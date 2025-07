„Pokud umístíte uprostřed města velký palác, v tehdejším měřítku mrakodrap, který je vidět ze 30 kilometrů, ukazuje to vaši moc,“ řekla agentuře Reuters Dorota Zmarzlaková ze správní rady paláce. Mladší lidé to už tak nevnímají, míní.

Po konci komunistického režimu v roce 1989 Poláci odstranili mnoho památek ze sovětské éry a změnili názvy mnoha ulic.

Palác zůstal, přestože prominentní politik Radoslaw Sikorski, který je nyní polským ministrem zahraničí, v roce 2007 vyzýval k jeho zbourání.

Palác sloužil jako koncertní sál a místo konání politických akcí, výstav a módních přehlídek. Vystupovali zde zpěváci Andrea Bocelli a José Carreras. Když tu v roce 1967, dlouho před koncem komunismu, hráli Rolling Stones, vypukly nepokoje.

„Byl to pro mě únik, mohl jsem někam jít,“ řekl devětaosmdesátiletý Zygmunt Kowalski, železničář na penzi. Měsíc po otevření paláce se přestěhoval do Varšavy a se svou dcerou si chodil zaplavat do bazénu paláce, stejně jako tam sledoval filmy a koncerty.

„Všechno se dá zbourat, ale ať to zůstane pro budoucí generace jako důkaz toho, co kdysi bylo. Příští generace si uvědomí, že tu byl komunismus,“ dodal.

Palác má stále čtyři divadla, velké kino a muzea a pořádá výstavy. Koncertní sál se rekonstruuje.

Někteří mladší obyvatelé Varšavy se spíše zaměřují na palác jako varšavskou památku než na jeho politickou minulost. Palác, nyní obklopený moderními mrakodrapy, je podle třiadvacetiletého studenta Karola Lose neoddělitelně spjat s identitou města.

„Pro mne je to symbol Varšavy. Myslím, že mladí lidé ho vidí úplně jinak než starší generace,“ řekl.

Dvaatřicetiletý ukrajinský architekt Valerij Ščerbak obdivuje architektonické detaily paláce i to, jak je oblíbený u turistů.

„Toto je historie a musíme ji respektovat,“ řekl a poznamenal, že na Ukrajině bylo zničeno mnoho budov ze sovětské éry. „Co se stalo v minulosti, to by se mělo uchovat, a ne zničit,“ míní.