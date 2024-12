VIDEA ROKU: Od fialového jezera až po schody do nebe

Také letos jste mohli s portálem iDNES.cz vyrazit na zajímavá místa po celém světě. Podívali jsme se nejen na netradiční přírodní úkazy, ale také do míst, která kvůli nevhodnému chování turisté dlouhé roky zase jen tak nenavštíví. Podívejme se ale nejdříve do sousedního Bavorska, které se může pochlubit novou turistickou atrakcí. Malé jezero u Füssenu se tu díky sirným bakteriím, které se dostaly na vodní hladinu, zbarvilo do nepřirozené, ale krásné fialové barvy.