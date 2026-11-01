Když se Karl Bushby po 28 letech znovu posadil k talíři s tradiční britskou rybou v těstíčku, hranolky a rozmačkaným hráškem, byla to pro něj mimořádná událost. „První fish and chips a mushy peas po 28 letech! Na hrášek jsem úplně zapomněl,“ natáčel si nadšeně jídlo na telefon.
Dorazil do Doveru, dva dny po přeplavání kanálu La Manche. Před sebou měl poslední etapu životního dobrodružství: dojít pěšky do rodného Hullu. Chtěl dorazit 1. listopadu, přesně v den, kdy před 28 lety vyrazil na opačný konec světa.
Když v roce 1998 odcházel, počítal s tím, že se vrátí za dvanáct let. Jenže realita měla jiné plány. Do cesty se mu postavily finanční krize, pandemie, vízová omezení, války i neúprosná byrokracie. A také vlastní rozhodnutí nikdy neustoupit od původně stanovených pravidel – tedy jít pouze po svých a nikdy se nevracet domů.
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Poutník: Cesta kolem světa mě zlomila. Denně jsem se musel nutit pokračovat
Bushby vyrůstal v britské vojenské rodině a sám sloužil u výsadkářů. Ve škole se kvůli tehdy nerozpoznané dyslexii trápil a často slýchal, že na něco nemá. Ani v armádě mu nešlo všechno snadno: náročný výběrový výcvik musel absolvovat pětkrát, než uspěl.
V devadesátých letech ho začal ubíjet pocit, že jeho život nikam nesměřuje. Od dětství snil o dlouhých cestách pěšky a jednoho dne se rozhodl, že svůj sen promění ve skutečnost. Na mapu nakreslil trasu z Evropy přes Asii a Beringovu úžinu do Ameriky a dál na jih, až na konec jihoamerického kontinentu.
Jeho výchozím bodem se stalo chilské Punta Arenas, jedno z nejjižnějších měst světa. Cílem byl Hull v Anglii, který leží přibližně na stejné zeměpisné šířce na severní polokouli. Pravidla byla jednoduchá: nesměl využívat dopravu k postupu vpřed a domů se nemohl vrátit, dokud celou trasu nedokončí pěšky. Pokud musel cestu přerušit, mohl se přesunout jinak, ale následně musel pokračovat přesně tam, kde skončil.
Na cestu vyrazil 1. listopadu 1998 s úsporami pouhých 500 dolarů. Jeho výbavu doplňoval upravený golfový vozík, kterému říkal Beast, tedy Bestie. Vozil na něm zásoby, vybavení na přežití i věci potřebné ke kempování. Původní vozík vydržel tři roky, jeho nástupce Beast 2 pak dalších 25 let.
Poušť, hlad a nečekaná laskavost
První kilometry v Patagonii mu rychle ukázaly, jak vzdálená je představa dobrodružství od skutečnosti. Krajinu bičovaly vichřice, mrazivý vítr ho nutil naklánět se téměř v úhlu 45 stupňů, aby vůbec zůstal na nohou. Přidaly se problémy s nadmořskou výškou, dýcháním a nedostatkem jídla.
Brzy pochopil, že původní trasa přes vyprahlou náhorní plošinu by ho mohla stát život. Změnil proto směr a vydal se přes Andy k pobřeží. V jednu chvíli přežil tři dny na jediném banánu. Zároveň ale začal objevovat něco, co se později stalo jedním z hlavních motivů celé jeho výpravy: laskavost cizích lidí.
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V chilské poušti Atacama, jedné z nejsušších oblastí světa, ho začali poznávat řidiči kamionů a autobusů. Podávali mu z oken ovoce a lahve s vodou. Jedna chilská rodina za ním pravidelně jezdila stovky kilometrů, aby mu přivezla zásoby.
Jiný muž mu daroval poukázky na jídlo v síti restaurací a sto dolarů. Měl jedinou podmínku: Bushby musí doručit pohlednici jeho příteli ve Vídni. Podařilo se mu to, ale až o 27 let později.
Podobné příběhy změnily jeho pohled na lidstvo. Před cestou měl po letech v armádě na lidi spíš skeptický názor. Na cestách však opakovaně potkával ty, kteří mu pomohli, aniž by za to cokoli požadovali.
V Peru v roce 2000 například vážně onemocněl žaludeční infekcí a dalšími bakteriálními nákazami. Náhodný známý ho pozval k sobě domů a jeho manželka, lékařka, se postarala o potřebná vyšetření i léčbu. Bushby mohl týden odpočívat a zotavit se. Za pomoc nechtěli nic. „Další zázrak,“ vzpomíná Bushby pro The Guardian.
V džungli mu mířili na hlavu
Ne všude ale končila setkání s místními lidmi dobře. Při cestě z Kolumbie do Panamy musel projít Dariénskou úžinou, pásem hustého pralesa, bažin a hor, který přerušuje Panamerickou dálnici. Oblast dlouhodobě patří k nebezpečným místům, kde působí ozbrojené skupiny a polovojenské organizace.
Bushby se snažil působit co nejméně nápadně. Oblékal se jako člověk bez domova a mapy, kompasy i důležité léky ukrýval do tajných kapes v oblečení. Přesto se několikrát ocitl před namířenou zbraní.
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Pomáhala mu znalost španělštiny, klid a schopnost nevyhrotit konflikt. Důležitou roli hrály i novinové články o jeho výpravě, které nosil s sebou a kterými mohl vysvětlit, kdo je a co dělá. „Když jsem jednal s těmi lidmi, měl jsem u sebe kopie novinových článků z Jižní Ameriky. Díky nim jsem se dokázal z lecčeho vymluvit,“ popisoval.
V letech 2002 až 2005 se Bushby dostal přes americký kontinent až na Aljašku. Nebezpečí ale nepřicházelo jen od lidí. Jedním z nejtěžších úkolů bylo překonání Beringova průlivu mezi Aljaškou a Ruskem. K přechodu se připojil francouzsko-americký dobrodruh Dimitri Kieffer. Ani jeden z nich přitom neměl zkušenosti s arktickými podmínkami.
Na led vyrazili s těžkými saněmi plnými zásob. Při teplotách kolem minus třiceti stupňů se však pod nimi prolomila ledová kra a saně spadly do ledové vody. Bez zásob by jim hrozila smrt hladem nebo podchlazením. Nakonec se jim podařilo dostat náklad zpět na pevnější led.
Pak se před nimi objevil lední medvěd. Pokusili se ho zahnat světlicemi, ale bez úspěchu. Zbývalo jim pomalu se k němu přiblížit a doufat, že se stáhne. „Postavil se na zadní a vyrostl do výšky jako mrakodrap. Bylo to děsivé. Jsou obrovští,“ popisuje Bushby. Medvěd je nakonec nechal být a odešel.
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Po čtrnácti dnech se oběma mužům podařilo dostat na druhou stranu, jen krátce předtím, než by jim došlo jídlo. V moderní době tak uskutečnili přechod, který před nimi nikdo úspěšně nezvládl. Místo oslav však následovalo zatčení v Rusku pro podezření ze špionáže. Nakonec byli posláni zpět na Aljašku.
Jedenáct let v Rusku a další odklady
Pěší cesta přes svět není jen otázkou kondice. Proti přírodním překážkám pomáhá zkušenost a štěstí, proti vízovým omezením a zákazům vstupu však člověk často nemůže dělat téměř nic. Bushby strávil jedenáct let snahou dostat se přes Rusko. Potýkal se s imigračními pravidly i extrémním počasím.
V západní Číně ho kvůli podezření ze špionáže dokonce doprovázela policejní eskorta přes oblast Sin-ťiangu. Jindy se pokusil pokračovat s karavanou velbloudů podél Hedvábné stezky, ale ani tento plán nevyšel.
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Velkou překážkou byly také peníze. V roce 2005 vydal knihu vzpomínek a získal finanční podporu na nákladný přechod Beringovy úžiny. Po finanční krizi však plánovaná sponzorství padla. Bushby se stáhl do Mexika, kde dva roky pracoval jako číšník a pomáhal ve škole závodů motorových člunů.
V roce 2010 mu pomohl nový sponzor, americký scenárista a producent Beau Willimon, a cesta mohla pokračovat. O několik let později ale přišla pandemie koronaviru a Bushby musel znovu zastavit a strávil další tři roky v Mexiku.
Syn, kterého nechal vyrůstat bez otce
Nejtěžší překážky ale podle Bushbyho nebyly vždy ty přírodní. Ještě bolestivější než nebezpečné přechody pro něj bylo loučení s lidmi, které miloval. Když odcházel z Anglie, věděl, že jeho syn Adam bude vyrůstat bez něj.
Po rozvodu s manželkou se kontakt ještě víc zkomplikoval a Bushby se smířil s tím, že pokud se mu výprava podaří, synovi bude při návratu kolem dvaceti let. Dnes je Adamovi 36 let a má dvanáctiletou dceru, kterou Bushby ještě osobně nepoznal.
Když jeho syn málem zemřel při nehodě na motorce, Bushby se domů nevrátil. Předem také přijal, že pokud mu během výpravy zemře některý z rodičů, nestihne jeho pohřeb. Sám dnes svůj život označuje za sobecký. Přiznává, že se soustředil především na vlastní cíl a na to, aby se dostal z jednoho bodu do druhého.
S bývalou manželkou měl syna už před odchodem na cestu. Později se zamiloval do Kolumbijky Cataliny, se kterou strávil sedm let. Vztah nakonec nevydržel život v neustálém pohybu a nejistotě. Další partnerku, Japonku Riku, poznal v Mongolsku. Jejich tříletý vztah skončil po dlouhém odloučení během pandemie.
Dnes se synem Adamem vycházejí dobře. Postupně spolu dokázali mluvit i o tom, proč otec nebyl u důležitých okamžiků jeho dětství. Adam podle Bushbyho pochopil, jaký jeho otec je, a patří mezi jeho velké fanoušky. Přesto zůstává řada let a zkušeností, které už spolu nikdy nedoženou.
Obavy z návratu domů
Po 28 letech se Bushby konečně vrátil do Anglie. Místo jednoznačné radosti však cítí také strach. Jeho život měl po téměř tři desetiletí jasný cíl. Nyní, ve věku 57 let, ho čeká běžný život. Bude si muset najít práci, znovu si vybudovat každodenní režim a navázat na vztahy, které dlouhá léta existovaly převážně na dálku.
„Nevím, jak se dělají ty dospělé věci. Musím si najít práci, musím dospět. A to je děsivé,“ přiznává Bushby, který zatím plánuje bydlet v domě své matky.
Sám cítí, že se za 28 let změnil. Vyrůstal v konzervativní vojenské rodině a kdysi se na svět díval především britskýma očima. Na cestách ale poznal lidi z různých kultur a jeho pohled se proměnil. „Svět je neuvěřitelné místo. Lidé stojí za všechno to úsilí,“ říká.
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O cestě vzniká dokument německého režiséra Wernera Herzoga, plánuje se další kniha a také přednášky. Přesto Bushby zatím neví, jak bude vypadat jeho každodenní život. Další dlouhou pěší výpravu prý neplánuje. Na cestě ho totiž fascinovala především samotná výprava a snaha dostat se z bodu A do bodu B.
A právě to se mu nakonec podařilo. Prošel pouštěmi, překonal ledovou úžinu, přežil nebezpečná setkání a poznal laskavost lidí na místech, kde ji nejméně čekal. Na otázku, zda má po odpočinku chuť vyrazit znovu, odpovídá okamžitě: „Ne. Chůze je hrozně nudná a opravdu, opravdu únavná,“ směje se.