Minulý rok jsem jako trochu neobvyklý dárek dostala malý předvánoční výlet do Vídně na adventní trhy. A protože císařská Vídeň vždycky lákala mé antikvární srdce, těšila jsem se tam jak malá Sissi.
Z vlastní zkušenosti mohu říct, že je rozhodně lepší naplánovat si delší cestu, protože Vídeň je sice poměrně kompaktní metropole, ale je tu tolik zajímavostí k vidění, že den ani dva rozhodně nestačí. Já jsem tuhle chybu poprvé udělala a celý den se pak vlastně nesl v rytmu běhání z jednoho náměstí na druhé, abychom toho co nejvíc stihli, aniž bychom si atmosféru pořádně užili. Přitom trhy jsou všude v podstatě stejné a se stejným prodejním artiklem, takže jich stačí navštívit pár, abyste si navodili vánoční atmosféru. Většinu času raději věnujte místům, kudy chodil Mozart, a architektonické megalomanii z časů habsburského impéria.
Absolvovat vánoční Vídeň chce taky pevné boty, teplé oblečení a kvalitní ubytování co nejblíže k centru, abyste si tak jako já neodvezli kromě vykrajovátek taky zánět močových cest.
Kdy začínají adventní trhy 2025 ve Vídni? Vyrazit můžete už za pár dní
Přípravy na advent jsou ve Vídni v plném proudu a většina trhů se otevírá již 14. listopadu (v Schönbrunnu a na Stephansplatzu dokonce o několik dní dříve), takže to můžete stihnout ještě před tím, než začne opravdu mrznout. Některé z nich pak trvají až do Silvestra. Pokud si tedy chcete Vánoce udělat trochu netradičně tradiční, máte možnost vyjet do Vídně.
Kromě rumového punče si můžete dát svařené víno, horký mošt a čokoládu či klasické rakouské dezerty. Sváteční atmosféru navozuje i světelná výzdoba na barokní třídě Graben, na Annagasse nebo na Kohlmarktu.
Kde jsou ve Vídni vánoční trhy? Nejznámější je asi na Rathausplatz
Tradiční vídeňský adventní trh je před vídeňskou radnicí na Rathausplatz. Od 14. listopadu až do 6. ledna 2026 bude na Rathausplatz také Vienna Ice World, kde si můžete zadarmo zabruslit a pak se zahřát rumovým punčem. Konají se tu i kurzy pečení perníku a výroby svíček. Jen kousek přes radniční park je náměstí Marie Terezie (Maria Theresien Platz) naproti Hofburgu, kde byla tradiční vánoční vesnička. Bohužel byla tento rok zrušena, protože na náměstí je rozsáhlá rekonstrukce.
Od radnice se tedy vydejte směrem k řece a zastavte se ještě na „Vánočním trhu Am Hof“ před stejnojmenným kostelem, který stojí na místě původního dvorního komplexu z dob vlády Babenberků.
Přímo v srdci Vídně a nedaleko Hofburgu stojí ikonická katedrála svatého Štěpána. Na rušném náměstí Stephansplatz, které obkružují legendární široké bulváry, se můžete zastavit přímo uprostřed nákupů a dát si něco rakousky přeslazeného a kulinářsky na hraně lidské představivosti. Například kornouty naplněné marshmallow s čokoládovou polevou nebo koktejl z malinového likéru, prosecca a šlehačky! Další piazzou, která spojuje jednotlivé části Vídně, je Karlsplatz. I zde se pravidelně konají adventní trhy, obvykle zaměřené na umění, výtvarné instalace a hudební vystoupení.
Pokud chcete trochu soukromí, vydejte se dál od centra. Cca deset minut pěšky od radnice je kampus Vídeňské univerzity, kde má trh mnohem komornější atmosféru. Trhy se konají také u barokního paláce Belvedere nebo v Schönbrunnu, kde byla minulý rok také curlingová dráha a kluziště. Jen pozor – pokud cestujete s mazlíčky, na trhu v zahradách Belvederu nejsou psi vítáni.
Otevírací doba adventních trhů 2025 ve Vídni
|Místo
|Termín
|Otevírací doba
|Změny otevírací doby
|Rathausplatz
|14. 11. 2025 – 26. 12. 2025
|10:00 – 22:00
|Štědrý den 10:00 – 18:30
|Náměstí Am Hof
|14. 11. – 23. 12. 2025
|pondělí až čtvrtek 11:00 – 21:00
pátek až neděle 10:00 – 21:00
občerstvení do 22:00
|Trhy končí před Vánoci
|Náměstí Freyung
|14. 11. – 23. 12. 2025
|10:00 – 21:00
|Trhy končí před Vánoci
|Stephansplatz
|8. 11. – 26. 12. 2025
|11:00 – 21:00
|Štědrý den 11:00 – 16:00
Boží hod 11:00 – 19:00
Druhý svátek vánoční 11:00 – 19:00
|Karlsplatz
|21. 11. – 23. 12. 2025
|12:00 – 20:00
občerstvení až do 21:00
|Trhy končí před Vánoci
|Vídeňská univerzita
|14. 11. – 23. 12. 2025
|pondělí až čtvrtek 14:00 – 22:00
pátek 14:00 – 23:00
sobota 11:00 – 22:00
neděle 10:00 – 21:00
|Trhy končí před Vánoci
|Spittelberg
|14. 11. – 23. 12. 2025
|pondělí až pátek 14:00 – 21:30
sobota a neděle 11:00 – 21:30
|Trhy končí před Vánoci
|Palác Belvedere
|14. 11. – 31. 12. 2025
|pondělí až pátek 11:00 – 21:00
sobota a neděle: 10:00 – 21:00
|Štědrý den 11:00 – 16:00
Boží hod 11:00 – 19:00
26. – 30. prosince 11 – 19:00
Silvestr 11:00 – 18:00
|Palác Schönbrunn
|6. 11. – 6. 1. 2026
|10:00 – 21:00
|Štědrý den 10:00 – 16:00
Boží hod 10:00 – 19:00
Po Vánocích 10 – 19:00
|Riesenradplatz
|21. 11. – 6. 1. 2026
|pondělí až pátek 12:00 – 22:00
sobota a neděle 11:00 – 22:00
|Štědrý den 10:00 – 17:00
Silvestr 12:00 – 02:00
|Türkenschanzpark
|14. 11. – 23. 12. 2025
|pondělí až pátek 15:00 – 22:00
sobota a neděle 12:00 – 22:00
|Trhy končí před Vánoci
|Botanická zahrada v Hirschstetten
|13. 11. – 21. 12. 2025
|čtvrtek až neděle 10:00 – 22:00
|Trhy končí před Vánoci
Mapa vánočních trhů 2025 ve Vídni
Ceny a produkty: Vstup je obvykle zdarma
Trhy se konají na veřejných prostranstvích, takže nejsou nijak kapacitně omezeny a vstup je volný. A to i v případě Schönbrunnu a Belvederu. Podle místa se však mohou lišit ceny u jednotlivých stánků a doporučuje se mít s sebou hotovost, protože ne všichni stánkaři budou vybaveni platebním terminálem.
Ceny na trhu na Rathausplatzu loni:
Mezi nejoblíbenější sezonní speciality patří pražené kaštany (maroni), čerstvé vafle a perníkové Lebkuchen. K vínu a pivu se podávají smažené bramborové spirály, bratwursty, sýrové klobásy Käsekrainer či pikantní Debreziner. Do typických vánočně zdobených hrníčků se na zahřátí čepuje svařené víno (Glühwein) a punč (nejčastěji Apfelpunsch). Pozor, až uvidíte „Beerenpunsch“, nejedná se o svařené pivo, ale o punč z bobulového ovoce (z borůvek, rybízu či malin). Při troše štěstí narazíte i na tradiční německou Feuerzangenbowle, neboli „ohnivý punč“, který se podává se zapálenou kostkou cukru nasáklou rumem.
Za hrníček vám prodejce naúčtuje zálohu (v roce 2024 to bylo cca 5 €). Můžete si ho nechat, nebo vyzkoušet více nápojů a poté proti vrácení zálohy vrátit.
Součástí je obvyklý sortiment, jaký najdete i na českých trzích, jen bývá o něco bohatší. Například výběr vykrajovátek na perníčky byl tak široký, že by se z postaviček a zvířátek dal poskládat celý betlém i Noemova archa. Dále jsou tu vánoční ozdoby, dřevěné a pletené hračky, sladkosti a barvené perníčky, med, bylinné likéry, sýry, uzeniny a ručně vyráběná mýdla. Hlavně Karlsplatz je známý řemeslnými produkty a bio potravinami.
Na vídeňských vánočních trzích zažijete nesrovnatelnou atmosféru. Specialitou jsou jablka ve sladké polevě
Jak stará je tradice vánočních trhů ve Vídni?
Produkty se během let hodně měnily, především v závislosti na období. Například za první světové války byl velký nedostatek, což se hodně promítlo do nabídky a množství stánků, za druhé světové války trhy nebyly vůbec nebo jen minimálně.
Také se liší názory na otázku, odkdy se vánoční trhy ve Vídni konají. Ačkoli se podle některých zdrojů trhy ve Vídni vyskytují už od třináctého století, pravděpodobně se nejednalo o trhy spojené s Vánocemi. První stánky s vánočním zbožím a perníkem se v kronikách objevují v 16. a 17. století, a to především kolem Grabenu a Stephansplatzu. Mezi nejstarší trhy z 18. století pak patří ty na náměstí Freyung a následně na náměstí Am Hof, které se stalo trvalým sídlem vánočních stánků až do roku 1872, kdy trhy městská rada zrušila, protože jejich rustikální ráz neodpovídal podobě moderního hlavního města, který Vídeň postupně získala. Obnoveny byly až začátkem 20. století a s válečnými pauzami už v ulicích Vídně zůstaly.
V posledních letech se z „vánoční turistiky“ stal trend a autobusy vozí do Vídně zájezdy s nadšenci, kteří jezdí nakupovat a požívat mezi historické kulisy Vídně.
Jak se do Vídně dostat? Nejlépe vlakem či autobusem
Vídeň je z ČR poměrně blízko, což mnoho návštěvníků svádí vyrazit na trhy autem. Už tak dost přeplněná doprava by však o Vánocích hrozila kolapsem, a proto se doporučuje využít v centru veřejnou dopravu a ještě lépe chodit pěšky, protože jednotlivá náměstí od sebe nejsou daleko a procházka původními uličkami má své nesporné kouzlo.
- Parkování:
Ve většině centrální Vídně jsou také parkovací zóny s omezením (např. pondělí–pátek 9:00–22:00, max. dvě hodiny). K parkování je pak možné využít parkoviště je BOE Garage City Hall Park nebo APCOA Parking Rathausquartier, oba nedaleko Rathausplatz.
- Doprava do Vídně:
Jestli zvolit na cestu do Vídně vlak, nebo autobus, je pak čistě na individuálních preferencích. Já radši jezdím vlakem, i když nemám vlastní vagon, jako mívala císařovna Alžběta. Cesta vlakem z Hlavního nádraží v Praze vydá jen čtyři hodiny, autobusem pak většinou o něco málo déle. Z Brna jedete vlakem hodinu a půl až dvě hodiny, autobusem dvě hodiny.
- U-line:
Do vzdálenějších míst, jako je Schönbrunn nebo Belvedere, můžete využít metro. Síť vídeňského U-line pokrývá většinu vyhledávaných lokalit (Karlsplatz, Stephansplatz, Rathausplatz, Burgtheater, Schonbrunn) a současně je velmi přehledně značená. Ve většině stanic jsou automaty, kde si navolíte jazyk a koupíte jízdenku (buď jednoduchou přestupní – max. 80 minut – za 2,40 € nebo 24hodinovou za 8 €. Nejsem praktický člověk a povedlo se mi to napoprvé, takže není čeho se bát.
