Zlatá klec absolutistického vladaře. Versailles je nyní seriálový hit

Jak by mělo vypadat dokonalé vězení? Mělo by mít vysoké zdi, přísný režim a strážní věže, z nichž by hlídači pozorně sledovali, jestli někdo nezkouší utéct nebo neprovádí něco, co by neměl? Mělo by mít na každém kroku mříže a kamery? Přísné strážné, kteří ochotně vysvětlí vězňům, kde je jejich místo? Ne. Dokonalé vězení je takové, v němž vězňům nedochází, že v něm jsou zavření.