Pasažérka výletní lodi Carnival Sunrise byla natočena, jak si kovovou vidličkou seškrabuje chodidlo, zatímco seděla v palubní restauraci.
Podle televize Yonhap News TV série videí pořízených jiným cestujícím zachycuje, jak si žena škrábe chodidlo tak dlouho, až na podlahu dopadají bílé částečky suché kůže či nečistot. Na dalším záběru pak stejnou rukou bere kus pizzy.
Cestující, kteří záběry pořídili, incident nahlásili na zákaznickém pultu lodi. Upozornili přitom na hygienické poměry na palubě a ptali se, jak bude s použitým příborem naloženo.
K incidentu došlo na palubě lodi Carnival Sunrise, která dříve plula pod názvem Carnival Triumph.
V roce 2013 loď proslula po požáru ve strojovně, který ji připravil o elektřinu i funkční kanalizaci. V médiích se tehdy pro událost vžilo označení „poop cruise“ a v roce 2025 se jí věnoval i dokumentární seriál Trainwreck od Netflixu. Ačkoliv tehdejší selhání s aktuálním virálním videem nijak nesouvisí, historie lodi ještě znásobila pozornost, kterou záběry se škrábáním chodidla na sociálních sítích vzbudily.
Reakce rejdařství nešetřila vtipy
Po stížnostech cestujících a rozšíření videa se společnost Carnival Cruise Line k případu veřejně vyjádřila. Na Facebooku a Instagramu se pokusila spojit humor s ujištěním o hygieně na palubě: „Můžeme potvrdit, že vidličky slouží k jídlu, nikoli k péči o nohy.“
Společnost dodala, že čistota a hygiena pro ni nejsou žádná legrace a potvrdila, že posádka dotyčnou ženu konfrontovala, zmíněný příbor stáhla z používání a prostor jídelny vydezinfikovala. Společnost rovněž uvedla, že členové posádky dbají na vysoký standard čistoty na celé flotile, a zdůraznila, že chování pasažérky neodpovídá jejím interním předpisům.