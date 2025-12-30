Libová záhada z Toskánska. Via Cave vzbuzují zvědavost, svůj účel dodnes tají

Radomír Dohnal
Jak je vystavěli? V tom máme díky práci archeologů jasno. Neznáme ovšem důvod, proč vlastně byly budovány. Italské Cavoni, bludiště stezek a silnic tesaných do skal, je nejpůsobivějším odkazem Etrusků. To však zvyšuje záhadnost díla, které vybízí k procházkám minulostí, na nichž se cesta mění v cíl.
Část 1/4
Není to sice cesta do pravěku, jen do starověku. Ale i tak se vám zacházka do toskánského regionu Maremma bohatě vyplatí zážitky.
To všechno je ruční práce dávných kameníků. Stovka sehraných řemeslníků by na takovém díle, dlouhém dohromady až třicet kilometrů, mohla strávit 250 let každodenní dřiny.
Z hlediska plánování stavby by bylo asi účelnější trasu posunout mimo skaliska. Ale Etruskové asi věděli, proč cestu vedou skrze tufový masiv.
Řadu existujících spojnic zužitkovali jako dopravní tepny Římané. Jiné, které „nevedly nikam“, časem upadly v zapomnění.
Účel obranný, logistický, sakrální nebo prostě jen trochu jiný způsob jak dobývat stavební kámen? Na Cavoni je možné vlastně všechno.
17 fotografií

Pyramidy by nás asi taky mátly o něco víc, kdybychom vůbec netušili, že jde o hrobky egyptských panovníků. Jenže účel těch staveb nám neznámý není a tak už se nemusíme trápit s tím velkým proč, ale jen s těmi vedlejšími otázkami.

Třeba jak vlastně Egypťané ty masivní kamenné bloky přesouvali. Zda s pomocí ramp a pák, s využitím mokrého písku či s pomocí masivních bičů. Znalost primární funkce pyramid podobné debaty dost usnadňuje. Je totiž snazší hledat odpovědi na „jak“ než „proč“.

Docela názorně to ukazuje případ Cavoni. Čeho že? Do skal zahloubených cest, které lze dnes nalézt na jihu Toskánska, v regionu Maremma, přibližně mezi dnešními městečky Sovanou, Soranem a Pitiglianem.

Práce stovky oslů? Kdepak, mlýny z Barbegal jsou technickým zázrakem antiky

Vžil se pro ně též název Via Cave, který jim současně přisuzuje roli dopravních spojnic i jakýchsi dutin. Je to výstižné, v průběhu staletí totiž sloužily jako obojí. Ale na rozdíl od pyramid u těchto do skalisek vytesaných pěšin a cest nemáme jistotu, k čemu vlastně měly prapůvodně sloužit. Nevíme, proč vlastně byly budovány. A tak se kolem nich spekulace jen rojí.

Odborné dohady znalců a teorie milovníků záhad přitom nikterak nesnižují fakt, že množství práce, kterou na jejich zbudování museli dávní stavitelé odedřít, si v ničem nezadá s egyptskými pyramidami.

Raději to vezmeme postupně. Díky archeologům víme, že staviteli Cavoni byli Etruskové. Starověká kultura, fungující na území dnešního Toskánska. Ti se v historickém záznamu vyloupli někdy v 8. století před naším letopočtem, aby zhruba dvě století na to dosáhli svého civilizačního vrcholu. Ale ve 4. století př. n. l. už jejich věhlas pohasíná, z řady území je vytlačují výbojnější Keltové. A tak se postupně asimilují mezi Římany.

To všechno je ruční práce dávných kameníků. Stovka sehraných řemeslníků by na takovém díle, dlouhém dohromady až třicet kilometrů, mohla strávit 250 let každodenní dřiny.

Na přelomu letopočtu už vlastně žádní praví Etruskové nežijí, všichni dávno splynuli s říší římskou. Jejich kultura tím sice vymizela, ale pozůstatky jejich stavební činnosti přetrvaly dodnes. Zejména pak ony nepřehlédnutelné Cavoni.

Byly hloubeny v měkké sopečné hornině, tufu. S pomocí železných nástrojů. Dlát, krumpáčů a klínů. Což musela být, vzhledem k rozměrům díla, práce náročná. Vytesané úseky v šířce kolísají od jednoho do čtyř až pěti metrů. Ještě víc dramatické je zahloubení. Po stranách se tyčí až dvacetimetrové skály. Běžně tedy spíš desetimetrové, jimiž se museli těmi dláty, krumpáči a klíny dávní stavitelé, etruští kameníci, prohlodat.



Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hrady a zámky z oblíbených českých pohádek?

Libuše Šafránková a Pavel Trávníček v pohádce Tři oříšky pro Popelku.

Co by to bylo za Vánoce bez pohádek, které známe nazpaměť? Popelka, čerti, andělé i pyšné princezny se rok co rok vracejí na obrazovky – a s nimi i místa, která zůstala v paměti každého diváka....

Čtyři minuty nad propastí. Do švýcarské vesničky vede nejstrmější lanovka světa

Mürren, švýcarská horská vesnice zavěšená na okraji skalní terasy, je přístupná...

Silnice tu končí. Motor utichne, klíčky zůstanou dole v údolí a dál už se pokračuje jinak – nejstrmější lanovkou na světě, vlakem a vlastně i trochu zpátky v čase. Mürren, švýcarská horská vesnice...

Kde se natáčela Záhada strašidelného zámku. Objevte Strašperk naživo

Snímek z pohádky Záhada strašidelného zámku

Což takhle si užít Vánoce 2025 hned dvakrát? A to jak u televizních obrazovek, kde Česká televize uvedla 24. prosince novou štědrovečerní pohádku Záhada strašidelného zámku, a poté na výletech za...

Český výletník: Nejbožtější stavba stojí na Zelené hoře. Stvořil ji chromý ďábel

Poutní kostel Zelená hora je postaven na půdorysu pěticípé hvězdy, ambity na...

V Česku se najde jen málo tak harmonických staveb, u kterých mám pocit, že je v nich cosi nadpozemského. Elektrárna Dlouhé stráně, Chrám svatého Víta, plzeňský pivovar... a pak samozřejmě poutní...

Malebný zámek v zapadlém koutu Čech. Tady se točila Záhada strašidelného zámku

Zámek Chyše

V reportáži iDNES.tv vás majitel zámku Chyše nechá nahlédnout do prostor, kde se točila štědrovečerní pohádka Záhada strašidelného zámku. Přes 700 let starý objekt neměl lehký osud. Kromě neustálých...

Libová záhada z Toskánska. Via Cave vzbuzují zvědavost, svůj účel dodnes tají

Není to sice cesta do pravěku, jen do starověku. Ale i tak se vám zacházka do...

Jak je vystavěli? V tom máme díky práci archeologů jasno. Neznáme ovšem důvod, proč vlastně byly budovány. Italské Cavoni, bludiště stezek a silnic tesaných do skal, je nejpůsobivějším odkazem...

30. prosince 2025

Jak na Nový rok, tak po celý rok. Vystoupejte za nejkrásnějšími výhledy Česka

Nový rok je ideální příležitostí zahájit sezónu aktivně. Ať už hledáte...

Nový rok je ideální příležitostí zahájit sezonu aktivně. Ať už hledáte symbolický kopec, nebo pořádný horský výšlap, v Česku najdete řadu vrcholů, které mají v prvních lednových dnech jedinečnou...

29. prosince 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Silvestrovskou jízdu oživila country kapela. Soupravu táhla lokomotiva Bardotka.

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  28. 12. 11:54

Na co zírá mašinfíra: Rýmařovská lokálka vás sveze do podhůří Jeseníků

Motorový vůz 810.394 Českých drah ve stanici Rýmařov

Poslední Mašinfíra roku 2025 nás zaveze do podhůří Jeseníků. Pravidelným spojem Českých drah se projedeme po historické lokálce z roku 1878, kterou udržely při životě dvě naprosto odlišné komodity,...

28. prosince 2025

Čtyři minuty nad propastí. Do švýcarské vesničky vede nejstrmější lanovka světa

Mürren, švýcarská horská vesnice zavěšená na okraji skalní terasy, je přístupná...

Silnice tu končí. Motor utichne, klíčky zůstanou dole v údolí a dál už se pokračuje jinak – nejstrmější lanovkou na světě, vlakem a vlastně i trochu zpátky v čase. Mürren, švýcarská horská vesnice...

27. prosince 2025

VIDEA ROKU: Orlík „bez vody“ odhalil tajemství, vyhlídka na Kleti slavila 200 let

Nízká hladina odhalila i pozůstatky zatopených obcí. Toto jsou záběry bývalé...

Vodní nádrž Orlík je prostě turisticky vyhledávané místo, ať je tam voda, nebo ne. A právě kvůli suchu je tam čas od času až o deset metrů méně vody. Kvůli poklesu hladiny Vltavy stojí třeba i...

27. prosince 2025

Český výletník: Nejbožtější stavba stojí na Zelené hoře. Stvořil ji chromý ďábel

Poutní kostel Zelená hora je postaven na půdorysu pěticípé hvězdy, ambity na...

V Česku se najde jen málo tak harmonických staveb, u kterých mám pocit, že je v nich cosi nadpozemského. Elektrárna Dlouhé stráně, Chrám svatého Víta, plzeňský pivovar... a pak samozřejmě poutní...

26. prosince 2025

Malebný zámek v zapadlém koutu Čech. Tady se točila Záhada strašidelného zámku

Zámek Chyše

V reportáži iDNES.tv vás majitel zámku Chyše nechá nahlédnout do prostor, kde se točila štědrovečerní pohádka Záhada strašidelného zámku. Přes 700 let starý objekt neměl lehký osud. Kromě neustálých...

26. prosince 2025

Temná historie Santovy vesničky. Němci ji srovnali se zemí, život jí vdechla až Eleanor

Premium
Rovaniemi dnes zná celý svět jako oficiální domov Santa Clause. Tato vesnička...

Rovaniemi dnes zná celý svět jako oficiální domov Santa Clause – místo na polárním kruhu, kam každoročně míří statisíce turistů za soby a pohádkovou zimou. Jen málokdo si však při návštěvě zářící...

25. prosince 2025

Kde se natáčela Záhada strašidelného zámku. Objevte Strašperk naživo

Snímek z pohádky Záhada strašidelného zámku

Což takhle si užít Vánoce 2025 hned dvakrát? A to jak u televizních obrazovek, kde Česká televize uvedla 24. prosince novou štědrovečerní pohádku Záhada strašidelného zámku, a poté na výletech za...

24. prosince 2025

Místo ozdob červení krabi. Jediný skutečný Vánoční ostrov na Vánoce nehraje

Vánoční ostrov

Zapomeňte na sníh, cukroví i kapra ve vaně. Na jediném skutečném Vánočním ostrově na světě se místo ozdob třpytí červení krabi a místo rolniček šumí oceán. Zde, v zámořském území Austrálie, místní...

24. prosince 2025

KVÍZ: Poznáte hrady a zámky z oblíbených českých pohádek?

Libuše Šafránková a Pavel Trávníček v pohádce Tři oříšky pro Popelku.

Co by to bylo za Vánoce bez pohádek, které známe nazpaměť? Popelka, čerti, andělé i pyšné princezny se rok co rok vracejí na obrazovky – a s nimi i místa, která zůstala v paměti každého diváka....

vydáno 23. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.