VIDEA ROKU: Zvon v Alpách budí nadšení, Závist naopak rozčarování

Uvelebíte se v pohodlném českém křesle švýcarského horského vlaku Golden Pass Expres a kocháte se krajinou. Mezitím se úzkokolejka promění na normální trať. Změny si ani nevšimnete. Je to malý zázrak, na jehož zprovoznění se vyplatilo počkat. Změna rozchodu probíhá (zjednodušeně) takto: souprava při příjezdu do přechodové stanice najede rychlostí 15 km/h do traťového úseku s rampou, jejíž klapky nadzvednou vagony a odlehčený podvozek za jízdy přenastaví rozchod i výšku.

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Maďarsko je proslulé termálními prameny, v zemi jich prýští tisíce. Vedle stovek obyčejných, často obstarožních lázeňských areálů zahřeje hosty nová přepychová perla na západě země: Spirit Sárvár. Na první pohled se může zdát, jako by v rovinaté krajině maďarské pusty přistálo UFO. Supermoderní lázeňský areál nedaleko rakouských hranic, připomíná v podzimním mlžném oparu pohled na mimozemský létající stroj, jaký si pamatujeme z dětství, kdy jsme v kině s otevřenými ústy hltali příběhy E. T. Mimozemšťana. Přitom celé je to vlastně kouzelným dílem nechtěné náhody.

Žádný svatý Nepomucký, Hus, Komenský nebo nějaký buditel, ale pětice pískovcových hochů – rošťáků, hrdinů knihy Bylo nás pět od Karla Poláčka. Rychnov nad Kněžnou je starosvětské město, kde bych se vůbec nedivil, kdyby zpoza rohu vyšel bosý kluk s kalhotami s jednou kšandou a džbánkem piva v ruce. Sochy pěti hrdinů stojí jako jeho zhmotněný odkaz v Panského ulici v Rychnově nad Kněžnou, odkud Poláček pocházel a kde se jeho knihy odehrávají. A dalo by se říct, že „jich je pořád pět“.

Rakouskému Innsbrucku se přezdívá hlavní město Alp. Turisté tam zpravidla nevynechají návštěvu Zlaté stříšky nebo skokanského můstku od světoznámé architektky Zahy Hadid. Mezi výletní cíle se však vyplatí zařadit i jeden z největších zvonů v Alpách, Zvon alpského přátelství.

Jen několik kilometrů od Dolních Břežan se nachází největší keltské oppidum v Čechách. Na jeho vrcholu se tyčí válcovitá stavba z modřínového dřeva vysoká 32 metrů. Jedna z nejmladších rozhleden v Česku se návštěvníkům otevřela před Vánocemi. Za jejím návrhem stojí architekt Martin Rajniš, na jehož dřevěné stavby narazíte po celé republice.