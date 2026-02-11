Gastro průvodce Vídní. Ochutnejte zákonem chráněný řízek a myši na talíři

Pavla Apostolaki
  8:30
Vídeň každý rok vyhlašuje hlavní turistické téma. Letošní je zasvěcené jídlu, vídeňské kuchyni a jejím specialitám. Vydáte se ochutnat sladké pradlenky, klobásu v županu nebo guláš pro kočí?
Katedrála svatého Štěpána ve Vídni je jedna z nejvýznamnějších rakouských...

Katedrála svatého Štěpána ve Vídni je jedna z nejvýznamnějších rakouských gotických památek, současně také symbol Vídně. Od roku 1469 je sídelním kostelem vídeňských biskupů a později arcibiskupů. | foto: ČTK

Za vídeňskou kuchyní míří gurmáni z celého světa.
Vídeňský telecí řízek je v Rakousku chráněný zákonem.
Stánky nabízí kolem deseti druhů klobás, ke kterým se přidávají různé druhy...
Ke klobásám se přidávají solené okurky.
19 fotografií

Vídeňská kuchyně je zcela jedinečná a vzbuzuje zájem všech gurmánů, kteří do rakouské metropole přijedou. Mísí se v ní vlivy maďarské, italské, balkánské a české kuchyně, které ji dávají rozmanitost, specifickou chuť a šmrnc starých dobrých časů. Ve Vídni se totiž tradice cení a dodnes si kuchaři potrpí na kvalitní suroviny od místních farmářů a poctivou, ne vždy jednoduchou, přípravu jídel.

Příkladem je třeba hovězí maso, které zaujímá ve vídeňské kuchyni zcela výjimečné místo. Řezníci ho porcují speciální technikou, aby získali co nejvíc částí s různou texturou. Každý jednotlivý kus má zvláštní název (například Kavalierspitz, Fledermaus) a kuchaři jsou pak schopni z hovězího masa připravit až čtyřiadvacet různých pokrmů.

Nejslavnější je Tafelspitz (květová špička – zadní hovězí s tukovou vrstvou), který se vaří s cibulí, kořenovou zeleninou a kostmi. Jako příloha se k němu podávají pečené brambory, strouhaný křen, fazolky s koprem, krémový špenát nebo pažitková omáčka. Tafelspitz má na jídelním lístku skoro každá vídeňská restaurace, ale Meissl & Schadn na ulici Schubertring přišel s netradičním servírováním této pochoutky.

Guláš Fiaker se podává s klobásou, nakládanými okurkami a s volským okem.

Vařené hovězí maso se podává z vozíku, kde si hosté mohou kromě Tafelspitze vybrat také dušenou plec, hovězí jazyk či grilované morkové kosti. Pokrmy se dávají na speciální talíře s přihrádkami, aby se nesmíchaly. Maso se umístí doprostřed a přílohy okolo něj. Znamenitý Tafelspitz dělá rovněž restaurace Plachutta Wollzeile (ulice Wollzeile) poblíž stanice metra Stubentor.

Podnik, kam zavítal herec John Malkovich nebo fotbalista Pelé, připravuje i vídeňský telecí řízek, který je v Rakousku chráněný zákonem. Obvykle se podává s bramborovým salátem a brusinkami. Ve Vídni ale řízek dostanou labužníci ve všech myslitelných tvarech a formách. Klasický, plněný jako cordon bleu, v rohlíku jako svačinu na cestu nebo vegetariánský se seitanem či zeleninou.

V městě na Dunaji si hosté často vychutnávají prvotřídní gastronomii v historických budovách. Příkladem je gotický sklep Dvanácti apoštolů (Zwölf-Apostelkeller) v ulici Sonnenfelsgasse, jenž se nachází jen pět minut od katedrály svatého Štěpána. Na jídelníčku tu mají další místní specialitu, Fiakergulasch, guláš z hovězí kýty, který se podává s klobásou, nakládanými okurkami a volským okem. Pokrm je velmi vydatný a dřív ho jedli zejména kočí, aby měli dostatek energie v práci.

Potěšení pro chuťové buňky

Od 18. století hrály významnou roli ve vídeňské kuchyni droby. V současnosti zažívají velký návrat na talíře labužníků. Přispěl k tomu i mezinárodní trend zvaný „konzumace od čumáku k ocasu“, kdy se mnoho kuchařů zavázalo neplýtvat jídlem a z poraženého zvířete zužitkovat každou část.

Tipem pro každého, kdo chce ochutnat pokrmy z vnitřností, je restaurace Gasthaus Buchecker & Sohn v Gußhausstrasse poblíž velkolepého kostela svatého Karla Boromejského (Karlskirche).

Tato jídla odpuzují cestovatele z celého světa. Tři parádičky má i Česko

V jídelníčku tu o zájem strávníků soupeří dršťková polévka, hovězí vývar z kostní dřeně, telecí srdce v krémové omáčce nebo vídeňské tapas, malé porce jídla, kde se objevují i telecí játra a mozečky.

Beuschel (ragú z telecích plic a srdce), Bruckfleisch (guláš z dušených drobů) a ledvinky zase servíruje bistru Haas Beisl na Margaretenstrasse. Podnik s rustikální atmosférou funguje od roku 1935 a za tu dobu získal řadu gastronomických ocenění.

Klobásové hody

„Süss oder scharf?“ To je otázka, kterou dostane každý zákazník při objednávce na stánku s klobásami. Dotaz se však vztahuje k hořčici, ať už k jemně sladkému Kremseru nebo k pikantně pálivému Estragonu. Würstelstände jsou od roku 2024 součástí nehmotného světového kulturního dědictví UNESCO a vídeňské gastronomické scény.

Stánky nabízí kolem deseti druhů klobás, ke kterým se přidávají různé druhy hořčic, omáček a Salzgurken, solené okurky. V nabídce mají také různé druhy nápojů, od malinové limonády až po speciální piva. Legendární je stánek Würstelstand am Hohen Markt. Má otevřeno do pozdních nočních hodin (do dvou, a některé dny až do čtyř ráno) a schází se tu rozmanitá klientela.

Obvykle tu klobásy zakusují u jednoho stolu bankéři, dělníci i pankáči. Výběr masných výrobků je slušný, stejně tak ceny, vzhledem k tomu, že se stánek nachází v centru města na ulici Hoher Markt.

Hofburg otevírá návštěvníkům unikátní pohled do soukromí Františka Josefa

O kilometr dál na náměstí Albertinaplatz stojí Bitzinger, „gurmánský ostrov“ se zeleným králíkem na střeše. Klobásy jsou tu malým mistrovským dílem, jejich recepty vyvinul sám majitel stánku Sepp Bitzinger. Delikátní je třeba pikantní Seppbreziner s paprikou, Käsekrainer s ementálem nebo dvakrát uzený Waldviertler.

Ostré speciality pak nabízí stánek Zum Scharfen Rene na náměstí Schwarzenbergplatz. Štamgasti a turisté sem chodí na kombinaci masa, nejostřejších směsí chilli a domácí kari omáčky. Klobásy si Vídeňané dávají často ke svačině a k jejich oblíbeným patří Würstel im Schlafrock (klobása v županu) s hořčicí a křenem. Uzenina, která je k mání ve stáncích s rychlým občerstvením, se zabalí do listového těsta a poté upeče v troubě dozlatova.

Myšky na talíři

Sladkou tečkou vídeňské kuchyně jsou samozřejmě dezerty, které si místní obyvatelé dávají skoro každý den. Dnes se do popředí znovu dostávají zapomenuté sladkosti jako Wäschermädel – pradlenky (meruňky plněné marcipánem, obalené v těstíčku a smažené v rozpáleném oleji) nebo Marillenknödel, knedlík z tvarohového či bramborového těsta, plněný meruňkou a obalený v máslové strouhance. Cukrárna Tichy na náměstí Reumannplatz je ještě vylepšuje a přidává k nim zmrzlinu.

Katedrála svatého Štěpána ve Vídni je jedna z nejvýznamnějších rakouských gotických památek, současně také symbol Vídně. Od roku 1469 je sídelním kostelem vídeňských biskupů a později arcibiskupů.
Za vídeňskou kuchyní míří gurmáni z celého světa.
Vídeňský telecí řízek je v Rakousku chráněný zákonem.
Stánky nabízí kolem deseti druhů klobás, ke kterým se přidávají různé druhy hořčic a omáček.
19 fotografií

Oblíbené jsou i Liwanzen (lívance) podávané se švestkovými povidly nebo se zakysanou smetanou a Buchteln (buchty) plněné povidly s vanilkovou omáčkou. Dobroty, které v době Rakousko-uherské monarchie dělaly ve Vídni české kuchařky, se staly pevnou součástí místní gastronomie a dnes se například objevují v nabídce restaurace Am Nordpol 3 v ulici Nordpolstrasse u parku Augarten nebo v kavárně Hawelka (na ulici Dorotheergasse).

V hostinci Napoleon na Kagraner Platz pak milovníci tradičních vídeňských sladkostí mohou ochutnat Gebackene Mäuse, „pečené myši“. Připravují se z kuliček z kynutého těsta s rumem a rozinkami a po osmažení v rozpáleném oleji připomínají tvarem malé myšky s ocásky. Laskomina obalená ve skořicovém cukru se tradičně podává s teplým vanilkovým krémem.

Může se hodit

  • Oslavě a propagaci vídeňské kuchyně se letos věnují také různé kulturní instituce. Například Přírodovědecké muzeum ve Vídni na náměstí Maria-Theresien-Platz pořádá ve svém velkolepém sále s kupolí kulinářské středy s večeří.
  • Kunsthistorické muzeum (stejná adresa) zase chystá prohlídky uměleckých děl spojených s jídlem a gurmánské čtvrtky s večeří o vícero chodech.

Kunsthistorické muzeum ve Vídni na náměstí Maria-Theresien-Platz

Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Od jedničky po čtyřku. Zavzpomínejte na putování československými hospodami

Zatímco dnešní svět drží suchý únor, v někdejším Československu byla návštěva...

Zatímco dnešní svět drží suchý únor, v někdejším Československu byla návštěva restaurace a posezení u piva samozřejmostí v každém měsíci. Starší ročníky si jistě vybaví dělení restauračních zařízení...

Mluví se tu česky, ale Česko to není. Příběh zapomenuté vesnice v Rumunsku

Banát, historický region v Rumunsku, kde už více než 200 let žije česká...

V rumunských kopcích nad řekou Dunaj, daleko od hlavních cest, leží vesnice Svatá Helena s přibližně dvěma stovkami obyvatel, kteří na vás nepromluví jinak než česky. Obec založená v roce 1824 je...

Hora, kterou nemáte vidět. Zapovězený Laojun je nejmystičtějším místem Číny

Dvoutisíciletá historie, posvátné místo taoismu a alespoň podle Číňanů ta...

Dvoutisíciletá historie, posvátné místo taoismu a alespoň podle Číňanů ta nejmystičtější hora na celé Zemi. Laojun, přezdívaná Slavná hora pod nebem, je místem, které většině zahraničních turistů...

Horská atmosféra za Prahou. Vydejte se přes zimní brdské Baby i Babky

Na Malou Babku chodí výletníků méně. Přesto tam také najdou vrcholovou knihu.

Již více než jedno století jsou Brdy eldorádem pro trampy, tuláky a aktivní turisty, co obují pohorky bez ohledu na počasí. Ani my nezůstaneme pozadu. A bohatě si užijeme tamní přitažlivá místa,...

Za hodně peněz hodně muziky. Vyzkoušeli jsme první alpský uber ve Švýcarsku

Švýcarské středisko Laax v kantonu Graubünden se dlouhodobě profiluje jako...

V srdci švýcarských Alp leží horská městečka Laax a Flims – střediska, kde se sníh, sport a příroda propojují s moderní architekturou a udržitelným přístupem. Na víc než 220 kilometrech sjezdovek si...

Gastro průvodce Vídní. Ochutnejte zákonem chráněný řízek a myši na talíři

Katedrála svatého Štěpána ve Vídni je jedna z nejvýznamnějších rakouských...

Vídeň každý rok vyhlašuje hlavní turistické téma. Letošní je zasvěcené jídlu, vídeňské kuchyni a jejím specialitám. Vydáte se ochutnat sladké pradlenky, klobásu v županu nebo guláš pro kočí?

11. února 2026  8:30

Co dělat v Krkonoších, když hory zahalí mlha? Vrchlabí vás zachrání i v dešti

Ve spolupráci
Aquacentrum Vrchlabí

Krkonoše jsou v plném rozpuku, sbalili jste pohorky, naplánovali hřebenovky, ale ráno vás místo azurové oblohy vítá šedivá deka a vytrvalé mžení? Nezoufejte. Dovolená v horách se nemusí odehrávat jen...

11. února 2026

Tajemství slzící Madony z Alp: Zjevení v La Salette předpovědělo zkázu i naději

Socha Panny Marie z La Salette

Byl to den, který navždy změnil dějiny mariánských zjevení. Vysoko ve francouzských Alpách se dvěma chudým dětem zjevila postava, která ustavičně plakala. Panna Maria z La Salette nepřinesla jen...

11. února 2026

Ostrovy Francie, to není jen Korsika. Perly pohodové dovolené leží při pobřeží

Nejkrásnější ostrovy Francie? Ony mají kromě Korsiky i nějaké další? Ano, a to...

Nejkrásnější ostrovy Francie? Ony mají kromě Korsiky i nějaké další? Ano, a to si ani nemusíme vypomáhat zámořskými departmenty. Ostrůvků při pobřeží Atlantiku a ve Středozemním moři mají totiž...

11. února 2026

Od súku k oceánu přes poušť a velehory. Kontrasty Maroka hrají všemi barvami

Páteří Maroka je pohoří Velký Atlas. Tento obrovský horský masiv odděluje...

Páteří Maroka je pohoří Velký Atlas. Tento obrovský horský masiv odděluje zelený sever od pouštního jihu a s nadsázkou tak lze říct, že přes Velký Atlas se v Maroku nepřejíždí mezi krajinami, ale...

10. února 2026  8:30

Trenčín zahájí rok Evropského hlavního města kultury více než stovkou akcí

Ve spolupráci
Archiv Trenčín 2026

Takovou energii slovenský Trenčín ještě nezažil. Na tři dny se totiž promění v město, ve kterém se kultura odehrává doslova na každém rohu: v ulicích, parcích, galeriích, na hradě, v klubech a...

10. února 2026

Zdolal nejvyšší horu Antarktidy i jižní pól. Výkaly si nesete, letí do Chile, líčí Čech

Premium
Ostravák Petr Górecki zdolal nejvyšší horu Antarktidy i Jižní pól.

Ostravák Petr Górecki procestoval už 189 nezávislých území světa včetně Antarktidy. Tam během jedné výpravy zdolal nejvyšší horu kontinentu a následně došel pěšky na jižní pól. Čekaly ho mráz, vítr,...

10. února 2026

Povinné volby i jiný přístup k migrantům. Co vše je u protinožců obráceně

Premium
Jak se australský přístup k přistěhovalcům liší od přístupu Evropské unie? Co...

Jak se australský přístup k přistěhovalcům liší od přístupu Evropské unie? Co plyne z toho, že je tu volební účast povinná, a v čem spočívá odkaz původních Austrálců neboli Aboridžinců, který britští...

9. února 2026

Šnorchlování se žraloky a čokoládové hory. Dejte zimě vale a objevte Filipíny

Filipíny mají páté nejdelší pobřeží na světě.

Kam se schovat před třeskutými mrazy? Filipínské ostrovy a město Cebu nabízejí ideální místo pro zimní dovolenou, kde si připomenete krásy letních měsíců. A navíc můžete zažít opravdové tropy bez...

9. února 2026  8:30

Akční dovolená v Krkonoších: Jak na správnou regeneraci, aby tělo nebolelo?

Ve spolupráci
Aquacentrum Vrchlabí

Krkonoše nejsou jen o výšlapech na hřebeny nebo sjíždění svahů. Pro sportovce i aktivní rodiny začíná ta nejdůležitější část dne ve chvíli, kdy zují pohorky nebo lyžáky. Tím, co rozhoduje, zda se...

9. února 2026

Od jedničky po čtyřku. Zavzpomínejte na putování československými hospodami

Zatímco dnešní svět drží suchý únor, v někdejším Československu byla návštěva...

Zatímco dnešní svět drží suchý únor, v někdejším Československu byla návštěva restaurace a posezení u piva samozřejmostí v každém měsíci. Starší ročníky si jistě vybaví dělení restauračních zařízení...

9. února 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Na nádraží úzkokolejky v Kamenici nad Lipou

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  8. 2. 16:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.