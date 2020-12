Vánoce za doprovodu muezzina. Unikátní atmosféru zažijete jen v Bejrútu

Kde jinde než v Bejrútu se můžete zaposlouchat do zvuku kostelních zvonů, které doplňuje zpěv muezzina z vedlejší mešity. Zvláštní adventní atmosféru dokresluje směs všudypřítomné arabštiny a francouzštiny. I když letošní svátky budou ovlivněné celosvětovou pandemií a karanténou, Libanonci si Vánoce užijí zejména v rodinném kruhu.

Byť v celé zemi je oficiálně uznáváno osmnáct náboženství, které představují zejména různé odnože islámů a křesťanství, jde o směsici kultur, které se vzájemně respektuji. V posledních letech Libanon neprocházel zrovna lehkým obdobím, ať už šlo o občanskou válku, příval migrantů, protesty proti vládě, či výbuch v přístavu, lidé zde po celou dobu vždy drželi při sobě a tvořili silný národ.

„Celý Libanon si prošel velmi těžkým obdobím, do toho nás postihla současná pandemie. I když momentálně jsme v karanténě, věříme, že brzy bude zase lépe,“ napsal mi můj kamarád Ahmad o současné situaci v Libanonu.

I když ve všech arabských zemích žijí křesťanské komunity, jenom v Libanonu jsou Vánoce oficiálně uznávaným svátkem. Libanonské Vánoce jsou skoro podobné těm naším, svátky v Paříži východu, jak se Bejrútu říká, mají však svá specifika.



Jedno z hlavních kulturních míst v Bejrútu je Náměstí Mučedníků, kde spolu s kostelem sv. Jiří dominuje také mešita Al Amin s ohromující modrou kopulí. Právě o Vánocích se toto místo stává kulturním středem pro adventní trhy a nákupy.

I když letos, z důvodu bezpečnostních opatření, náměstí bude zdobit pouze vánoční strom a pouliční ozdoby, za normálních okolností se Náměstí Mučedníků stává místem pro setkávání lidí. Každý podvečer se zde potkává nespočet Libanonců, kteří obdivují hlavní strom, ten hýří miliony světýlek a dokresluje specifickou atmosféru tohoto místa.

Vánoční výzdoba v obchodním domě

Specifická je i venkovní teplota, která se pohybuje okolo 15 stupňů a umožňuje rodinám procházky do pozdních večerních hodin nasvíceným Bejrútem.



Mezi hlavní aktivity v tomto období patří zejména nakupování vánočních dárků, jak už to v celém světě bývá. Nákupních možností je zde nespočet. Libanonci si mohou užít nakupování od klasických trhů až po luxusní obchodní domy a samotné obchody, kde mohou sehnat dárky světoznámých značek. Z důvodu celosvětové pandemie se však veškeré restaurace a podniky uzavřely. Libanonci jsou letos odkázaní na nákupy vánočních dárků přes různé e-shopy a online obchody.

Štědrý večer v Libanonu

Hektické období je samozřejmě zakončeno Štědrým dnem, kdy místní veškeré povinnosti nechají stranou a sjíždějí se za svou rodinou či blízkými, kde společně zdobí vánoční stromeček. Peče se také sváteční cukroví, které může být plněné rumem nebo koňakem. Pro muslimské rodiny je toto cukroví připravováno bez kapky alkoholu.

Vánoční výzdoba v Bejrútu

Pro Libanonce jsou Vánoce zejména obdobím klidu, kdy si vychutnávají každou minutu u jednoho stolu. Ve velké většině se na štědrovečerní večeři podává krocan s nádivkou, puding s oříšky, baklava či katayef bil joz, což jsou speciální libanonské palačinky s oříšky a medovou zálivkou.



Jednou ze specialit z východu Libanonu jsou vánoční bochánky. Manajiše představuji chlebovou placku, která je plněna na mnoho způsobů. Ať už jde o sýr, sušené mléko, rajčata, nebo mleté maso, každá libanonská rodina má svou oblíbenou náplň. K celé večeři se podává lahodné libanonské červené víno, které pochází z údolí Bikáa. Poté se rodiny přesunou k vánočnímu stromečku, kde společně rozbalují dárky, které jim nadělil Baba Noël.

Na závěr se většina Libanonců vydává do jednoho z mnoha kostelů, kde si užívají vánoční bohoslužby. Tento rok se libanonské Vánoce ponesou spíše v úzkém rodinném kruhu a z důvodu všech bezpečnostních opatření se bohoslužby přenesou do online platformy.

Společné vánoce bez ohledu na víru

Vánoce v Libanonu představují svátky zejména pro křesťany, rozdílem je samotný Bejrút, kde tomuto svátečnímu období přichází na chuť i místní muslimové. Libanonci jsou národem, který rád oslavuje. Proto jsou veškeré ulice zdobené jak v období Vánoc, tak i během Ramadánu.

Zimní sporty v Libanonu Libanon je zemí, kdy se v jeden den můžete koupat v moři a odpoledne stát na lyžích. I když teploty na pobřeží sahají k 20 stupňům, nedaleké pohoří je zasypané čerstvým sněhem. A místní obyvatelé to samozřejmě během vánočních svátku využívají a vydávají se do hor, aby si s rodinou užili zimních sportů. Nejoblíbenějším zimním střediskem je Faraya, které je situováno zhruba 50 kilometrů od Bejrútu. Toto středisko se nachází ve výšce 2 465 metrů nad mořem a poskytuje 15 dokonale upravených tratí. A za jasného počasí odtud můžete pozorovat horu Hermon nebo celý Bejrút. Zimní středisko v pohoří Libanon

„Vánoce jsou zde hlavně o rodině a klidu a na to se neskutečně těšíme. Svátky všechny Libanonce spojují, přejeme si navzájem krásné svátky a vytváříme si tu pravou atmosféru,“ potvrzuje Ahmed.



Až přijde správný čas, vydejte se do Libanonu a poznáte zemi mnoha kontrastů, nádherné kultury, přátelských lidí, výborné kuchyně, bohaté historie a krásné přírody. Byť nyní je veškerá doprava do Libanonu pozastavena z důvodu covidu-19, za normálních okolností operují pravidelné lety do Bejrútu ČSA. Cena za zpáteční letenku se pohybuje okolo sedmi tisíc korun.