Nejbližší pevnina je vzdálená tisíce kilometrů a dostat se sem dá pouze letecky. Ostrov je však oblíbený díky svému jedinečnému kulturnímu tajemství.
Na sopečném ostrově o rozloze 163 kilometrů čtverečních, který se každým rokem potápí asi o patnáct centimetrů, žije téměř osm tisíc obyvatel.
Mísí se tu domorodá kultura s katolickým náboženstvím, které na ostrov přinesli kolonizátoři v 18. století. Konkrétně to byl Nizozemec Jacob Roggeveen, který ostrov objevil 5. dubna roku 1722 – právě na Velikonoční neděli.
Ano, hádáte správně. Jde o Velikonoční ostrov známý svými jedinečnými sochami. V původním jazyce se nazývá Rapa Nui a ve španělštině se mu říká také Isla de Pascua. Mezi místními koluje ještě název Te Pito O Te Henua, tedy „pupek světa“, který na ostrově mimochodem skutečně najdete.
Přestože patří Chile, s touto zemí má jen málo společného. Původní obyvatelé se totiž spolu s ostrovem hlásí k polynéské kultuře. Polynésie zahrnuje tisíce ostrovů od Nového Zélandu přes Havaj až po nejvýchodnější část – Velikonoční ostrov. Kromě kultury mají také velmi podobný domorodý jazyk.
Chile ostrov anektovalo až v roce 1888 poté, co většinu jeho území prodal chilské vládě Alexander Salmon – Angličan, který v roce 1878 skoupil téměř všechny pozemky na ostrově s cílem rozvoje a archeologických vykopávek.
Kamenné hlavy
Kamenné sochy Moai, které ostrov proslavily po celém světě, jsou téměř na každém kroku. Tyto tajemné sochy předkové místních obyvatel stavěli jako památku na své zesnulé a na své vládce.
Před příchodem Evropanů byli totiž místní domorodci rozděleni do několika kmenů, které mezi sebou soupeřily. V rámci těchto bojů zničili a převrátili většinu ikonických soch Moai. Ty mají podle období různou velikost a tvar – od soch menších než člověk až po objekty desetkrát větší.
Kromě tradičních soch a krásné přírody je velkou zábavou surfování a potápění, a to i pro místní obyvatele. Zdravá strava tvořená místními specialitami ze syrových ryb, rýže a zeleniny přispívá místním nejen k dobré náladě, ale i k dobré kondici.
Ostrov sice není ideálním místem pro milovníky pětihvězdičkových hotelů s výhledem na kilometrové pláže, ale svou atmosférou a místní kulturou rozhodně zaujme. Jedna pláž se tu ale přece jen nachází. Anakena Beach leží asi 25 kilometrů od jediného města Hanga Roa, na opačném konci ostrova.
Pravidelná letecká linka
Lety na ostrov byly obnoveny teprve nedávno. Pandemie koronaviru způsobila uzavření celého ostrova na téměř tři roky. Dostat se sem můžete pouze ze Santiaga v Chile, z Papeete na Tahiti nebo z Limy v Peru. Cena zpáteční letenky se pohybuje zhruba mezi 500 a 900 eury (tedy mezi 12 a 22 tisíci korunami).
Protože je většina ostrova národním parkem, místní zde žijí v úzkém spojení s přírodou. Snaží se téměř vše recyklovat a využívají především místní zdroje. Důkazem je mimořádně průzračná voda kolem ostrova, kde je viditelnost až 50 metrů, i nádherně čistá příroda.
Jako dopravní prostředek používají hlavně koně nebo jízdní kola, samozřejmě je ale možné si půjčit i auto. Koně tu mimochodem pobíhají volně po ostrově, podobně jako kočky po ulicích.
Místní kulturu se snaží zachovat i pomocí zajímavých zákonů. Pokud byste si totiž chtěli na ostrově koupit půdu, museli byste se zde narodit. I proto zde žijí především původní obyvatelé nebo pevninští Chilané, kteří jsou jejich potomky.
Další nařízení z roku 2018 navíc zkrátilo maximální dobu pobytu turistů z 90 na 30 dní. Důvodem jsou sociální a environmentální problémy, kterým ostrov čelí, a snaha zachovat jeho historický význam.