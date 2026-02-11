Vídeňská kuchyně je zcela jedinečná a vzbuzuje zájem všech gurmánů, kteří do rakouské metropole přijedou. Mísí se v ní vlivy maďarské, italské, balkánské a české kuchyně, které ji dávají rozmanitost, specifickou chuť a šmrnc starých dobrých časů. Ve Vídni se totiž tradice cení a dodnes si kuchaři potrpí na kvalitní suroviny od místních farmářů a poctivou, ne vždy jednoduchou, přípravu jídel.
Příkladem je třeba hovězí maso, které zaujímá ve vídeňské kuchyni zcela výjimečné místo. Řezníci ho porcují speciální technikou, aby získali co nejvíc částí s různou texturou. Každý jednotlivý kus má zvláštní název (například Kavalierspitz, Fledermaus) a kuchaři jsou pak schopni z hovězího masa připravit až čtyřiadvacet různých pokrmů.
Nejslavnější je Tafelspitz (květová špička – zadní hovězí s tukovou vrstvou), který se vaří s cibulí, kořenovou zeleninou a kostmi. Jako příloha se k němu podávají pečené brambory, strouhaný křen, fazolky s koprem, krémový špenát nebo pažitková omáčka. Tafelspitz má na jídelním lístku skoro každá vídeňská restaurace, ale Meissl & Schadn na ulici Schubertring přišel s netradičním servírováním této pochoutky.
Vařené hovězí maso se podává z vozíku, kde si hosté mohou kromě Tafelspitze vybrat také dušenou plec, hovězí jazyk či grilované morkové kosti. Pokrmy se dávají na speciální talíře s přihrádkami, aby se nesmíchaly. Maso se umístí doprostřed a přílohy okolo něj. Znamenitý Tafelspitz dělá rovněž restaurace Plachutta Wollzeile (ulice Wollzeile) poblíž stanice metra Stubentor.
Podnik, kam zavítal herec John Malkovich nebo fotbalista Pelé, připravuje i vídeňský telecí řízek, který je v Rakousku chráněný zákonem. Obvykle se podává s bramborovým salátem a brusinkami. Ve Vídni ale řízek dostanou labužníci ve všech myslitelných tvarech a formách. Klasický, plněný jako cordon bleu, v rohlíku jako svačinu na cestu nebo vegetariánský se seitanem či zeleninou.
V městě na Dunaji si hosté často vychutnávají prvotřídní gastronomii v historických budovách. Příkladem je gotický sklep Dvanácti apoštolů (Zwölf-Apostelkeller) v ulici Sonnenfelsgasse, jenž se nachází jen pět minut od katedrály svatého Štěpána. Na jídelníčku tu mají další místní specialitu, Fiakergulasch, guláš z hovězí kýty, který se podává s klobásou, nakládanými okurkami a volským okem. Pokrm je velmi vydatný a dřív ho jedli zejména kočí, aby měli dostatek energie v práci.
Potěšení pro chuťové buňky
Od 18. století hrály významnou roli ve vídeňské kuchyni droby. V současnosti zažívají velký návrat na talíře labužníků. Přispěl k tomu i mezinárodní trend zvaný „konzumace od čumáku k ocasu“, kdy se mnoho kuchařů zavázalo neplýtvat jídlem a z poraženého zvířete zužitkovat každou část.
Tipem pro každého, kdo chce ochutnat pokrmy z vnitřností, je restaurace Gasthaus Buchecker & Sohn v Gußhausstrasse poblíž velkolepého kostela svatého Karla Boromejského (Karlskirche).
V jídelníčku tu o zájem strávníků soupeří dršťková polévka, hovězí vývar z kostní dřeně, telecí srdce v krémové omáčce nebo vídeňské tapas, malé porce jídla, kde se objevují i telecí játra a mozečky.
Beuschel (ragú z telecích plic a srdce), Bruckfleisch (guláš z dušených drobů) a ledvinky zase servíruje bistru Haas Beisl na Margaretenstrasse. Podnik s rustikální atmosférou funguje od roku 1935 a za tu dobu získal řadu gastronomických ocenění.
Klobásové hody
„Süss oder scharf?“ To je otázka, kterou dostane každý zákazník při objednávce na stánku s klobásami. Dotaz se však vztahuje k hořčici, ať už k jemně sladkému Kremseru nebo k pikantně pálivému Estragonu. Würstelstände jsou od roku 2024 součástí nehmotného světového kulturního dědictví UNESCO a vídeňské gastronomické scény.
Stánky nabízí kolem deseti druhů klobás, ke kterým se přidávají různé druhy hořčic, omáček a Salzgurken, solené okurky. V nabídce mají také různé druhy nápojů, od malinové limonády až po speciální piva. Legendární je stánek Würstelstand am Hohen Markt. Má otevřeno do pozdních nočních hodin (do dvou, a některé dny až do čtyř ráno) a schází se tu rozmanitá klientela.
Obvykle tu klobásy zakusují u jednoho stolu bankéři, dělníci i pankáči. Výběr masných výrobků je slušný, stejně tak ceny, vzhledem k tomu, že se stánek nachází v centru města na ulici Hoher Markt.
O kilometr dál na náměstí Albertinaplatz stojí Bitzinger, „gurmánský ostrov“ se zeleným králíkem na střeše. Klobásy jsou tu malým mistrovským dílem, jejich recepty vyvinul sám majitel stánku Sepp Bitzinger. Delikátní je třeba pikantní Seppbreziner s paprikou, Käsekrainer s ementálem nebo dvakrát uzený Waldviertler.
Ostré speciality pak nabízí stánek Zum Scharfen Rene na náměstí Schwarzenbergplatz. Štamgasti a turisté sem chodí na kombinaci masa, nejostřejších směsí chilli a domácí kari omáčky. Klobásy si Vídeňané dávají často ke svačině a k jejich oblíbeným patří Würstel im Schlafrock (klobása v županu) s hořčicí a křenem. Uzenina, která je k mání ve stáncích s rychlým občerstvením, se zabalí do listového těsta a poté upeče v troubě dozlatova.
Myšky na talíři
Sladkou tečkou vídeňské kuchyně jsou samozřejmě dezerty, které si místní obyvatelé dávají skoro každý den. Dnes se do popředí znovu dostávají zapomenuté sladkosti jako Wäschermädel – pradlenky (meruňky plněné marcipánem, obalené v těstíčku a smažené v rozpáleném oleji) nebo Marillenknödel, knedlík z tvarohového či bramborového těsta, plněný meruňkou a obalený v máslové strouhance. Cukrárna Tichy na náměstí Reumannplatz je ještě vylepšuje a přidává k nim zmrzlinu.
Oblíbené jsou i Liwanzen (lívance) podávané se švestkovými povidly nebo se zakysanou smetanou a Buchteln (buchty) plněné povidly s vanilkovou omáčkou. Dobroty, které v době Rakousko-uherské monarchie dělaly ve Vídni české kuchařky, se staly pevnou součástí místní gastronomie a dnes se například objevují v nabídce restaurace Am Nordpol 3 v ulici Nordpolstrasse u parku Augarten nebo v kavárně Hawelka (na ulici Dorotheergasse).
V hostinci Napoleon na Kagraner Platz pak milovníci tradičních vídeňských sladkostí mohou ochutnat Gebackene Mäuse, „pečené myši“. Připravují se z kuliček z kynutého těsta s rumem a rozinkami a po osmažení v rozpáleném oleji připomínají tvarem malé myšky s ocásky. Laskomina obalená ve skořicovém cukru se tradičně podává s teplým vanilkovým krémem.
