náhledy
Rasiglia v Umbrii dnes působí jako pohádkový kout Itálie, kam se jezdí hlavně za romantikou. Říčky a potůčky tu protékají mezi kamennými domy, pod můstky i uličkami. Jejich zurčení tu uslyšíte téměř všude. Voda, kterou dnes obdivují turisté, tu po staletí poháněla mlýny, valchy a textilní dílny.
Autor: Iaia quark, Creative Commons
Co byste měli o Rasiglia vědět předem? Třeba to, že tato vesnička leží na horním toku řeky Menotre. A to prosím doslova. Horské údolí je zde poměrně úzké, domy jsou těsně namačkány jeden na druhém. Tak, že zmíněná řeka neprotéká kolem staveb, ale v podstatě mezi nimi a pod nimi.
Autor: Profimedia.cz
Voda je v Rasiglia prakticky neoddělitelnou součástí veškeré zástavby. Chodníky jsou tu spíše můstky a úzké uličky se vinou podél náhonů, kanálů, tůní, nádrží, vodních propustků, malých jezů a vodopádů. Když se zastavíte, nic jiného než zurčení a bublání vody tu neslyšíte. Voda je tu všude.
Autor: Profimedia.cz
Rasiglia si zachovala středověký charakter sevřeného horského sídla s kamennými domy, úzkými průchody a stavbami přizpůsobenými prudšímu terénu, obklopenými vodou. A to, spolu s tou předlouhou „průmyslovou“ historií, z ní učinilo ideální muzeum pod širým nebem.
Autor: Profimedia.cz
Prohlásit tedy o Rasiglia, že stojí na vodě, určitě není přeháněním. Odkud ale všechna ta voda pochází? Vypráví se tu, že kdysi vyvěrala na opačné straně hor v Acqua Pagana. Ale tamní obyvatelé údajně nezkrotný pramen zacpali pytli s vlnou a voda si pod zemí našla cestu do Rasiglie.
Autor: Profimedia.cz
Ta neuvěřitelně pestrá sestava všemožných vodních prvků vysloužila vesničce přezdívku Venezia dell’Umbria, tedy Benátky Umbrie. A musí se nechat, že sedí. Ze shluků těch kamenných domků a domečků na kouscích souše nabudete dojmu, že jsou propojenými ostrovy.
Autor: Profimedia.cz
Ta přezdívka je samozřejmě novodobou záležitostí a přirovnání k Benátkám v mnoha ohledech pokulhává. Přeci jen, řeka Menotre se úplně nedá považovat za moře a vesnice sevřená v údolí není žádnou lagunou. Ani gondoly tu nemají.
Autor: Profimedia.cz
I počet místních se od Benátek dost výrazně liší. Stálých obyvatel tu v roce 2021 napočítali osmadvacet. Počet obyvatel přitom dál meziročně klesá. Proč? Díky středověkému charakteru zástavby má místo spíš pověst skanzenu pro turisty. Rasiglia je sice nádherná, ale k bydlení to úplně není.
Autor: Profimedia.cz
Do nejbližšího pořádného města Foligno, kterého je administrativní součástí, je odtud osmnáct kilometrů. A samozřejmě, i když to dnes vypadá malebně a harmonicky, život v odlehlém horském údolí nikdy úplně snadný nebyl.
Autor: Viaggiamocela, Creative Commons
Počátky sídla, které dnes tak nadšeně přirovnáváme k „suchozemským Benátkám“, jsou bezpečně doloženy od 12. století. Tehdy se v listinách benediktinského opatství Sassovivo poprvé objevují zmínky o „curtis de Rasilia“, horským dvorcem spojeným s hrabaty ze Serrone.
Autor: Viaggiamocela, Creative Commons
Tehdy se ještě nejednalo o romantickou kamennou vesničku, nýbrž o středověkou hospodářskou jednotku. A byť se dnes v mapách Rasiglia hledá jen s obtížemi, tenkrát byla svou „strategickou polohou“ mnohem důležitější.
Autor: Viaggiamocela, Creative Commons
Nedaleko odtud totiž vedla Via della Spina. Doslova tedy „Páteřní cesta“. Horská stezka přes Apeniny, která spojovala tyrrhénskou a jadranskou stranu poloostrova. Tradičně se jí přeháněla stáda z pastvin, takže kdo kontroloval toto místo s vodními zdroji, mohl vybírat i daň za průchod rohatého dobytka.
Autor: Viaggiamocela, Creative Commons
V roce 1258 tu právě kvůli kontrole nad pohybem v říčním údolí byla založena Castrum et Roccha Rasilia. Pevnůstka, malý hrad. Dodnes z ní zůstaly části hradeb a věže. Většinu stavebního materiálu už ale dávno místní použili na stavbu svých domů.
Autor: Profimedia.cz
Zvlášť přičinliví byli v tomto ohledu pánové z rodu Trinci, kteří sem přišli z Foligna. Ti si tu z něj, přímo nad pramenem Capovena, vystavěli honosný dům. Ne proto, aby vesnici nějak víc opevnili. Ale kvůli tomu, aby ji „hospodářsky kultivovali“. Spoutali sílu zdejších vodních toků a využili jejich energii.
Autor: Lucialu , Creative Commons
K čemu? Voda z pramene Capovena, která vyvěrá v horní části obce, je jímána ve vodní nádrži zvané Peschiera. A než se z ní dostane do řeky Menotre, cestou roztáčí – nebo spíš roztáčela – kola vodních mlýnů. Poháněla výrobní zařízení.
Autor: Viaggiamocela, Creative Commons
Rasiglia fungovala od středověku jako zavedená gualchiere. Tak se označovaly historické valchy, mechanické dílny poháněné vodním kolem, které sloužily k zahušťování vlněných tkanin a sukna.
Autor: Viaggiamocela, Creative Commons
Z kronik vyčteme, že od 16. století je s rozvojem zdejšího vlnařství spojována rodina Tonti, později pak převzali významnou roli Accorimboni. Výroba zahrnovala celý řetězec od práce se surovou vlnou přes praní, předení a barvení až po tkaní hotových látek.
Autor: Profimedia.cz
V té textilní výrobě v době jejího největšího rozkvětu pracovalo kolem čtyřiceti procent zdejších obyvatel. Voda tu tedy určovala nejen polohu dílen, ale i zaměstnání rodin, rytmus pracovního dne a dělbu práce mezi lidmi z celé vesnice.
Autor: Profimedia.cz
Dnes se tedy při návštěvě kocháte malebnou horskou vesnicí se spoustou potůčků, ale dřív fungovala jako jakási raná průmyslová zóna, ve které dílny byly navázány na společnou vodní síť. Mlýny na mletí obilí tu nechyběly též. Stály tu hned tři.
Autor: Profimedia.cz
Velkou technickou zajímavostí je, že Rasiglia nezůstala zamrzlá ve středověku. Zmínění Accorimboniové totiž v 17. století zavedli do praxe textilního provozu jednu novinku. Takzvaný Jacquardův stav, mechanický pletací systém, který se řídil podle děrných štítků.
Autor: Profimedia.cz
Systém děrných štítků umožňoval „automaticky“ řídit vyplétání složitých vzorů tkaniny. Ten přechod od ručních stavů přes zařízení poháněná vodou až k mechanizované výrobě činí z Rasiglie mimořádně názornou malou ukázku evropské industrializace.
Autor: Profimedia.cz
Voda tu nejen protéká, ale také pramení. Nejvýznamnější, nebo spíš nejviditelnější, je pramen zvaný Capovena. Hydrologický systém je tu ale podstatně rozsáhlejší. V obci a jejím těsném okolí pramení ještě Alzabove, Venarella, Le Vene u Chieve, Vena Pidocchiosa a Vene di Campolungo.
Autor: Profimedia.cz
Dnes je Rasiglia vedena jako chráněný archeologicko-průmyslový park textilní výroby, technická památka. Zkrátka skanzen. Ne tedy úplně, protože nejde o nějaký soubor po údolích sesbíraných a sem přenesených historických chalup, ale o zachované výrobní prostředí tam, kde skutečně kdysi fungovalo.
Autor: Profimedia.cz
K hospodářskému útlumu přispěl nástup skutečné průmyslové éry a přesun výroby do nížin, do opravdových fabrik. Za prací pak začali místní odcházet jinam. Třeba to Foligno. A poslední dramatickou událostí pak bylo umbrijské zemětřesení z roku 1997.
Autor: Profimedia.cz
Po něm následoval prudký odliv obyvatel. Jestli tu v roce 1900 žilo šest stovek lidí, do nového milénia vstoupila vesnička jen se čtyřicítkou obyvatel. Obrat k lepšímu přišel až po dalších deseti letech a spojován je se sdružením Rasiglia e le sue Sorgenti.
Autor: Profimedia.cz
Dobrovolníci tu začali s pomocí vzpomínek starších obyvatel a kronikářských zdrojů obnovovat jednotlivé provozy. Tkalcovské stavy, mlýny a dílny, prádelnu a mosty. I to, že se někdo znovu začal starat o zídky a náhony, šlo hned vidět.
Autor: Profimedia.cz
Identitu obce se tak podařilo, osudu navzdory, zachovat. Kola mlýnů se roztáčí a klapání mechanismů tkalcovských stavů se tu ozývá sice jen během svátků a festivalů lidových řemesel, ale kouzlo Benátek Umbire tu žije dál.
Autor: Bultro, Creative Commons