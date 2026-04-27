Rakouská metropole spojuje památky s gastronomií. Láká Prátrem i kavárnami

Historické centrum rakouské metropole patří k oblíbeným výletním cílům. Vídeň však nabízí mnohem více – spojuje architekturu, umění, kavárenskou tradici i výraznou gastronomii s místy pro zábavu a odpočinek. Vedle katedrál, paláců a muzeí láká i pestrou nabídkou zážitků, například zábavním parkem Prátr.
Barokní komplex dvou paláců, koníren, oranžérie a rozsáhlého parku Belveder,...

Barokní komplex dvou paláců, koníren, oranžérie a rozsáhlého parku Belveder, který ve Vídni využívala Marie Terezie.

Katedrála svatého Štěpána ve Vídni je jedna z nejvýznamnějších rakouských...
Budova Musikvereinu ve Vídni, kde se konají koncerty Vídeňských filharmoniků.
Vánoční trhy na zámku Schönbrunn
Vídeň patří k městům, která se dají prožít několika způsoby. Na jedné straně stojí její imperiální minulost a výrazná architektura, na druhé každodenní městský život, kavárenská kultura, trhy i gastronomie. Právě v tom spočívá síla rakouské metropole: vedle sebe tu fungují památky, kultura i místa, kde se město nejlépe poznává skrze běžný rytmus dne.

Přirozeným výchozím bodem ve Vídni bývá pro návštěvníky Ringstrasse, okružní třída vzniklá na místě bývalých hradeb. Právě podél ní totiž stojí některé z nejznámějších staveb – mezi nimi parlament, novogotická radnice, státní opera nebo Burgtheater, rakouské národní divadlo.

K výrazným bodům města patří také MuseumsQuartier, kulturně-muzejní areál se sochou Marie Terezie. Areál se navíc nachází u Umělohistorického a Přírodovědného muzea, které nadchne děti i dospělé.

Samostatnou kapitolu představuje historické centrum a zejména Katedrála svatého Štěpána. Gotická dominanta patří k nejvýraznějším symbolům města a spolu s okolním centrem vytváří obraz Vídně, který si většina návštěvníků vybaví jako první.

Stavba katedrály sice začala už ve 12. století, nyní však má výraznou barokní podobu. Na střeše je pomocí tašek vytvořený dvouhlavý orel, znak města Vídně a rakouský státní znak. Obraz katedrály je navíc známý z vídeňských sušenek Manner.

Jen o kus dál se pak otevírá další část města, spojená s habsburskou minulostí. Tou je především palácový komplex Hofburg, někdejší sídlo Habsburků, které dnes slouží prezidentovi. Na císařskou stopu navazuje také barokní zámek Schönbrunn, který fungoval jako letní sídlo rakouských císařů.

Dominantou města je i Belveder, barokní komplex dvou paláců, koníren, oranžérie a rozsáhlého parku, který využívala jako letní sídlo i Marie Terezie. Celý komplex je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Dnes si zde navíc můžete prohlédnout výběr rakouského umění od středověku po současnost spolu s největší sbírkou Klimtových obrazů na světě.

Vedle tradičních památek zaujme i pestrost muzeí a kulturních míst. K nejvíce oblíbeným patří Kunsthistorisches Museum, galerie umění Albertina nebo Leopoldovo muzeum. Pozornost poutá také Vídeňské muzeum na Karlsplatz, které po rekonstrukci znovu připomíná příběh města chronologicky – od prvního osídlení až po současnost.

Pokud si chcete odpočinout od památek, pak je tou správnou volbou akvárium Haus des Meeres, umístěné v bývalé protiletadlové věži z druhé světové války. Vedle dvanácti pater plných expozic akvárií a terárií tisíců zvířat nabízí také výhled na panorama města.

A pro odpoledne plné adrenalinu nesmíte vynechat Prátr, jehož historie sahá až do roku 1766. Rozsáhlý areál s více než 250 atrakcemi a slavným vyhlídkovým kolem Riesenrad patří k místům, která oslovují rodiny s dětmi i návštěvníky hledající spíše odlehčenější podobu Vídně.

Výraznou součástí města je také gastronomická scéna. Ačkoliv si většina lidí pod vídeňskou kuchyní vybaví především Wiener Schnitzel, nabídka je širší. K tradičním pokrmům patří Tafelspitz, spojovaný i se jménem Františka Josefa I., který ho označil za své oblíbené jídlo.

V rakouské kuchyni se také často objevují jídla z vnitřností, zejména telecích, která zde mají dlouhou tradici, a na jídelních lístcích nesmí chybět ani různé podoby klobás. Právě klobásové stánky tvoří ve Vídni zvláštní kapitolu. Nabízejí několik druhů uzenin, různé druhy hořčice i solené okurky a patří k pevným součástem místní gastronomické scény.

Vídeň si zároveň dlouhodobě drží pověst města kaváren. Kavárenská kultura se tu rozvíjí od roku 1685 a ve městě má mimořádně pevné místo. K tradičním zastávkám patří podniky, kde lze ochutnat Sachrův dort, císařský trhanec nebo další sladké speciality, ale také kavárny jako Café Central, Hawelka, Sperl, Prückel, Schwarzenberg či Mozart. Nejde přitom jen o nabídku kávy a dezertů, ale i o způsob, jakým místní tráví čas.

Oblíbenou součástí města jsou také trhy. Právě v prosinci totiž vystupuje do popředí další z důvodů, proč Vídeň navštívit. Vánočními trhy, jejichž tradice sahá až do 13. století, se v adventním čase rozprostírají po celém městě. Atmosféru dotvářejí vůně pečených kaštanů a kořeněného vína.

Barokní komplex dvou paláců, koníren, oranžérie a rozsáhlého parku Belveder, který ve Vídni využívala Marie Terezie.
Katedrála svatého Štěpána ve Vídni je jedna z nejvýznamnějších rakouských gotických památek, současně také symbol Vídně. Od roku 1469 je sídelním kostelem vídeňských biskupů a později arcibiskupů.
Budova Musikvereinu ve Vídni, kde se konají koncerty Vídeňských filharmoniků.
Vánoční trhy na zámku Schönbrunn
55 fotografií

Jeden z nejoblíbenějších trhů města, ale zároveň i nejplnější, se nachází na náměstí Rathausplatz před městskou radnicí. Kromě stánků a sváteční atmosféry láká také na ledovou plochu, na které si mohou návštěvníci zabruslit uvnitř osvětleného parku Rathauspark. Navíc jsou trhy ideálním místem pro děti – dvoupatrový kolotoč i strom ozdobený svítícími červenými srdci vtáhne do vánoční atmosféry každého.

