Tradiční obřad Naghol se každoročně koná na ostrově Pentecost v souostroví Vanuatu v jižním Tichomoří. Od poloviny dubna do konce května se tu chlapci a mladí muži vrhají z vysokých věží, někdy z výšky kolem 25 metrů. Jejich cílem není jen dokázat vlastní odvahu. Rituál má zajistit úrodu, symbolizuje přechod do dospělosti a nese v sobě příběh starý po generace.
Věž stojí na vrcholu prudkého svahu. Její umístění není náhodné: strmý terén má zmírnit následky dopadu. Muži navíc půdu pod konstrukcí pravidelně kypří, aby byla co nejměkčí.
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Božské Vanuatu: liduprázdné pláže i pohostinnost rozesmátých domorodců
Ani to však nemění nic na skutečnosti, že skok z takové výšky je nebezpečný a že o výsledku rozhodují detaily, které mohou být pro nezkušeného pozorovatele téměř neviditelné.
Důležitá je především délka liány. Musí být zvolená tak, aby se skokan přiblížil k zemi, ale nenarazil do ní plnou silou. Její vlastnosti ovlivňuje také vlhkost a stav rostlinného materiálu. Právě souhra těchto okolností rozhoduje o tom, zda se skok promění v úspěšné završení obřadu, nebo v neštěstí.
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