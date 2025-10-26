Vánoční trhy v Drážďanech 2025: Termín a program tradičního Striezelmarktu

Vánoční štola, bratwursty, svařené víno nebo punč a řemeslné výrobky. Nejenom svou blízkostí jsou tradiční adventní trhy v hlavním městě Saska Drážďanech pro Čechy lákavé – patří mezi nejznámější trhy v Evropě a o Vánocích zaplní takřka celý historický střed města.

Vánoční trh Striezelmarkt na největším drážďanském náměstí Altmarkt | foto: archiv - Sylvio Dittrich, Dresden marketing

Jen lehce přes půl hodiny od německých hranic a necelých sto padesát kilometrů od Prahy najdete půlmilionovou metropoli, pověstnou svým uměleckým a architektonickým bohatstvím, jímž si vysloužila přezdívku Florencie na Labi. Koncem listopadu se však centrum Drážďan převléká do tradičního vánočního hávu – trhy se tu poprvé konaly už v roce 1343.

Prodejci na místních adventních trzích nabízejí širokou paletu zboží – najdete tu vánoční dárky a hračky, ale i ozdoby a další tradiční řemeslné výrobky. Samozřejmostí je také bezpočet stánků s občerstvením, kterému dominují především vánoční štoly, kterými jsou zdejší trhy vyhlášené, a svařené víno podávané v tradičních zdobených hrnečkách.

Termín vánočních trhů v Drážďanech 2025

  • Začátek: 26. listopadu 2025 v 16:00
  • Konec: 24. prosince 2025 ve 14:00

Otevírací doba vánočních trhů v Drážďanech

  • 26. listopadu: 16:00–21:00
  • od 28. listopadu do 23. prosince: 10:00–21:00
  • 24. prosince: 10:00–14:00

Kde jsou vánoční trhy v Drážďanech

Vánočního ducha však jen v Drážďanech můžete nasát hned na několika dalších trzích – každý z nich má jinou atmosféru a zaměření. Tím hlavním adventním trhem v Drážďanech je Striezelmarkt, který je zároveň i jedním z nejstarších v Německu. Letos na největší náměstí Altmarkt zavítá už 591. ročník.

Cesta z hlavního nádraží na Altmarkt vede po známé Prager Straße (Pražské ulici), která je centrem takzvaných drážďanských vánočních světel. Najdete tu mnoho stánků s regionálními specialitami z Drážďan, a jak již název napovídá, i světelnou podívanou a také patnáct metrů vysoký vánoční strom.

Jen kousek od hlavního náměstí Altmarkt v okolí kostela Frauenkirche najdete vánoční trh „Advent na Neumarktu“, kde se scházejí řemeslníci historických cechů, které se v okolí nacházely. Z druhé strany kostela Frauenkirche pak čeká hned stejnojmenný trh, zaměřený na tradiční výrobky – keramiku, umělecké sklo nebo krajky.

I další dva významné trhy najdete přímo v centru města. Historicky laděný „Romantický vánoční trh“ najdete jen dva bloky od kostela na náměstí Taschenberg. Středověkou atmosférou je pak vyhlášený „Stallhöfische Adventsspektakel“ přímo mezi zdmi královského paláce na dvoře Stallhof.

Na druhém břehu Labe od paláce se rozkládá ulice Hauptstraße, která hostí Augustusmarkt, přezdívaný mezinárodní vánoční trh. Najdete tu totiž speciality a řemesla z mnoha zemí po celém světě.

Program vánočních trhů v Drážďanech

Vánoční trhy v Drážďanech nabídnou tradičně bohatý program, který se soustředí do jednotlivých adventních víkendů. Odehrají se slavnosti tradiční vánoční štoly, kterou se region proslavil. Chybět nebude ani její obří verze. Stejně tak si město připomene i jednu ze zdejších tradičních ozdob – vánoční pyramidu.

Zahajovací program

  • 15:00: Bohoslužba v kostele Kreuzkirche
  • 16:00: Slavnostní průvod od kostela Kreuzkirche k pódiu Striezelmarkt na náměstí Altmarkt
  • 16:30: Zapnutí světel a otevření stánků

Program po dnech

  • 26. listopadu: Slavnostní zahájení vánočních trhů
  • 29. listopadu: Drážďanská slavnost adventního kalendáře
  • 30. listopadu: Den kostela Kreuzkirche

Program slavností vánoční štoly:

  • 9:45: Barokní slavnosti před Palácem kultury
  • 10:00: Slavnostní zahájení slavnostní vánoční štoly
  • 11:00: Začátek slavnostního průvodu
  • 12:00: Příchod průvodu před Palác kultury a krájení obří vánoční štoly
  • 12:15: Začátek prodeje obří vánoční štoly
  • 15:30: konec slavností
  • 6. prosince: Slavnosti vánoční štoly
  • 7. prosince: Slavnosti perníku
  • 13. prosince: Slavnosti vánoční pyramidy
  • 14. prosince: Kouzlo 3. adventní neděle
  • 20. prosince: Hornické slavnosti
  • 21. prosince: Festival sborové hudby
  • 24. prosince: Slavnostní zakončení trhů

Kolik trhy stojí

Ceny se příliš neliší od těch konaných v Česku – počítejte s tím, že jsou mírně vyšší, ale například s těmi pražskými jsou srovnatelné. Občerstvení i nápoje vychází na několik eur, pokud budete mít zájem i o některý z dárků či řemeslných výrobků, nachystejte si raději několik desítek eur.

Část prodejců už dnes přijímá platební karty, ale rozhodně nejde o pravidlo. Jistější je přijít s hotovostí.

Kde v Drážďanech zaparkovat

Z Čech do Drážďan vede dálnice D8 přes Lovosice a Ústí nad Labem. Pro cestu lze rovněž využít silnice 8 (přes Teplice a Cínovec) či 62 (přes Děčín a Hřensko).

V centru i okrajových částech města jsou desítky parkovišť, na kterých lze vůz během vánočních trhů nechat. Kompletní přehled, včetně počtu aktuálně volných míst a cen parkovného, najdete na stránkách města, je však jen v němčině.

Alternativou ke zpoplatněným parkovištím v centru jsou P+R v okrajových částech Drážďan. Najdete je na konečných tramvají a u zastávek S-Bahnu a regionálních vlaků. Tato parkoviště jsou navíc zdarma.

Bruslení zdarma kolem Samsona i nejpestřejší nabídka punčů, to jsou vánoční trhy v Budějovicích

Jak do Drážďan vlakem či autobusem

Přímé vlakové spoje z Prahy do Drážďan provozují pouze České dráhy, denně jezdí několik párů spojů. Je však potřeba vzít v potaz plánovanou výluku, která od 26. října až do 10. prosince omezí provoz u příhraničního města Bad Schandau. Některé spoje nepojedou vůbec a z Ústí nad Labem až do Drážďan budou nahrazeny autobusy.

Cestující ze vzdálenějších měst v Česku budou muset cestovat právě přes Prahu. Na spoje lze také přestupovat například v Ústí nad Labem nebo Děčíně. Ze severu Čech lze zvolit také cestu přes Žitavu.

Z Prahy je variantou rovněž cesta autobusem s dopravci RegioJet či Flixbus. Spoje vyjíždějí od pražského hlavního nádraží nebo z autobusového nádraží na Florenci.

MHD v Drážďanech

Drážďany jsou jako dělané na procházku. Všechny vánoční trhy se nacházejí kousek od sebe a jen pár set metrů od hlavního nádraží. Pro delší cesty je k dispozici kvalitní systém veřejné dopravy – jezdí tu autobusy a tramvaje a také tři linky S-Bahn.

Lístky lze zakoupit na důležitých zastávkách nebo ve všech tramvajích a většině autobusů – vyhledávač jízdného a spojení je v mobilní aplikaci DVB nebo na webu dopravce Dresdner Verkehrsbetriebe. Stránky jsou i v češtině. Pro cestování ve městě stačí jízdenka na jednu zónu (číslo 10).

Cena jízdného v Drážďanech po přepočtu na Kč
DruhPlnocennáSnížená
Jedna jízda82,-54,-
Celodenní jednotlivá220,-182,-
Celodenní rodinná335,--
Celodenní skupinová557,--

Celodenní jízdné platí od označení do čtyř hodin ráno následujícího dne – neplatí tedy 24 hodin od označení. Rodinné jízdné je určeno pro dva dospělé a až šest dětí do patnácti let. Skupinové pak pro pět dospělých.

