace

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  8:30aktualizováno  11:50
Fronty před populárními podniky se v Británii díky sociálním sítím stávají...

Fronty před populárními podniky se v Británii díky sociálním sítím stávají běžnou součástí gastronomického zážitku. | foto: Profimedia.cz

Fronty před populárními podniky se v Británii díky sociálním sítím stávají...
Fronty před populárními podniky se v Británii díky sociálním sítím stávají...
Fronty před populárními podniky se v Británii díky sociálním sítím stávají...
Fronty před populárními podniky se v Británii díky sociálním sítím stávají...
7 fotografií
Velkou Británii zachvátil nový fenomén: restaurace a kavárny, které se díky sociálním sítím mění v turistické atrakce. Pro zákazníky už přitom nemusí být hlavním lákadlem samotné jídlo. Důležité je být u toho – a ideálně si pořídit fotografii. Majitelům podniků chování turistů může přinést obrovské tržby, ale také problémy, na které nebyli připraveni.

Je sobotní ráno a před novou pobočkou australského řetězce Yo-Chi v londýnské čtvrti Notting Hill se táhne fronta desítky metrů. Lidé přitom nečekají na vyhlášenou restauraci ani na vstup do turistické atrakce. Chtějí kelímek mraženého jogurtu.

„Dnes už stojíme ve frontě skoro na všechno. Nedávno jsem hodinu čekala na sušenku a ani za to nestála,“ popisuje třiadvacetiletá Hannan Mahamudová. O novém podniku se s kamarádkami dozvěděla na TikToku.

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Sociální sítě v posledních letech výrazně změnily způsob, jakým lidé v Británii objevují restaurace a kavárny. Jedno virální video může během několika dní proměnit nenápadný podnik v místo, před kterým stojí stovky lidí, píše portál The Guardian.

Yo-Chi s tím dokonce počítá. Řetězec provozuje desítky poboček v Austrálii a vedení ví, že otevření nového podniku provázejí fronty. V Londýně proto zaměstnanci baví čekající soutěžemi a hrami. V pátek a v sobotu hraje uvnitř DJ a nechybí ani diskokoule.

Z padesáti porcí byly stovky

Ještě názornější je příběh londýnského podniku CZER, který prodává wrapy s kuřecím masem a salátem Caesar. Jeho spoluzakladatelka Mairi Livseyová dostala nápad poté, co na TikToku narazila na stížnost, že podobné jídlo v Londýně prakticky není kde koupit.

Společně s partnerem během několika týdnů našli volný prodejní pult v obchodě v Mayfair, investovali peníze do vývoje receptů a celý vznik podniku dokumentovali na sociálních sítích. Původně počítali s prodejem asi padesáti wrapů denně. Po otevření v květnu letošního roku jich ale téměř okamžitě prodávali kolem čtyř set za den.

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„Jakmile se toho chytili influenceři, úplně to explodovalo. Museli jsme najmout člověka, který se staral jen o frontu,“ popsala Livseyová britskému deníku The Guardian.

Popularita však měla i druhou stránku. Na internetu se objevovala kritika lidí, kteří nechápali, proč jsou zákazníci ochotni dlouho čekat na wrap za 13 liber, tedy více než 350 korun. Někteří dokonce podnik obviňovali z toho, že fronty uměle vytváří.

CZER nakonec zavedl virtuální systém. Zákazník pomocí QR kódu objedná jídlo a může se vrátit, až je připravené. Firma mezitím otevřela druhou pobočku v Soho a zaměstnává čtyři desítky lidí. Podle Livseyové ale není dlouhodobě zdravé, pokud restaurace potřebuje k přežití neustálý virální úspěch.

Na bramboru čekali přes noc

Ještě dál zašel fenomén ve městě Preston na severozápadě Anglie. Zdejší SpudBros prodává pečené brambory ze starého tramvajového vozu a na Instagramu má více než milion sledujících. Podle spoluzakladatele Jacoba Nelsona se před podnikem objevily fronty čítající až dva tisíce lidí.

Někteří zákazníci byli ochotni zajít ještě dál. „Lidé tu dokonce stanovali a na bramboru čekali téměř 24 hodin,“ uvedl Nelson. Podnik podle něj takové chování zákazníkům nedoporučuje kvůli bezpečnosti.

Bratři Jacob a Harley Nelsonovi přitom začali sociální sítě výrazněji využívat až během pandemie, aby přilákali zákazníky. Postupem času se z nich vedle restauratérů stali také internetoví influenceři. V roce 2025 například spolupracovali s jedním z nejsledovanějších youtuberů světa MrBeastem.

Fronty před populárními podniky se v Británii díky sociálním sítím stávají běžnou součástí gastronomického zážitku.

Ne všichni provozovatelé však po internetové slávě touží. Londýnská August Bakery se stala virálním hitem poté, co její pečivo doporučili influenceři s téměř 300 tisíci sledujícími. Od té doby se před podnikem pravidelně tvoří fronty.

„Sociální sítě nás vůbec nezajímají, protože nás nebaví,“ říká spolumajitelka pekárny Florrie Beardová. Už při otevření odmítla nabídku známých influencerů na natáčení v provozovně právě z obavy, že by podnik nezvládl případný nápor. Ten nakonec přišel stejně.

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Problémem podle ní není pouze množství zákazníků. Lidé často dorazí s přesnou představou o výrobku, který viděli ve videu, přestože pekárna nabídku sezonně mění. Zaměstnanci se zároveň snaží co nejrychleji obsluhovat nepřetržitý proud lidí.

Fronty navíc některé zákazníky zcela vylučují. Pro starší lidi nebo návštěvníky se zdravotním omezením může být čtyřicetiminutové čekání ve stoje nepřekonatelné. Během letošních vln veder podle Beardové někteří čekající dokonce omdlévali.

TikTok dokáže změnit i kuchyni

Podobnou zkušenost má tuniská kavárna Oula v centru Londýna. Zájem o ni prudce vzrostl poté, co se na sociálních sítích rozšířily fotografie sendviče s pikantní klobásou merguez. Majitelka Boutheina Salemová upozorňuje, že virální videa dokážou jídlo vytrhnout z kulturního kontextu.

Zákazníci pak přicházejí s představou vytvořenou několika vteřinami videa a očekávají přesně to, co viděli na displeji telefonu. Podle ní tak může internetová popularita paradoxně snižovat zájem poznávat skutečnou podobu jednotlivých národních kuchyní.

Fronty se snaží mírnit i známý britský řetězec indických restaurací Dishoom. Jeho provozní ředitelka Nina Panayiodouová odmítá, že by dlouhé čekání bylo symbolem prestiže. Podle ní může být efekt dokonce opačný. Pokud lidé získají dojem, že se před restaurací vždy stojí dlouhá fronta, mohou návštěvu rovnou vzdát.

Čekali byste ve frontě na jídlo, které se stalo hitem na sociálních sítích?

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Před londýnským podnikem The Dreamery, který kombinuje zmrzlinárnu s vinárnou, jsou už zákazníci s kruhovými světly a stativy běžným obrázkem. Část návštěvníků si totiž nepřichází jen dát zmrzlinu. Chtějí zároveň natočit vlastní video. Personál je občas musí požádat, aby uvolnili prostor ostatním.

Podnik se letos dostal do hledáčku zákazníků také díky návštěvám známých osobností. Jedna porce stojí kolem pěti liber a na obsluhu se běžně čeká nejméně dvacet minut.

Majitel George de Vos má přitom k internetové popularitě rozporuplný vztah. Podle něj by zákazníci neměli vědět úplně všechno o podniku ještě předtím, než do něj poprvé vstoupí. Část kouzla restaurací podle něj spočívá právě v objevování. Současně však připouští, že bez sociálních sítí se dnes pohostinství obejde jen obtížně.

Fronty před populárními podniky se v Británii díky sociálním sítím stávají běžnou součástí gastronomického zážitku.
Fronty před populárními podniky se v Británii díky sociálním sítím stávají běžnou součástí gastronomického zážitku.
Fronty před populárními podniky se v Británii díky sociálním sítím stávají běžnou součástí gastronomického zážitku.
Fronty před populárními podniky se v Británii díky sociálním sítím stávají běžnou součástí gastronomického zážitku.
7 fotografií

Popularita podobných podniků zároveň otevírá otázku, co vlastně návštěvníky přitahuje. Jestli skutečně výjimečné jídlo, doporučení oblíbeného influencera, nebo jednoduše pohled na desítky dalších lidí, kteří už před podnikem čekají.

Sociální sítě vytvořily nový typ turistické atrakce. Místo historické památky nebo vyhlídky může být bodem programu při návštěvě Londýna kelímek zmrzliny, wrap nebo pečená brambora známá z TikToku. A čím delší je fronta, tím lákavěji může místo na telefonu působit.

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