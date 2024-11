Tři miliony nebožtíků. Na ústřední hřbitov ve Vídni si lidé chodí i zaběhat

„Vzal si 71,“ říkají ve Vídni, když někdo zemře. A přesně tímto číslem tramvaje se kodrcám na Zentralfriedhof, který tvoří důležitou součást rakouské metropole. Vznikl v roce 1874, v době, kdy se hlavní centrum rakousko- uherské monarchie rozrostlo, zaznamenalo prvního milionového obyvatele a malá, stávající pohřebiště přestala stačit.

Hřbitov byl tehdy vybudován v opuštěné krajině v obci Simmering (dnes 11. vídeňský okres), daleko před branami Vídně a v prvních letech k němu nevedla trasa koňské tramvaje. Denně na krchov mířilo sedmdesát povozů s rakvemi a obyvatelé ulic, kterými pohřebáci projížděli, si stěžovali na hluk a v létě na zápach. Proto vídeňští radní uvažovali o tom, že by nebožtíci byli dopravováni „potrubní dráhou“ z Karlova náměstí (Karlsplatz) až na hřbitov. Rakve by byly sunuty stlačeným vzduchem rychlostí až dvacet sedm kilometrů za hodinu. Plány však ztroskotaly na vysokých nákladech.

Kostel sv. Karla Boromejského je výraznou dominantou ústředního hřbitova.

Postupem času se stal Zentralfriedhof jedním z největších (co do počtu pohřbených) hřbitovů na světě. Na necelých dva a půl kilometrech čtverečních se nachází přibližně tři sta třicet tisíc hrobů a krypt, v nichž jsou pochovány přibližně tři miliony zesnulých. A to všech náboženských vyznání, protože celý prostor je rozdělený na katolické, evangelické, pravoslavné, arménsko apoštolské, židovské, islámské, buddhistické a mormonské sekce.

V úctě jsou od roku 1975 chovány také ostatky Vídeňanů, kteří svá těla poskytli pro účely lékařské vědy. Tito lidé jsou pochováni v části hřbitova zvané „Anatomie“ a o Dušičkách jim vzpomínku věnují profesoři a medici prostřednictvím květin, věnců a modliteb. Dříve zde byly ostatky pochovány anonymně, dnes (pokud si to dotyčný přál) jsou na zdi umístěny cedulky se jmény lidí.

Po vstupu na hřbitov však nejdříve mířím do „nejslavnějšího“ oddělení. Tady spočívají hudební velikáni, skladatelé Antonio Salieri, Franz Schubert, Johannes Brahms, členové rodiny Straussů (otec Johann a jeho synové Johann, Josef a Eduard), Ludwig van Beethoven a Franz Schubert. Nechybí ani Wolfgang Amadeus Mozart, avšak jeho památník je zde spíše symbolický, protože klavírní virtuos byl pochován na hřbitově sv. Marxe ve čtvrti Landstrasse.

V blízkosti slavných skladatelů pak v kruhové hrobce před kostelem sv. Karla Boromejského spočívá sedm rakouských prezidentů, včetně Karla Rennera, rodáka z jihomoravských Dolních Dunajovic.

Populární i po smrti

Další celebritou, která denně přijímá návštěvy fanoušků, je Hans Hölzel alias Falco. Zpěvák byl popovou hvězdou osmdesátých a devadesátých let a jeho nejslavnější hity Rock Me Amadeus, Vienna Calling nebo Jeanny trhaly řebříčky hitparád i v tehdejším komunistickém Československu. Falco zemřel tragicky v roce 1998 v Dominikánské republice, když do jeho auta narazil výletní autobus. Převoz ostatků do vlasti pak zajistil zpěvákův dlouholetý přítel, bývalý jezdec Formule 1 Niki Lauda letadlem své společnosti Lauda-Air.

Hrob zpěváka Falca je poutním místem jeho fanoušků.

Charismatický umělec byl pohřben v mahagonové rakvi a jeho hrob je poutním místem Falcových příznivců různých věkových skupin, od mladých až po seniory. Zdobí jej půlkruh z neprůstřelného skla se zpěvákovou podobiznou v černém plášti a obelisk tyčící se k nebi, který má symbolizovat jeho let do čela mezinárodních hitparád. I přesto, že je Falco šestadvacet let po smrti, jeho rodná Vídeň na něj nemůže zapomenout. Letos na podzim bude mít v divadle Ronacher, které je deset minut pěšky od katedrály svatého Štěpána, premiéru muzikál Falco. Diváci uvidí pozoruhodný příběh mladého hudebníka Hanse Hölzela a jeho cestu ke slávě.

Písně ve stylu pop music „znějí“ i na hrobě zpěváka a skladatele Uda Jürgense. „Rakouský Karel Gott“ prodal více než sto pět milionů hudebních nosičů a byl jedním z nejúspěšnějších muzikantů v německy mluvících zemích. Jeho kariéra trvala přes šedesát let, od roku 1950 až do jeho smrti v prosinci 2014. Dnes Jürgensův hrob označuje mramorový náhrobek, který pro něj navrhl jeho bratr Manfred. Představuje křídlo zabalené do bílé smuteční látky s černou růží na desce.

Na ústředním hřbitově jsou pohřbeny přibližně tři miliony zesnulých. Na hřbitově se nachází spousta netradičních náhrobků, například růžová skulptura na hrobě umělce Franze Westa.

Na hřbitově však nacházím i spoustu netradičních, až avantgardních náhrobků. Bizarní je například růžová skulptura na hrobě umělce Franze Westa. Člověk si o ní může pomyslet cokoliv, někomu třeba připomíná vztyčený ukazovák. Karikaturista Manfred Deix má zase na svém hrobě kočičího krále, černou kočku se zlatou korunou na hlavě, s kravatou a cigaretou v tlamě. Rakouský grafik byl totiž vášnivým kuřákem a se svou ženou žil s třiadvaceti kočkami.

V uměleckém světě se pohybovala i Hedy Lamarrová, ve 40. letech jedna z nejkrásnějších žen světa, hollywoodská herečka a vynálezkyně. Díky jejímu patentu, který vlastnila s Georgem Antheilem, dnes můžeme používat wi-fi, GPS či Bluetooth. Lamarrová sice zemřela v USA, avšak její urna byla uložena do čestného hrobu na ústředním hřbitově. Označuje jej osmdesát osm kuliček na ocelových tyčích, které představují stejný počet frekvencí v Hedině patentu. Výzdoba vytváří optickou iluzi, ve které je vidět Hedina tvář, když návštěvníci stojí přímo před jejím hrobem.

Běh mezi hroby

Hřbitovem procházím v sobotu odpoledne a rozhodně nejsem jediným návštěvníkem. Potkávám turisty i Vídeňany, kteří si na Zentralfriedhof dělají časté výlety. Hned vedle hřbitovních bran si koupí pečené kaštany, voňavé klobásky a pak si užívají vycházky ve společnosti nebožtíků. Vypravují se sem i s dětmi, protože v areálu plném stromů a keřů žijí početné druhy zvířat. Ke starému židovskému hřbitovu přibíhá stádo jelenů a mezi hroby pobíhají lišky a zajíci. V křoví šustí ježci, křečci polní, po kmenech šplhají veverky, kuny a svoje nory tu mají také jezevci.

Na Vídeňském ústředním hřbitově vznikly dvě běžecké trasy.

Obyvatelé města na Dunaji využívají Zentralfriedhof také jako tréninkové místo. Na hřbitově totiž vznikly dvě běžecké trasy – Silent Run I. a II., které jsou značeny tabulemi a měřeny pomocí GPS. Kratší, dvoukilometrová stezka míří k prezidentské kryptě a prochází arkádami kolem kostela svatého Karla Boromejského. Delší, pětikilometrová trasa vede více do hloubky hřbitova, mimo jiné k nejstaršímu hrobu z roku 1874. Běžci si trasy velmi pochvalují, protože běží v tichu, klidu a zároveň se seznamují s jednotlivými částmi hřbitova a s jedinečnými funerálními památkami.

Silent Run má však hlubší význam. Cílem správy hřbitova je zvýšit povědomí o pohřebišti, o mnoha lidech, kteří jsou zde pochováni. Chce také běžcům připomenout, že hřbitov je místem rozjímání a zamyšlení. Bere ho i jako prostor, v němž jsou zesnulí stále součástí našich životů.

„Živá rakev“ na první pohled připomíná polystyrenovou krabici, ale celou její konstrukci tvoří mycelium.

Zentralfriedhof ovšem překvapuje i v dalších oblastech, například v ekologickém pohřbívání. Vídeňská pohřební služba Bestattung Wien totiž začala nabízet nové řešení, které umožní uložit tělesné ostatky při přírodním pohřbu, aniž by předtím byla nutná kremace. Takzvaná živá rakev na první pohled připomíná polystyrenovou krabici, ale celou její konstrukci tvoří mycelium. Shluk zcela přírodních vláken podhoubí vyroste do tvaru rakve během sedmi dnů ve speciální formě, bez světla, tepla, spotřeby elektřiny a vzniku oxidu uhličitého. Jakmile rakev získá tvar, vlákna se vysuší, a tím se růst houby dočasně přeruší. Po uložení těla vlákna v kontaktu s podzemní vlhkostí opět ožijí a houbová rakev dokončí koloběh života zemřelého.

Rakev je lehká jako pírko, dovede však unést až dvě stě kilo a společně s obsahem se celá rozloží během několika měsíců. Při rozkladu navíc mycelia neutralizují toxiny z těla i ze země, a tím napomáhají k pročištění půdy, zvyšují druhovou rozmanitost a pomáhají k rozkvětu nového života.

