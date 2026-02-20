|
Obří vidlička i zvracející muž. Prohlédněte si nejbizarnější sochy světa
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
Obří vidlička i zvracející muž. Prohlédněte si nejbizarnější sochy světa
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Hned v úvodu poprosíme o zdrženlivost. Do italského prestižního sdružení I Borghi più belli d’Italia, tedy Nejkrásnějších historických sídel v Itálii, je v současné době zařazeno více než 350...
Evropa se může zdát známá, ale poznali byste ji i na slepé mapě? Vyzkoušejte si jednoduchý kvíz a otestujte si, jak dobře znáte evropské státy, moře, ostrovy i zálivy – jednodušší už to být nemůže.
Prší vám štěstí na hlavu? Pozor na to. Proslaveného Čurajícího chlapečka z Bruselu už lidé tak nějak strávili, ale Dukatenmännchen z německého Goslar rozpaky vzbuzuje dodnes, a to už od roku 1484,...
Tok je se svou výškou 865 metrů nejvyšším vrcholem Brd, Středočeského kraje i užšího vnitrozemí Čech. Zdolání střechy Brd není zadarmo, v zimě vám však bude odměnou klid a horský charakter krajiny...
Skalní Oblouk lásky v Itálii, který zničila bouře, není jediný přírodní útvar, který byl trvale zlikvidovaný. Příroda i lidé zničili mnoho dalšího, od skalních útvarů přes vzácné stromy po ikonické...
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Evropa zůstává nejnavštěvovanějším regionem světa, její obliba ale zdaleka neroste tak rychle jako u jiných zemí. Největšími skokany jsou nově destinace mimo tradiční turistické cíle jako Etiopie...
Skalní Oblouk lásky v Itálii, který zničila bouře, není jediný přírodní útvar, který byl trvale zlikvidovaný. Příroda i lidé zničili mnoho dalšího, od skalních útvarů přes vzácné stromy po ikonické...
Prší vám štěstí na hlavu? Pozor na to. Proslaveného Čurajícího chlapečka z Bruselu už lidé tak nějak strávili, ale Dukatenmännchen z německého Goslar rozpaky vzbuzuje dodnes, a to už od roku 1484,...
Tropický ráj, ležící co by kamenem dohodil od východních břehů Afriky, má vše, co je ke správné dovolené potřeba – hřejivé slunce, bělostný písek a tyrkysové moře. A ještě spoustu věcí navíc.
Když se řekne Velký Javor na Šumavě, může se vám vybavit Světový pohár v lyžování, alpská kuchyně, jeden z nejmodernějších dětských parků nebo v neposlední řadě také titul nejvyšší hory Šumavy. To...
V horském terénu jihozápadní Číny začal fungovat téměř kilometr dlouhý eskalátor, který překoná výšku 80patrové budovy. Nová atrakce ve městě Čchung-čching slibuje nejen rychlejší dopravu, ale i...
Tok je se svou výškou 865 metrů nejvyšším vrcholem Brd, Středočeského kraje i užšího vnitrozemí Čech. Zdolání střechy Brd není zadarmo, v zimě vám však bude odměnou klid a horský charakter krajiny...
Hledáte místo, kde se pořádně svezete? Ve švýcarském Zermattu se nachází nejdelší sjezdovka v Evropě, která vede z vrcholu Klein Matterhorn až dolů do údolí. Délka je přes 25 kilometrů, převýšení...
Hned v úvodu poprosíme o zdrženlivost. Do italského prestižního sdružení I Borghi più belli d’Italia, tedy Nejkrásnějších historických sídel v Itálii, je v současné době zařazeno více než 350...
Rožmitálská, Příbram - Příbram VI-Březové Hory
18 000 Kč/měsíc
Toruň přitahuje svou krásou turisty z celého světa. V roce 1997 byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO a kromě nejznámějších památek tu najdete mnoho skrytých atraktivních míst. Řadí se...
Království jihovýchodní Asie láká turisty hlavně na krásnou přírodu a úchvatné pláže. Ideální sezona je v Thajsku od listopadu do března. S nákupem letenek tedy neotálejte.