náhledy
Z dřevěné věže vysoké jako osmipatrový dům se vrhají střemhlav k zemi. Kolem kotníků mají uvázané jen liány, které je mají zachránit před tvrdým dopadem. Na ostrově Pentecost v Tichomoří se dodnes odehrává rituál Naghol, jenž inspiroval moderní bungee jumping. Pro místní má ale mnohem hlubší význam než pouhé překonávání strachu.
Autor: Profimedia.cz
Tradiční obřad Naghol se každoročně koná na ostrově Pentecost v souostroví Vanuatu v jižním Tichomoří. Od poloviny dubna do konce května se tu chlapci a mladí muži vrhají z vysokých věží, někdy z výšky kolem 25 metrů.
Autor: Profimedia.cz
Jejich cílem není jen dokázat vlastní odvahu. Rituál má zajistit úrodu, symbolizuje přechod do dospělosti a nese v sobě příběh starý po generace.
Autor: Profimedia.cz
Kořeny obřadu sahají k legendě o ženě, která se rozhodla uniknout krutému manželovi jménem Tamali. Ten ji podle vyprávění opakovaně bil, a když už dál nemohla snášet jeho násilí, utekla do korun stromů. Přivázala si ke kotníkům liánu a vyšplhala vysoko nad zem.
Autor: Profimedia.cz
Tamali se ji snažil přimět, aby slezla dolů. Slíbil jí, že se změní, ale žena mu nevěřila. Když začal šplhat za ní, varovala ho, že pokud se přiblíží, skočí. Muž pokračoval vzhůru. Než ji však stačil chytit, žena se vrhla do prázdna. Tamali, zoufalý z toho, co způsobil, skočil za ní a zahynul. Žena na rozdíl od něj přežila. Pád jí zmírnila liána, kterou se předtím připoutala ke stromu.
Autor: Profimedia.cz
Z příběhu o útěku před násilím se postupně stal rituál, jehož význam přesahuje samotnou legendu. Skok má symbolicky oplodnit zemi a přispět k bohaté úrodě jamů, hlíz, které tvoří jednu ze základních složek místní stravy. Zároveň představuje zkoušku odvahy a součást cesty chlapců k dospělosti.
Autor: Profimedia.cz
Samotný skok je jen vyvrcholením dlouhých příprav. Dřevěná věž se staví tradičním způsobem a její dokončení zabere přibližně pět až šest týdnů. Práce probíhají v tajnosti a podléhají pravidlům, která se předávají z generace na generaci.
Autor: Profimedia.cz
Zvláštní postavení má v této tradici i zákaz pro ženy. Podle místního podání mohly dříve stavbu sledovat, později však starší komunity rozhodli, že pro ně bude tabu. Důvodem byl strach z ducha Tamaliho, který je s legendou o vzniku obřadu spojen.
Autor: Profimedia.cz
Věž stojí na vrcholu prudkého svahu. Její umístění není náhodné: strmý terén má zmírnit následky dopadu. Muži navíc půdu pod konstrukcí pravidelně kypří, aby byla co nejměkčí. Ani to však nemění nic na skutečnosti, že skok z takové výšky je nebezpečný a že o výsledku rozhodují detaily, které mohou být pro nezkušeného pozorovatele téměř neviditelné.
Autor: Profimedia.cz
Důležitá je především délka liány. Musí být zvolená tak, aby se skokan přiblížil k zemi, ale nenarazil do ní plnou silou. Její vlastnosti ovlivňuje také vlhkost a stav rostlinného materiálu. Právě souhra těchto okolností rozhoduje o tom, zda se skok promění v úspěšné završení obřadu, nebo v neštěstí.
Autor: Profimedia.cz
Když přijde den obřadu, scházejí se pod věží obyvatelé vesnice. Zpívají, bubnují a povzbuzují účastníky. Na konstrukci postupně vystupují skokani, kteří se chystají čelit výšce i vlastnímu strachu.
Autor: Profimedia.cz
Jako první přicházejí na řadu mladší chlapci. Ti skáčou z nižších plošin, zatímco starší a zkušenější muži se pouštějí z větší výšky. Pro některé z nich je Naghol součástí dlouhé cesty, během níž postupně dokazují, že jsou připraveni přijmout odpovědnost dospělých.
Autor: Profimedia.cz
Okamžik před skokem bývá nejnapínavější. Muž stojí na úzké dřevěné plošině, pod nohama má desítky metrů prázdného prostoru a kolem kotníků liánu. Potom se odrazí a padá hlavou dolů. V poslední chvíli se rostlinné lano napne a jeho pád zastaví.
Autor: Profimedia.cz
Tradice zaznamenala i tragickou událost, která se podle známého vyprávění odehrála v roce 1974 při návštěvě britské královny Alžběty II. Na její počest se obřad konal mimo obvyklé období. Liány byly seschlé a nefungovaly tak, jak měly. Jeden ze skokanů přišel o život. Tato událost se dodnes připomíná jako varování před porušením pravidel, na nichž obřad stojí.
Autor: Profimedia.cz
Naghol je považován za předchůdce moderního bungee jumpingu. Zatímco dnešní adrenalinoví nadšenci skáčou s pružnými lany a bezpečnostním vybavením, na Pentecostu zůstává základem obřadu liána a zkušenost místních stavitelů i skokanů.
Autor: Profimedia.cz