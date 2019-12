VIDEA ROKU: Požáry, zemětřesení i záplavy. Země opět ukázala svoji sílu

Požár na Sibiři jako ekologická zkáza

Nekontrolovatelný požár se šířil Sibiří celé léto a hasiči na požáry ani zdaleka nestačili. Velké plochy lesa v těžko přístupném terénu lehly popelem a ekologické škody jsou gigantické.

Nejenže je zase více skleníkových plynů v atmosféře, ale ještě intenzivněji jsou ohroženy i ledovce v Arktidě. Psali jsme: Lesní požáry na Sibiři spalují milion hektarů lesa, oheň nikdo nehasí.

Bahamy srovnal se zemí hurikán Dorian

Apokalypsa v ráji turistů propukla začátkem září letošního roku. Hurikán dosahoval rychlosti až 300 km/h a tamní vláda jej označila za historickou tragédii.

Zkáza jménem Dorian brala všechno a nechala za sebou přes 50 mrtvých. Přes tisíc lidí je stále nezvěstných.

Amazonie se dusila v plamenech

Celý amazonský prales představuje více než polovinu tropických deštných lesů celého světa a rozkládá se na území devíti států Jižní Ameriky. Jenom v srpnu zasáhlo brazilskou část přes 30 tisíc požárů. Odlesňování Amazonie na území Brazílie se za poslední rok zvýšilo o třicet procent a bylo tak nejrychlejší za posledních jedenáct let.

Požáry daly vzniknout mezinárodní krizi, ale nedají se považovat za náhodu. Většinu z nich založili dřevorubci nebo farmáři za podpory brazilského prezidenta Jaira Bolsonara. S ničivou politikou by mohl do dvou let dovést amazonský deštný prales do nevratného bodu zlomu.



Benátky postihly nejhorší záplavy za 53 let

Italské Benátky postihly v listopadu nejhorší záplavy od roku 1966. Voda ve městě dosahovala výšky 187 centimetrů a za negativním, 53 let starým rekordem, zůstala jen o sedm centimetrů. Voda se dostala i do nejslavnější památky města, baziliky svatého Marka. Starosta Luigi Brugnaro vyhlásil stav nouze.



Silné zemětřesení v Kalifornii

Začátkem července zasáhlo jih Kalifornie silné zemětřesení, nejhorší za posledních 20 let. Americká geologická služba USGS uvedla, že podle měření mělo sílu až 7,1 stupně. Hlášeny byly požáry i lehce zranění lidé a poškozené budovy.